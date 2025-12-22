15,000 രൂപയ്ക്ക് ഡിഗ്രി, 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പിഎച്ച്ഡി ‘ഓർഡർ പ്രകാരം റെഡി’; മാഫിയയെ കുടുക്കി പൊലീസ്
ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് വ്യാജമായി നിര്മിക്കും, അറസ്റ്റിലായവരുടെ മൊഴി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്, വ്യജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്ന് പൊലീസ്
Published : December 22, 2025 at 8:07 PM IST
ലഖ്നൗ: വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്ക്ക് പിടിവീണു. വ്യജ ബിരുദവും ബിരുദാന്തര ബിരുദവും പിഎച്ച്ഡിയൊക്കെ ഇനി വെറും പേപ്പറുകളാകും. പഠിച്ച് നേടാത്ത ബിരുദങ്ങളുമായി പല സ്ഥാപനങ്ങളില് ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ഇനിയൊന്ന് പേടിക്കണം. വ്യജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് വച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ തിരക്കി രാജ്യത്ത് പൊലീസ് സേന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
നിരവധി സംസ്ഥനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദങ്ങള് വിൽക്കുന്ന സംഘത്തെ പൊലീസ് പിടികൂടി. വന് റാക്കറ്റില് ഉള്പ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെ ഉത്തര്പ്രദേശില് വച്ച് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിരവധി വ്യാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സീലും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. വ്യാജ ബിരുദങ്ങൾ വച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്ക്കിത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാര്ത്തയാകുമെന്ന് ഉത്തര്പ്രദേശ് ഈസ്റ്റ് ഡിസിപി ശശാങ്ക് സിങ് പറഞ്ഞു.
.@LkoCp के निर्देशन में @east_dcp के नेतृत्व में क्राइम/सर्विलांस— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) December 21, 2025
टीम व थाना गोमतीनगर पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम को फर्जी मार्कशीट/डिग्री बनाने वाले अंतर्राज्जीय गिरोह के 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
भारी मात्रा में फर्जी मार्कशीट व नगद 02 लाख कैश बरामद ।@Uppolice pic.twitter.com/dY3j0aFgfi
രാജ്യത്ത് ഇതിനു മുമ്പും നിരവധി തവണ വ്യജ വിദ്യാഭ്യാസ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് പിടികൂടിയിരുന്നു. എന്നാല് റാക്കറ്റുകള് ഇപ്പോഴും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇവരുടെ അറസ്റ്റെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
അയോധ്യയിൽ നിന്നുള്ള സത്യേന്ദ്ര ദ്വിവേദി, ഉന്നാവോയിൽ നിന്നുള്ള അഖിലേഷ് കുമാർ, ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ നിന്നുള്ള സൗരഭ് ശർമ്മ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പ്രതികൾ. എല്ലാവരും ഉത്തര്പ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ്.
15,000 കൊടുത്താല് ബിഎ ബിരുദം റെഡി പിഎച്ച്ഡി അത്ര സിമ്പിളായി കിട്ടില്ല
റാക്കറ്റില് പെട്ടവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകള് പുറത്ത് വന്നത്. റാക്കറ്റിൻ്റെ കൈയില് നിന്നും ഡിഗ്രി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതും പിഎച്ച്ഡി കിട്ടുന്നതും അത്ര സിമ്പിളല്ലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികള് വച്ച് വ്യാജ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്മിക്കുന്നതും ഇവര്ക്ക് സിമ്പിളാണ്. എല്ലാ സീലുകളും ഇവരുടെ കൈവശം ഉണ്ട്.
വെറും 15,000 രൂപ കൊടുത്താല് ബിരുദ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പുഷ്പം പോലെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതികള് മൊഴി നല്കിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബിരുദം പോലെ അത്ര പെട്ടന്ന് പി.എച്ച്.ഡി. ബിരുദങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. അതിന് കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ്. എന്നാല് കൈയില് ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കില് ഡോക്ടറേറ്റ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും. 2 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പേരിൻ്റെ മുന്വശത്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് ചേര്ത്തവരൊക്കെ ഇനിയൊന്ന് പേടിക്കുമെന്നാണ് റാക്കറ്റ് പുറത്തുവന്നതോടെ പൊലീസ് പറയുന്നത്.
ഈ റാക്കറ്റിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ തന്നെ സോഷ്യോളജിയിൽ പി.എച്ച്.ഡി. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുണ്ട്. വ്യാജ ബിരുദങ്ങൾ വിറ്റ് ഏകദേശം 15 കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് പരതി മൊഴി നല്കി. റാക്കറ്റില് ഉള്പ്പെട്ടവരുടെ മൊഴി പ്രകാരം ബിരുദങ്ങള്ക്ക് തീവിലയാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
പൊലീസ് പുറത്ത് വിട്ട വിവരങ്ങള്
അന്വേഷണത്തിനിടെ ഇതുവരെ 900-ലധികം വ്യാജ ബിരുദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 25 പ്രശസ്ത സർവകലാശാലകളുടെ വ്യാജ സീലുകൾ, നിരവധി ലെറ്റർഹെഡുകൾ, തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേരിൽ സത്യേന്ദ്രയാണ് മുഖ്യസൂത്രധാരനെന്ന് ഈസ്റ്റ് ഡിസിപി ശശാങ്ക് സിംഗ് പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കോ ആവശ്യമുള്ളത് അനുസരിച്ച് സംഘം വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിര്മിച്ച് കൊടുക്കും.
"ബിഎ, എംഎ ബിരുദങ്ങൾക്ക് 15,000 മുതൽ 25,000 രൂപ വരെയും, ബി.ടെക്, എംബിഎ ബിരുദങ്ങൾക്ക് 50,000 മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയും, പിഎച്ച്ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയും അവർ ഈടാക്കി" ശശാങ്ക് സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. 2021 മുതൽ ഈ റാക്കറ്റ് സജീവമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജോലി പോകുമെന്ന് ശശാങ്ക് സിങ്
സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സുഭർത്തി സർവകലാശാല (മീററ്റ്), കലിംഗ സർവകലാശാല (ഛത്തീസ്ഗഡ്), സബർമതി സർവകലാശാല (ഗുജറാത്ത്) എന്നിവയുൾപ്പെടെ 25 സർവകലാശാലകളുടെ വ്യാജ ലെറ്റർഹെഡറുകളും സീലുകളും പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ കൈവശം നിന്ന് 923 ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, 15 സീലുകൾ, ആറ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ എന്നിവ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം ഈ വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജോലി നേടിയ ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോള് പൊലീസ്. "ഈ വ്യാജ ബിരുദങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഏകദേശം 1500 പേരുടെ വിവരങ്ങള് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പലരും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജോലികൾ നേടുന്നതിനാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അവർക്കെതിരെയും കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും" സിങ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
