വന്ദേമാതരത്തിന് ഇന്ന് 150 വയസ്; വാർഷികാഘോഷം വിപുലം, ഡൽഹിയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
ബങ്കീം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രചിച്ച ആനന്ദമഠത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വന്ദേമാതരം. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യാതിഥിയാവും.
By PTI
Published : November 7, 2025 at 12:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയഗീതമായ 'വന്ദേമാതര'തിന് ഇന്ന് (നവംബർ 7) 150 വയസ്. ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചാണ് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയാവും.
ബങ്കീം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രചിച്ച ആനന്ദമഠത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വന്ദേമാതരം. 1880-82 കാലഘട്ടത്തിൽ ബംഗദർഷൻ എന്ന മാസികയിൽ ആനന്ദമഠം നോവൽ ആദ്യമായി പ്രസദ്ധീകരിച്ചുവെന്നാണ് ചരിത്രം. 1875 നവംബറിൽ അക്ഷയ നവമിയുടെ അവസരത്തിൽ എഴുതിയതാണ് വന്ദേമാതരം എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് നവംബർ ഏഴിന് ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലായം വ്യക്തമാക്കി. 1894 ബങ്കീം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ 55-ാം വയസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത്.
അതേസമയം ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഡൽഹിയിലെ പല പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിലും ഗതാഗതം തടസപ്പെടാൻ സാധ്യയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഗതാഗത നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 11,000 പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗതാഗതവും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ ഐടിഒ രാജ്ഘട്ട് പ്രദേശങ്ങളിലേയും പരിസരങ്ങളിലേയും റോഡുകൾ രാവിലെ 5 നും ഉച്ചക്ക് 2 നും ഇടയിൽ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബഹദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മാർഗ്, മഹാത്മാഗാന്ധി മാർഗ്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ മാർഗ്, വികാസ് മാർഗ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് റോഡ്, വെലോഡ്രോം റോഡ് എന്നിവയെല്ലാം ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. കൂടാതെ ശാന്തി വാൻ ക്രോസിങ്, രാജ്ഘട്ട്, ഭൈറോൺ മാർഗ്, ഗീത കോളനി ഫ്ലൈഓവർ, ഐപി ഫ്ലൈഓവർ, സലീം ഗഡ് ബൈപാസ്, ഡബ്ല്യു പോയിൻ്റ്, ഡൽഹി ഗേറ്റ്, രാജ്ഘട്ട്-കിഷൻ ഘട്ട് /പവർ ഹൗസ് റോഡ് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റൂട്ടുകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഗതാഗത നിയന്ത്രിത സമയങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർ ഈ റോഡുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ അതനുസരിച്ച് യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധിരാഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള ഗേറ്റുകൾ വഴിയുള്ള പ്രവേശനവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഗേറ്റുകൾ 1, 2, 3, 7, 8 (കിഴക്ക്) എന്നിവ വെലോഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് റോഡ് വഴി പ്രവേശിക്കാം. ഗേറ്റുകൾ 19, 21, 22, 23 (പടിഞ്ഞാറ്) എന്നിവ മഹാത്മാഗാന്ധി മാർഗിൽ നിന്നോ റിങ് റോഡിൽ നിന്നോ പ്രവേശിക്കാം.
വെലോഡ്രോം റോഡ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് റോഡ്, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ മാർഗ്, ബഹാദൂർ ഷാ സഫർ മാർഗ്, വികാസ് മാർഗ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മാർഗ്, മഹാത്മാഗാന്ധി മാർഗ് / റിങ് റോഡ്, സലീം ഗഡ് ബൈപാസ്, പവർ ഹൗസ് റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാർക്കിങ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉപദേശക സമിതി അറിയിച്ചു. നിരോധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Also Read: എടിഎസിലെ സാങ്കേതിക തകരാര്; ഡല്ഹിയില് വിമാന സര്വീസുകള് വൈകുന്നു