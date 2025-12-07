ETV Bharat / bharat

വാൽപ്പാറയിൽ 5 വയസുകാരനെ പുലി കൊന്നു; ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം; വെടിവച്ചു കൊല്ലണമെന്ന് നാട്ടുകാർ

അസം സ്വദേശികളുടെ മകനെ ലയത്തിന് മുന്നിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് പുലി പിടികൂടിയത്. പുലിയെ പിടികൂടാൻ വനംവകുപ്പ് കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

Valparai leopard attack news Coimbatore wildlife attack update Migrant worker child killed Tea estate leopard attack
മരണപ്പെട്ട സൈഫുൽ ആലം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 12:05 AM IST

3 Min Read
കോയമ്പത്തൂർ: കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിലെ പൊള്ളാച്ചിക്ക് അടുത്തുള്ള വാൽപ്പാറയിൽ വീടിന് മുന്നിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ച് വയസ്സുകാരനെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു. തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ ലയത്തിന് മുന്നിൽനിന്ന് കുട്ടിയെ കടിച്ചെടുത്ത് പുലി തേയിലക്കാട്ടിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു. നീണ്ടനേരത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ തേയിലച്ചെടികൾക്കിടയിൽനിന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

വാൽപ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അയ്യർപാടി തേയിലത്തോട്ടത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അസം സ്വദേശികളായ രാജ്‌പുൽ അലിയുടെയും ഷാജിതയുടെയും മകൻ സൈഫുൽ ആലം (5) ആണ് മരിച്ചത്. ഡിസംബർ ആറ് ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7.15ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ ജോലിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് സൈഫുൽ ആലമും സഹോദരിയും മറ്റൊരു കുട്ടിയും ചേർന്ന് വീടിന് മുന്നിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ പുലി സൈഫുലിനെ ആക്രമിച്ച് തേയിലക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി.

ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് തടിച്ചു കൂടിയ നാട്ടുകാർ (ETV Bharat)

രക്ഷാപ്രവർത്തനവും പ്രതിഷേധവും

കുട്ടികളുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയൽവാസിയായ സ്ത്രീയാണ് സംഭവം കണ്ടത്. ഇവർ ഉടൻതന്നെ എസ്റ്റേറ്റ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവമറിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ എസ്റ്റേറ്റിലെ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ടോർച്ച് ലൈറ്റുകളുമായി ലയത്തിന് പരിസരത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇടതൂർന്ന തേയിലച്ചെടികളും കൂരിരുട്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി.

ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം അകലെ തേയിലക്കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കഴുത്തിലും തലയിലുമാണ് കുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നത്. രക്തം വാർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി വാൽപ്പാറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ഈ ദാരുണ സംഭവം വാൽപ്പാറയിലെ തോട്ടം മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് തിരിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ച പുലിയെ വെടിവച്ചു കൊല്ലണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടി. നിരന്തരമായി പുലിശല്യം ഉണ്ടായിട്ടും അധികൃതർ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. വാൽപ്പാറ മേഖലയിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നത് തോട്ടം തൊഴിലാളികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളിൽ വലിയ ഭീതി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 ജൂണിൽ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും സമാനമായ രീതിയിൽ പുലി കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്ന് വനംവകുപ്പ് കൂട് വച്ച് പുലിയെ പിടികൂടി കാട്ടിൽ വിട്ടതാണ്.

സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും ഭാഷാ പ്രശ്നങ്ങളും

ആനമല കടുവാ സങ്കേതത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ വാൽപ്പാറയിൽ വന്യമൃഗസാന്നിധ്യം സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ പുലികൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാനും പ്രസവിക്കാനും പറ്റിയ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നത്. പകൽസമയങ്ങളിൽ പോലും തേയിലച്ചെടികൾക്കിടയിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുലികൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇര തേടി ലയങ്ങൾക്ക് സമീപത്തേക്ക് വരുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്തെ തെരുവുനായ്ക്കളെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും പിടിക്കാനാണ് പുലികൾ എത്തുന്നതെങ്കിലും വീടിന് പുറത്ത് കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഇരകളാകുന്നു.

മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഭാഷാപരമായ ആശയവിനിമയമാണ്. വാൽപ്പാറയിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, അസം, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്. വനംവകുപ്പ് തമിഴിലും മലയാളത്തിലും നൽകുന്ന ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ ഇവർക്ക് പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ലയങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന തേയിലച്ചെടികൾ വെട്ടിമാറ്റി വെളിച്ചം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റുകൾക്ക് പലതവണ നിർദേശം നൽകിയിട്ടും അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭം നോക്കി എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

പുലിശല്യം കണക്കിലെടുത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിൽ വനംവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിവരുന്നുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർമാർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് റേഞ്ചർ ഈ എസ്റ്റേറ്റിലെത്തി തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. ഇരുട്ടിയതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കരുതെന്ന നിർദേശം പലപ്പോഴും തൊഴിലാളികൾ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനവും അധികൃതർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

നടപടികളുമായി വനംവകുപ്പ്

പുലിയെ പിടികൂടാനായി സംഭവസ്ഥലത്തും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘത്തെ വാൽപ്പാറയിൽ നിയോഗിച്ചു. കൂടാതെ ഡ്രോണുകളും തെർമൽ കാമറകളും ഉപയോഗിച്ച് പുലിയുടെ സഞ്ചാരപഥം നിരീക്ഷിക്കും. മരിച്ച കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകണമെന്നും സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടമായി മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാവൂ എന്നും പൊലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭീതിയുടെ നിഴലിലായ വാൽപ്പാറയിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കും. തൊഴിലാളി ലയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ആവശ്യത്തിന് തെരുവുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തദ്ദേശ ഭരണകൂടത്തിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്കൊപ്പം മാത്രമേ കുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കാവൂ എന്ന് ഉത്തരേന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേക ബോധവത്കരണം നടത്താനും അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

