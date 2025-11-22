ETV Bharat / bharat

മദ്രസകളിലെ വന്ദേമാതരം: 'രാജ്യത്തെ സ്‌തുതിക്കുന്നത് ഇസ്‌ലാമിക വിരുദ്ധമല്ല', സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ

"ഒരാളുടെ അമ്മയെ സ്‌തുതിക്കുന്നതോ മാതൃരാജ്യത്തെ സ്‌തുതിക്കുന്നതോ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമല്ല. മുസ്ലിം പണ്ഡിതർ വന്ദേമാതരം ഉറുദുവിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുകയും വേണം" -ഷദാബ് ഷംസ് പറഞ്ഞു.

ഡെറാഡൂണ്‍: മദ്രസകളിൽ വന്ദേമാതരം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഷദാബ് ഷംസ്. സാധാരണയായി മദ്രസകളില്‍ വന്ദേ മാതരം ചൊല്ലാറില്ല. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വന്ദേമാതരത്തിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ രംഗത്ത് എത്തുന്നത്.

"ഒരാളുടെ അമ്മയെ സ്‌തുതിക്കുന്നതോ മാതൃരാജ്യത്തെ സ്‌തുതിക്കുന്നതോ ഇസ്‌ലാമിക വിരുദ്ധമല്ല. മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതർ വന്ദേമാതരം ഉറുദുവിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ അർഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുകയും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം. കൂടാതെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം" ഷദാബ് ഷംസ് പറഞ്ഞു.

വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉറുദു വിവർത്തനത്തിനായി ഉത്തരാഖണ്ഡ് വഖഫ് ബോർഡ് ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഏറ്റവും മനോഹരവും ഫലപ്രദവുമായ ഉറുദു വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് വഖഫ് ബോർഡിൽ നിന്ന് സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനായി ഒരു കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കും. വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

"ഭാരത മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി വളർത്തുന്നതിനായി ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം ഇപ്പോൾ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അതിൽ ഒരു പ്രശ്‌നവും ഉണ്ടാകരുത് "വന്ദേമാതരം" എന്ന ഗാനം ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി എഴുതിയതാണ്. "വന്ദേമാതരം" ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമാണ്. പ്രശസ്‌ത കവിയും സാഹിത്യകാരനുമായ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ 1882-ൽ തൻ്റെ 'ആനന്ദമഠം' എന്ന നോവലിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1950-ൽ 'വന്ദേമാതരം' ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമാക്കി. ദേശീയ ഗീതമായ "വന്ദേമാതരം" ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉറുദുവിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എആർ റഹ്മാൻ്റെ "മാ തുജെ സലാം" എന്ന ഗാനത്തെ പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം"എആർ റഹ്മാൻ വന്ദേമാതരം എത്ര മനോഹരമായാണ് എഴുതി ആലപിച്ചതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞു. എആർ റഹ്മാൻ്റെ ഒരു രചനയാണ് "മാ തുജെ സലാം"കൂടാതെ, ബിഹാർ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വന്ദേമാതരം ഉറുദുവിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബിഹാർ ഗവർണറും ഹിന്ദി, സംസ്‌കൃതം, ഉറുദു, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഭാഷകളിൽ പണ്ഡിതനുമാണ്.

ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒരു പുരോഗമന മുസ്‌ലിം നേതാവാണ്. മുത്തലാഖിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി ശബ്‌ദമുയർത്തി. 1986ൽ, ഷാ ബാനോ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ പാർലമെൻ്റ് നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. ആ സമയത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നുവെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

