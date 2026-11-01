ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തം: ആറ് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു; പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി എയിംസ് ഋഷികേശിലേക്ക് മാറ്റി
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് എയിംസ് ഋഷികേശിലേക്ക് അയച്ചു. ഹെലികോപ്റ്റര് മാര്ഗമാണ് ഇവ അയച്ചത്.
Published : November 1, 2026 at 1:58 PM IST
ഡറാഡൂണ്: ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ആറുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി ഇവ എയിംസ് ഋഷികേശിലേക്ക് അയച്ചതായി ചമോലി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവില് കണ്ടെടുത്ത മൃതദേഹങ്ങള് ആദ്യം ജോഷിമഠിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലെത്തിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി ഋഷികേശിലെ എയിംസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി.
ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒക്ടോബർ 30-ന് ആണ് ബദരീനാഥിൽ നിന്ന് ഡെറാഡൂണിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രാൻസ് ഭാരത് ഏവിയേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ കോൾ സൈൻ VT-HCX ആണ് അപകടത്തില് പെട്ടത്. പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ട്രാൻസ് ഭാരത് ഏവിയേഷൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ബദരിനാഥ് ധാമിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.14 നാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ഡെറാഡൂണിലെ സഹസ്രധാര ഹെലിപാഡിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര.
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ജോഷിമഠ് താഴ്വരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഹാത്തി പർവതത്തിന് സമീപം പറക്കുന്നതിനിടെ ഹെലികോപ്റ്ററുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ട്രാക്കിങ് സംവിധാനവും ലൊക്കേഷൻ അയയ്ക്കുന്നത് നിർത്തി. ഇതോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതായി അധികൃതർക്ക് സംശയം തോന്നിയത്. ചമോലി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നത് പ്രകാരം ജോഷിമഠ് മേഖലയിൽ മാർവാരി പാലത്തിന് മുകളിലായി ജെപി പവർ ഹൗസിന് സമീപമുള്ള കുന്നിൻ ചെരുവിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടിച്ചിറങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യൻ കരസേന, ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് , സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന , ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന , പൊലീസ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം, വനം വകുപ്പ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് ദുഷ്കരവും നീണ്ടുനിന്നതുമായ ഈ രക്ഷാദൗത്യം നടത്തിയത്. അപകടസ്ഥലം ഉൾപ്രദേശമായതിനാലും, അവിടെ ഇടതൂർന്ന വനവും ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതിയുമായതിനാൽ, കുത്തനെയുള്ളതും എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ളതുമായ മലമ്പാതകളിലൂടെ കാൽനടയായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അവിടേക്ക് എത്തേണ്ടി വന്നത്.
വെള്ളിയാഴ്ച തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഉയർന്ന പ്രദേശമായതിനാലും അവിടുത്തെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണവും ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ 24 മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഡൽഹി സ്വദേശിയായ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹിമാൻഷു സഭർവാൾ (48), കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരായ പ്രതാപ് (41), അരുൺ സലുങ്കെ (44), വി.ബി. ശങ്കർ ഗൗഡ (39), അഭിഭാഷകൻ സുധീർ കെ. (50), എച്ച്.എസ്. നടരാജ (51) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. യാത്രക്കാരിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറും ഒരു അഭിഭാഷകനും ഉൾപ്പെടുന്നു.
തീർഥാടകരായി ബദരീനാഥിലേക്ക് പോയി ഡെറാഡൂണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഘം സഞ്ചരിച്ച വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. എയർക്രാഫ്റ്റ് അപകടം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോയും ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനും അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ 'ട്രാൻസ് ഭാരത് ഏവിയേഷൻ' കമ്പനിയുടെ എല്ലാ വിമാനങ്ങളും സർവീസ് നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി വിലക്കി. അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, മോശം കാലാവസ്ഥ അപകടത്തിന് കാരണമായോ എന്ന് അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
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