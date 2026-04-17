ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മദ്രസകളിൽ പരിശോധന: കടുപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മദ്രസകളിൽ എത്തുന്നതെന്നും ഇതിന് മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കാൻ ഉത്തരവ്
By PTI
Published : April 17, 2026 at 11:07 AM IST
ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മദ്രസകളിൽ വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി. മദ്രസകളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നതായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. മദ്രസകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുതാര്യത നിലനിർത്തുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകിയാണ് സർക്കാർ നീക്കം.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ജില്ലകളായ ഡെറാഡൂൺ, ഹരിദ്വാർ, ഉധം സിങ് നഗർ, നൈനിറ്റാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മദ്രസകളിൽ അടിയന്തര പരിശോധന നടത്താൻ അതത് ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മദ്രസകളിൽ എത്തുന്നതെന്നും ഇതിന് മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി പരാഗ് മധുകർ ധാകതൈ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
പരിശോധന കർശനം
കുട്ടികളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മദ്രസകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വസ്തുതാപരമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 452 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മദ്രസകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറും.
പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം
മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം 2025 സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ പുതിയ നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ മദ്രസ സംവിധാനത്തിൽ വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് വരുന്നത്. നിലവിലുള്ള മദ്രസ ബോർഡ് 2026 ജൂലൈ ഒന്നിന് നിർത്തലാക്കും. ഇതോടെ മദ്രസകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മദ്രസകളും ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് അഫിലിയേഷൻ നേടേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരവും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്.
മദ്രസകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ധാരയുമായി ഇവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ മദ്രസകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും മറ്റും പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ മദ്രസകളിലും പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി തുടർനടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം.
