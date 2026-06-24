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പാക് ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഉത്തർ പ്രദേശ് സ്വദേശി പിടിയിൽ

പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രതിയായ സുഹൈലിൻ്റെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്‌തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതായും പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുമായി ഇയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

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Representational Image (IANS)
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By PTI

Published : June 24, 2026 at 3:23 PM IST

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ബെംഗളൂരു: പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാൾ കര്‍ണാടകയില്‍ പിടിയിൽ. കർണാടകയിലെ ദാവൻഗരെ വച്ച് ഉത്തർ പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ സുഹൈൽ (20)നെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ വിവരങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ച പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പിടികൂടിയ ശേഷം പ്രതിയെ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറിയതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയായ സുഹൈലിന് തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ശരിവെക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ലഭിച്ചത്. പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇയാളുടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്‌തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതായും പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുമായി ഇയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

ജൂൺ 4 ന് തുമകുരു, ദാവൻഗരെ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ആഴ്‌ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സുഹൈലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള വ്യക്തിയുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ബന്ധം പുലർത്തുകയും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഹാനികരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്‌തതിനാണ് ഇവർ അറസ്റ്റിലായിത്.

പ്രതികരിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ

പാക് ഭീകരവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉത്തർ പ്രദേശിയായ സുഹൈലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ. സുഹൈലിൻ്റെ അറസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് അറസ്റ്റിലായ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഒരാൾക്ക് ചില പാകിസ്ഥാനികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായും അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുവെന്നും കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ജോലി തേടിയാണ് ആ വ്യക്തി കർണാടകയിൽ എത്തിയത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

ചില പാകിസ്ഥാനികളുമായി അയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ചാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടി വലിയ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമേ അറിയാൻ കഴിയുവെന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നും ഖാർഗെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

UTTAR PRADESH NATIVE ARRESTED
PAKISTANI TERROR GROUP
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