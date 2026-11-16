റാമോജി എക്സലൻസ് പുരസ്കാര നിറവിൽ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും എം സുചിത്രയും; കേരളത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 900ത്തിലധികം അപേക്ഷകൾ വിദഗ്ധ സമിതികൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച്, ഈനാടു, ഇടിവി ഭാരത് ശൃംഖലകൾ വഴി ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്:Ramoji Excellence Awards 2026
Published : November 16, 2026 at 10:02 PM IST
വിജയവാഡ: ദേശീയതലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ റാമോജി എക്സലൻസ് പുരസ്കാര നിറവിൽ മലയാളികളായ പ്രശസ്ത ഗായിക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തക എം സുചിത്രയും. മാധ്യമരംഗത്തെ ദീർഘദർശിയും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനുമായ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ 90-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിജയവാഡയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായിൽ നിന്ന് ഇരുവരും ഏറ്റുവാങ്ങി. കല, സാംസ്കാരിക വിഭാഗത്തിൽ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും മാധ്യമപ്രവർത്തന വിഭാഗത്തിൽ എം സുചിത്രയുമാണ് തങ്ങളുടെ കർമമേഖലകളിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകളിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയത്.
ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും 10 ലക്ഷം രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഓരോ പുരസ്കാരവും. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 900ത്തിലധികം അപേക്ഷകൾ വിദഗ്ധ സമിതികൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച്, ഈനാടു, ഇടിവി ഭാരത് ശൃംഖലകൾ വഴി ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്ദുൽ നസീർ, മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി, കിഞ്ചരാപ്പു റാം മോഹൻ നായിഡു എന്നിവർക്കൊപ്പം വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. മുഖ്യാതിഥിയും വിശിഷ്ടാതിഥികളും മറ്റ് പ്രമുഖരും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തിയതോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത്.
പരിസ്ഥിതിക്കും സാമൂഹിക നീതിക്കുമായി തൂലിക ചലിപ്പിച്ച എം സുചിത്ര
കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം മാധ്യമരംഗത്ത് സജീവമായ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകയും ഗവേഷകയും എഴുത്തുകാരിയുമാണ് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം സുചിത്ര. പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി മാസികയായ ഡൗൺ ടു എർത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അവർ ഇന്ത്യ ടുഡേ, ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എന്നീ മാധ്യമങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൊച്ചിയിലെ ക്വസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൂട്ടേജ് എന്ന സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറും എഡിറ്ററുമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളം പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വികസന നയങ്ങൾ, പൊതുജനാരോഗ്യം, സാമൂഹിക നീതി, ലിംഗസമത്വം, ദലിത്-ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെയും കർഷകരുടെയും അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയിലൂന്നിയാണ് അവരുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തനം. പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചകളും സർക്കാർ നയങ്ങളിലെ പാളിച്ചകളും സാധാരണക്കാരുടെയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ അവർ തൻ്റെ അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു.
പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി അമ്മമാരിലെയും കുഞ്ഞുങ്ങളിലെയും പോഷകാഹാരക്കുറവും ശിശുമരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് എം സുചിത്ര തയാറാക്കിയ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണാത്മക പരമ്പര ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത എന്നിവ ആദിവാസി മേഖലയിലെ മരണങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് ഈ പഠനങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടി.
ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചരിത്രപരമായ നിൽപുസമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദിവാസി ഭൂസമരങ്ങളെയും അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവർ തുടർച്ചയായി എഴുതി. അനധികൃത ഖനന മാഫിയ, രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം, കാർഷിക പ്രതിസന്ധികൾ, കേരളത്തിലെ കാവുകളുടെ നാശം, പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അവരുടെ തൂലികയിലൂടെ പുറംലോകം അറിഞ്ഞു. കൊച്ചിയിലെ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റിലെ തീപിടിത്തവും പുകമഞ്ഞും സൃഷ്ടിച്ച പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും തയാറാക്കിയ സമഗ്രമായ പഠന റിപ്പോർട്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലെ മികവിന് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര, ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങളും എം സുചിത്രയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2006ൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനിലയിൽ നടന്ന ഡെവലപ്പിങ് ഏഷ്യ ജേണലിസം അവാർഡ്സിൽ ആദിവാസി മേഖലയിലെ മാതൃ-ശിശു മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിന് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ജേണലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം അവർ സ്വന്തമാക്കി. ഈ ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യ വനിത കൂടിയാണ് എം സുചിത്ര.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ വനിതാ തൊഴിലാളികളിലുണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് 2005ലെ പ്രശസ്തമായ അപ്പൻ മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. സുനാമി ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിലെ പാളിച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഏറെ പ്രശംസ നേടി. പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക നീതി മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക് 2026 ഒക്ടോബറിൽ ജി പ്രഭാകരൻ-ഒയിസ്ക എൻവയോൺമെൻ്റ് എക്സലൻസ് പുരസ്കാരവും അവർ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ റാമോജി എക്സലൻസ് പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഗീതത്തിലും ജീവകാരുണ്യത്തിലും വിസ്മയം തീർത്ത വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി
കലയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും നൽകിയ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഗായികയും കർണാടക സംഗീതജ്ഞയുമായ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ റാമോജി എക്സലൻസ് പുരസ്കാരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. 1981 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് വിജയദശമി ദിനത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്ത് വി മുരളീധരൻ്റെയും വിമലയുടെയും മകളായി ജനിച്ച വിജയലക്ഷ്മി ജന്മനാ കാഴ്ചവൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ കാഴ്ചയുടെ അഭാവത്തെ സംഗീതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അവർ മറികടന്നു.
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സംഗീതത്തോട് അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം പ്രകടിപ്പിച്ച വിജയലക്ഷ്മി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ രാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും മനോഹരമായി പാടാനുമുള്ള അസാധാരണ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു. പിതാവ് മുരളീധരൻ കാസറ്റുകളിലൂടെ കേൾപ്പിച്ചുകൊടുത്ത ഗാനഗന്ധർവൻ കെജെ യേശുദാസ്, എംഎസ് സുബ്ബുലക്ഷ്മി, ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ, ബാലമുരളീകൃഷ്ണ എന്നിവരുടെ കീർത്തനങ്ങളും ഗാനങ്ങളും കേട്ടുപഠിച്ചാണ് അവർ സംഗീതത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ചുവടുവച്ചത്. തുടർന്ന് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ മികച്ച പ്രാവീണ്യം നേടുകയും 400ലധികം വേദികളിൽ സംഗീതക്കച്ചേരികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒറ്റക്കമ്പി മാത്രമുള്ള അത്യപൂർവ സംഗീതോപകരണമായ ഗായത്രി വീണയിലെ അതുല്യമായ പ്രാവീണ്യമാണ് വിജയലക്ഷ്മിയെ ഇന്ത്യൻ സംഗീതലോകത്ത് വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നത്. പിതാവ് രൂപകൽപന ചെയ്ത് നൽകിയ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഗായത്രി വീണയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ വായിച്ച് ലോക റെക്കോഡും അവർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2013ൽ കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ കാറ്റേ കാറ്റേ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് മലയാള ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് അവർ കടന്നുവരുന്നത്. ആദ്യ ഗാനം തന്നെ മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയതോടെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ അവർ ആലപിച്ചു.
അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷണം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അങ്ങ് വാനക്കോണില് എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി സ്വന്തമാക്കി. സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആലാപനത്തിന് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശവും തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഒറ്റമന്ദാരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും നേടി.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ കേരള ശ്രീ പുരസ്കാരം (2022), കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് (2013), തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം, ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ്, ദേവി അവാർഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഗീത സപര്യയ്ക്കൊപ്പം തൻ്റെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലൂടെ നിർധനരായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹനത്തിനും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും അവർ സജീവമായി നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മറ്റ് പ്രതിഭകൾ
വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിക്കും എം സുചിത്രയ്ക്കും പുറമെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മറ്റ് ഏഴ് പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ റാമോജി എക്സലൻസ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗ്രാമവികസന, കാർഷിക വിഭാഗത്തിൽ ദക്ഷിണ മേഖലയിലെ വാട്ടർമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊദിലി രാജശേഖര രാജുവും വനിതാ പ്രതിഭാ വിഭാഗത്തിൽ ഡോ. വി രുക്മിണി റാവുവും പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി.
ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തദ്ദേശീയ എംആർഐ സ്കാനർ വികസിപ്പിച്ച ഡോ. അർജുൻ അരുണാചലം, വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിൽ മൈത്രേയി ജിച്കർ, മനുഷ്യസേവന വിഭാഗത്തിൽ ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ഗുപ്ത, യൂത്ത് ഐക്കൺ വിഭാഗത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാരിൽ ഒരാളായ ഡോ. ഗണേഷ് ബരയ്യ എന്നിവരും ആദരിക്കപ്പെട്ടു. വൈദ്യശാസ്ത്ര, ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ പുരസ്കാരം ഒഡിഷയിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ആരോഗ്യസേവനം നടത്തുന്ന ഡോ. അക്വിനാസ് എടശ്ശേരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോ. ജെമ്മ ജെ എടശ്ശേരി സ്വന്തമാക്കി.
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