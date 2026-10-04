വിദൂര- അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഭരണസംവിധാനം വ്യാപിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം; ഡെറാഡൂണിന് പുറത്ത് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ്
ആദ്യമായാണ് തലസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിലെ വിദൂര-അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഭരണസംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.
By ANI
Published : October 4, 2026 at 2:59 PM IST
ഡെറാഡൂണ്: തലസ്ഥാനമായ ഡെറാഡൂണിന് പുറത്ത് പുറത്ത് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ഡെറാഡൂണിന് പുറത്ത്, ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന ചമ്പാവത്ത് ജില്ലയിലെ ബൻബാസയിലുള്ള എൻഎച്ച്പിസി (NHPC) കോംപ്ലക്സിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആദ്യമായാണ് തലസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്.
സംസ്ഥാനത്തിലെ വിദൂര-അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഭരണസംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങൾ ഇനി ഡെറാഡൂണിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ധാമി പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ, വികസന സാധ്യതകൾ, പ്രാദേശിക മുൻഗണനകൾ എന്നിവ നേരിട്ട് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇത് അവസരമൊരുക്കും.
അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേവലം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് സുരക്ഷ, സംസ്കാരം, വികസനം എന്നിവയുടെ സുപ്രധാന കണ്ണികൾ കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ടൂറിസം, ഗതാഗത-വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ വികസനത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ഭരണസംവിധാനത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നത് പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾ, ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, വികസന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ നന്നായി മനസിലാക്കാനും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സർക്കാരിനെ സഹായിക്കും. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സന്തുലിതമായ വികസനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ധാമി പറഞ്ഞു.
അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ മുതൽ സമതല പ്രദേശങ്ങൾ വരെ ഒരേ വേഗതയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. ഇതിനുമുമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച, ഡെറാഡൂണിലെ കുവാൻവാലയിലുള്ള ഹോട്ടൽ ലെ-ഓവലിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന മോർച്ചാ ഭാരവാഹികൾ, ജില്ലാ മോർച്ച പ്രസിഡൻ്റുമാർ, സംസ്ഥാന സെൽ ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർമാർ, സഹ-കോർഡിനേറ്റർമാർ, വിവിധ സെല്ലുകളുടെ സംസ്ഥാന കൺവീനർമാർ എന്നിവരോടൊപ്പം ധാമിയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
കൂടാതെ, പാർട്ടിയുടെ പുതിയ സംസ്ഥാന ചുമതല വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനും മറ്റ് സംഘടനാ നേതാക്കളെ നിയമിച്ചതിനേയും അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. ബിജെപി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ മഹേന്ദ്ര ഭട്ടിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത്. പുതുതായി നിയമിതരായ സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള നേതാവും ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ രാം മാധവ്, സഹ-ചുമതലക്കാരായ അരവിന്ദ് മേനോൻ, ബൻസുരി സ്വരാജ്, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി (സംഘടന) ഫണിന്ദ്രനാഥ് ശർമ്മ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കവെ, പുതുതായി നിയമിതരായ നേതാക്കളുടെ സംഘടനാപരമായ അനുഭവസമ്പത്തിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ധാമി പ്രശംസിച്ചു. ഇവരുടെ മാർഗനിർദേശം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബിജെപി സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ പുതിയ ഊർജ്ജം പകരുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള നേതാവായ രാം മാധവ് ജിക്ക് വിപുലവും ദീർഘകാലവുമായ അനുഭവസമ്പത്തുണ്ട്. ജമ്മുകശ്മീർ മുതൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ വലിയ പരിചയസമ്പത്ത് നേടിയിട്ടുണ്ട്. സംഘടനയെ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ പുതിയ ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദേശവും നേതൃത്വവും ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന് വലിയ സഹായകമാകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കും" ധാമി പറഞ്ഞു.
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