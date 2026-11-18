'ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനം', റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് തിളക്കത്തില് പ്രതികരിച്ച് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി
വൈകല്യങ്ങളെ ഈണം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച സംഗീതയാത്ര, റാമോജി പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ തൻ്റെ വിജയഗാഥയെ കുറിച്ച് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി സംസാരിക്കുന്നു... Vaikom Vijayalakshmi Responses on Ramoji Excellence Award 2026
Published : November 18, 2026 at 6:01 AM IST
നിഖിൽ ബാപ്റ്റ്
വിജയവാഡ: പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച പോരാട്ടവീര്യത്തേക്കാളുപരി, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രചോദനമായി മാറിയൊരു ജീവിതവും അതുല്യമായ സംഗീത സപര്യയും കെട്ടിപ്പടുത്ത കലാകാരിയാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി. വൈക്കത്തു നിന്ന് സംഗീത ലോകത്തേക്ക് ഉയർന്നുവന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത ഗായിക, വേറിട്ട ശബ്ദമാധുരി കൊണ്ടും അസാധാരണ പ്രതിഭ കൊണ്ടുമാണ് സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയത്. കർണാടക സംഗീതത്തിലും പിന്നണി ഗാനരംഗത്തും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്ന അവർ, ഒറ്റക്കമ്പിയിൽ തീർത്ത ഇലക്ട്രിക് വാദ്യോപകരണമായ 'ഗായത്രി വീണ'യിലൂടെ സംഗീത ലോകത്ത് സ്വന്തമായൊരു കൈയൊപ്പ് ചാർത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
താൻ ആലപിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്നതാണ് വിജയലക്ഷ്മിയുടെ സംഗീതത്തോടുള്ള പ്രണയം. ഭാഷ അറിയാത്ത ശ്രോതാക്കളെപ്പോലും തൻ്റെ ആത്മാവ് തൊടുന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെയും ആലാപനത്തിലൂടെയും അവർ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിരോത്സാഹവും പുതുമകളും കലയോടുള്ള അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന അവരുടെ സംഗീത യാത്രയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട്, തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ കല-സാംസ്കാരിക വിഭാഗത്തിൽ 'റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026' വിജയലക്ഷ്മിക്ക് സമ്മാനിച്ചു.
2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷണം' (ARM) എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലെ 'അങ്ങ് വാനക്കോണില്' എന്ന ഗാനത്തിന് മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ച് മാസങ്ങൾക്കകമാണ് ഈ അംഗീകാരവും തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ പുരസ്കാരം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണെന്നും 45-കാരിയായ വിജയലക്ഷ്മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "ഇതെന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആണ്. ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഭാഗ്യവതിയും സന്തുഷ്ടയുമാണ്," ദൈവത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും റാമോജി ഗ്രൂപ്പിനും വിജയലക്ഷ്മി നന്ദി പറഞ്ഞു. "ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൻറെ കരിയറും സംഗീതത്തോടുള്ള ഇഷ്ടവും ഓർത്തെടുത്ത വിജയലക്ഷ്മി, ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പാടിത്തുടങ്ങിയതായും അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ആദ്യ കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ചതായും പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ വൈക്കം ഉദയനാപുരം ചാത്തൻകുടി ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ കച്ചേരി. വേദിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിഹാസ ഗായകൻ കെ.ജെ. യേശുദാസിന് ഞാൻ ഗുരുദക്ഷിണ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന യേശുദാസ്, സങ്കീർണ്ണമായ തോടി രാഗം ഈ കൊച്ചു പ്രതിഭ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ആലപിക്കുന്നത് കേട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഭാവിയിൽ വലിയൊരു ഗായികയായി മാറുമെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു.
2013-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സെല്ലുലോയ്ഡ്' എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലെ 'കാറ്റേ കാറ്റേ...' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് വിജയലക്ഷ്മി പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ ഗാനം അവരുടെ കരിയറിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി. തുടർന്ന് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും തൻ്റെ വേറിട്ട ആലാപന ശൈലിയിലൂടെ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടുകയും ചെയ്തു. ആലാപനത്തിന് പുറമെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലും വിജയലക്ഷ്മിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു.
"സഹോദരതുല്യനായ വിനോദ് എന്ന കുട്ടി സമ്മാനിച്ച ഒരു കളിപ്പാട്ട വീണയിലൂടെയാണ് എൻ്റെ സംഗീത യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയും ഒറ്റക്കമ്പിയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അവൻ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു അത്. ആ ലളിതമായ ഉപകരണത്തിലാണ് ഞാൻ സപ്തസ്വരങ്ങൾ പതിയെ പഠിച്ചെടുത്തത്. പിന്നീട് സിനിമാ ഗാനങ്ങളും ഭക്തിഗാനങ്ങളും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി," അവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 1997-ൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ വിജയലക്ഷ്മി ഒന്നാം സമ്മാനം നേടി. ട്രോഫിക്കൊപ്പം തനിക്ക് ഒരു 'ഗായത്രി തംബുരു' സമ്മാനമായി ലഭിച്ച കാര്യവും അവർ ഓർത്തെടുത്തു.
വിജയലക്ഷ്മിക്ക് വായിക്കാൻ പാകത്തിന് അവരുടെ പിതാവ് വി. മുരളീധരൻ പരമ്പരാഗത തംബുരുവിനെ ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാദ്യോപകരണമാക്കി മാറ്റി. പ്രശസ്ത വയലിൻ വിദ്വാൻ കുന്നക്കുടി വൈദ്യനാഥനാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന് 'ഗായത്രി വീണ' എന്ന് പേരിട്ടത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വീണ നിർമിച്ചു തന്നു. അച്ഛൻ നിർമ്മിച്ച ആ ഉപകരണത്തിലാണ് 2017-ൽ ആറര മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി വായിച്ച് താൻ ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ വിജയലക്ഷ്മി ഗായത്രി വീണയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുകയും വൈവിധ്യമാർന്ന സംഗീതം അതിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്തു. കർണാടക സംഗീതം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, ലളിതസംഗീതം, സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഗായത്രി വീണയിൽ അവർ വായിച്ചു. അസാധാരണമായ ഈ ഒറ്റക്കമ്പി വാദ്യോപകരണത്തിലൂടെ ഇത്രയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ്, അവരുടെ കലാജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.
ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയത് തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് വിജയലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. "എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു എനിക്ക് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ച ആ നിമിഷം ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല." ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, മാതാപിതാക്കളും സംഗീത സംവിധായകൻ ദിബു നൈനാൻ തോമസും സംവിധായകൻ ജിതിൻ ലാലും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും തൻ്റെ ആലാപനത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നതിനാൽ അത്തരമൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർ മറുപടി നൽകി.
വളർന്നുവരുന്ന ഗായകർക്കും സംഗീതം ഒരു കരിയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നൽകാനുള്ള ഉപദേശം എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് വിജയലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ മറുപടി നൽകി... "സംഗീതം ഒരു നേരംപോക്കോ വെറുമൊരു വിനോദമോ അല്ല, അതൊരു ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ സാധനയാണ്, ഒരു ഉപാസനയാണ്." കല ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനമാണെന്നും പാട്ടോ, വാദ്യോപകരണങ്ങളോ, ചിത്രരചനയോ, നൃത്തമോ ഏതായാലും സർഗാത്മകമായ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും പവിത്രമായ അനുഗ്രഹമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
വിജയലക്ഷ്മിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഗീതം അവസാനം വരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉപാസനയാണ്. സംഗീതം വെറുമൊരു സാധാരണ കരിയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ്. അതിനെ വെറുമൊരു ജോലിയായി മാത്രം കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ യഥാർഥ സാധ്യതകളെ നിങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പകരം, പൂർണമായും നിസ്വാർത്ഥമായ ഭക്തിയോടെ, 'നിഷ്കാമ ഭക്തി'യോടെ വേണം സംഗീതത്തെ സമീപിക്കാനെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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