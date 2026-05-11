തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം; വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി ആദവ് അർജുന

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ തമിഴ് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമായ 'തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്ത്' മൂന്നാമതാക്കി മാറ്റിയ നടപടിയിൽ വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി ആദവ് അർജുന. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരമാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 6:02 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ തമിഴ് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമായ 'തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്ത്' മൂന്നാമതാക്കി മാറ്റിയ നടപടിയിൽ വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി ആദവ് അർജുന. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ സർക്കുലർ മൂലമാണ് ഗാനത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നതെന്നും എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഇത് തുടരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരത്തിനും ദേശീയഗാനത്തിനും ശേഷമാണ് തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്ത് ആലപിച്ചത്. ഇത് പതിവ് കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വീരപാണ്ഡ്യൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവ് കൂടിയായ ആദവ് അർജുന കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്.

മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും തമിഴ് ജനതയുടെ അഭിമാനവുമായ 'നീരാരും കടലുടുത്ത...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്തിനെ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സംസ്ഥാന ഗാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ ഈ ഗാനം ആദ്യവും ചടങ്ങിൻ്റെ അവസാനം ദേശീയഗാനവുമാണ് ആലപിക്കാറുള്ളത്. ഇതാണ് ശരിയായ രീതി. എന്നാൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആദ്യം, ദേശീയഗാനം രണ്ടാമത്, തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്ത് മൂന്നാമത് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് വന്നത്.

ഇത് തമിഴ്‌നാടിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. "'നീരാരും കടലുടുത്ത...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന തമിഴ് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതത്തിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം നീളുന്ന ചരിത്രപരമായ അഭിമാനമുണ്ട്. 'ലോകമെമ്പാടും പടരട്ടെ...' എന്ന ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഈ ഗാനത്തെ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സംസ്ഥാന ഗാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അതീവ പ്രശസ്തമായ ഈ തമിഴ് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണ് സർക്കാർ ചടങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പരിപാടികളിൽ ആദ്യമായി ആലപിക്കുന്നത്.

പരിപാടിയുടെ അവസാനം ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുന്നു. അതാണ് നിലവിലുള്ള രീതി, ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയും അതുതന്നെ. തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ രൂപീകരിച്ച പുതിയ സർക്കാരിന് ഈ സ്ഥാപിത കീഴ്‌വഴക്കത്തിൽ മറ്റൊരു അഭിപ്രായമില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, തമിഴ്‌നാട് ഗവർണ്ണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് നടന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ആദ്യം വന്ദേമാതരവും പിന്നീട് ദേശീയഗാനവും മൂന്നാമതായി തമിഴ് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതവുമാണ് ആലപിച്ചത്.

ഈ പുതിയ രീതി തമിഴ്‌നാടിന് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല. തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തമിഴ് മണ്ണിൽ രൂപീകരിച്ച തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ, തമിഴ് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം മൂന്നാമതായി ആലപിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല," അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവർണറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവർണർ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ ഭാവിയിൽ പഴയ രീതി തന്നെ തുടരുമെന്നും തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്ത് ആദ്യവും ദേശീയഗാനം അവസാനവുമാകും ആലപിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. 'ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയപ്പോൾ, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അധികാരി എന്ന നിലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ സർക്കുലർ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവർണ്ണർ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് അറിയിച്ചു. അതനുസരിച്ച്, ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തമിഴ് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം മൂന്നാമതായി ആലപിച്ചത്.

എന്നിരുന്നാലും, ഭാവിയിൽ ഈ പുതിയ രീതി പിന്തുടരില്ല. പകരം, മുൻപത്തെ രീതി പോലെ തന്നെ തമിഴ് പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിലും ദേശീയഗാനം അവസാനത്തിലും ആലപിക്കും! തമിഴ്‌നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതാത് സംസ്ഥാന ഭാഷാ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങൾ പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആലപിക്കണം. അതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വികാരവും ഐക്യത്തോടെയുള്ള തീരുമാനവും. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറച്ച നിലപാടും. സത്യം മാത്രം ജയിക്കട്ടെ! തമിഴ് വാഴട്ടെ!" എന്ന് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

സിപിഐയുടെ പ്രതിഷേധം

തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം നൽകിയത് തമിഴ് ജനതയോടുള്ള അവഹേളനമാണെന്ന് എം. വീരപാണ്ഡ്യൻ ആരോപിച്ചു. പതിനേഴാം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്ത് ആദ്യം തന്നെ ആലപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയിയും പ്രോടേം സ്പീക്കറും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 'ലോക്‌ ഭവൻ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന്റെ പരിപാടിയിൽ 'വന്ദേമാതരത്തിന്' മുൻഗണന നൽകുന്നതും തമിഴ് ഗീതത്തെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതും സ്ഥാപിത കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്.

ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി ആരാണെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കണം. തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്തിന് തന്നെ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് തമിഴക വെട്രി കഴകം ഉറപ്പാക്കണം. ഇത്തരമൊരു പിശക് തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത്. എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി നാളെ ചേരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലും മറ്റെല്ലാ സർക്കാർ ചടങ്ങുകളിലും തമിഴ്ത്തായ് വാഴ്ത്ത് ആദ്യവും ദേശീയഗാനം അവസാനവും ആലപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയിയും പ്രോടേം സ്പീക്കറും ഉറപ്പാക്കണം,' വീരപാണ്ഡ്യൻ പറഞ്ഞു."

