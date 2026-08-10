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ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ 'വന്ദേമാതരം' മുഴങ്ങും, പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിസംബോധനയ്ക്ക് ശേഷം ദേശീയ ഗാനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായിട്ടായിരിക്കും വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുക എന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

Vande Mataram song Red Fort വന്ദേമാതരം ചെങ്കോട്ട august 15
RedFort (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 5:53 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ 80-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗീതമായ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിസംബോധനയ്ക്ക് ശേഷം ദേശീയ ഗാനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായിട്ടായിരിക്കും വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുക എന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനൊപ്പമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ആവേശം പടർത്തിയ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ആലാപനവും ചെങ്കോട്ടയിൽ ആദ്യമായി അരങ്ങേറുക.

ദേശീയ ഗീതത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാറ്റം. ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയ ക്ഷണക്കത്തുകളിൽ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വരികളും (ആറ് ഖണ്ഡികകൾ) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങിനിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഏറ്റുപാടാൻ അവസരമൊരുക്കാനാണ് ഇത്. അതേസമയം, ഇത്തവണ ദേശീയ ഗീതം ആലപിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ആർ.കെ. സിങ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

"ചടങ്ങുകളുടെ ക്രമത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് വന്ദേമാതരം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ചെങ്കോട്ടയിലെ ബുർജിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എത്തുന്നതോടെ ആദ്യം ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കും. ഈ സമയത്ത് സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കണം. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതും തുടർന്ന് ദേശീയ ഗാനമായ ‘ജനഗണമന’ ആലപിക്കുന്നതും.." പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ആർ.കെ. സിങ്‌ പറഞ്ഞു.

മുൻവർഷങ്ങളിൽ പ്രഭാതത്തിൽ എൻ.സി.സി കേഡറ്റുകളുടെ രാജ്യഭക്തിഗാനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇത്തവണ പ്രധാന ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേശീയഗാനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഔദ്യോഗികമായി ആലപിക്കും. ദേശീയഗാനത്തിന് നൽകുന്ന അതേ നിയമ പരിരക്ഷയും ആദരവും വന്ദേമാതരത്തിനും നൽകുന്ന 'പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ഇൻസൾട്ട്സ് ടു നാഷണൽ ഓണർ (ഭേദഗതി) ബിൽ 2026' അടുത്തിടെ പാർലമെൻ്റ്‌ പാസാക്കിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനച്ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നയതന്ത്രജ്ഞർ തുടങ്ങി നിരവധി വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പങ്കെടുക്കും. വന്ദേമാതരത്തെ പ്രമേഹ്യമാക്കിയാണ് ഇത്തവണ ചെങ്കോട്ടയിലെ ആഘോഷങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്തായിരുന്നു ‘പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ഇൻസൾട്ട്സ് ടു നാഷണൽ ഓണർ (അമെൻഡ്മെൻ്റ്‌) ബിൽ

പാർലമെൻ്റ്‌ അതിശക്തമായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിൽ ‘പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ഇൻസൾട്ട്സ് ടു നാഷണൽ ഓണർ (അമെൻഡ്മെന്റ്) ബിൽ, 2026’ (പൊതുവെ 'വന്ദേമാതരം ബിൽ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്) പാസാക്കി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഭേദഗതി ബില്ലിന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്‌ട്രപതി ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തെ അനാദരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ആലാപനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും 3 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കഠിനമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ നിയമം. ദേശീയ പതാക, ഭരണഘടന, ദേശീയ ഗാനം എന്നിവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഇനി മുതൽ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തിനും ലഭിക്കും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിൽ കടുത്ത വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്?

ഭരണപക്ഷമായ ബി.ജെ.പി ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും സ്വാതന്ത്ര്യസമര മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നീക്കമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും നിയമവിദഗ്ദ്ധരും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പുമായി രംഗത്തുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികൾ മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ ആലപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വന്ദേമാതരത്തിലെ മുഴുവൻ 6 വരികളും ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ പാടണം എന്നും ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇത് വിവാദത്തിന് കാരണമായി.

പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വാദം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൽ 51A(a) പ്രകാരം പൗരന്മാരുടെ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടനയെയും ദേശീയ പതാകയെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. അതിൽ 'ദേശീയ ഗീതം' ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വന്ദേമാതരം നിർബന്ധമാക്കുന്നതും അതിന്മേൽ ക്രിമിനൽ ശിക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വാദിക്കുന്നു.

ദേശഭക്തി എന്നത് നിയമം മൂലം അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ലെന്നും, ഒരു പൗരൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിനും വിരുദ്ധമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(a) (പ്രകടന സ്വാതന്ത്ര്യം), ആർട്ടിക്കിൾ 25 (മതസ്വാതന്ത്ര്യം) എന്നിവയുടെ ലംഘനമാണെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ‘ബിജോയ് ഇമ്മാനുവൽ കേസ് (1986)’ വിധിക്ക് എതിരാണ് ഇതെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു. ഈ ബില്ലിനെ തമിഴ്‌നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡിഎംകെ പാര്‍ട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ സാംസ്കാരിക അധിനിവേശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ വരികളിലുള്ള ചില മതപരമായ പ്രതീകങ്ങൾ (ഭാരതമാതാവിനെ ദേവിയായി ആരാധിക്കുന്നത്) ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും ‘ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയുടെ’ ഭാഗമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.

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VANDE MATARAM SONG RED FORT
വന്ദേമാതരം ചെങ്കോട്ട
AUGUST 15
VANDE MATARAM
AUGUST 15 VANDE MATARAM SONG

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