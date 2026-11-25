മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ അല്ല, സംരക്ഷിക്കാനാണ് എഐ വേണ്ടത്, യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ കടുത്ത നിലപാടുമായി ഇന്ത്യ
സാങ്കേതികവിദ്യ എപ്പോഴും മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതവും സമാധാനത്തിനുള്ള ഉപകരണവുമായിരിക്കണമെന്നും, സംഘർഷ മേഖലകളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും മാനിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ
Published : November 25, 2026 at 10:25 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുദ്ധമുഖത്തും സംഘർഷ മേഖലകളിലും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും (എഐ) പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും ആയിരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ. സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ആഗോള അസമത്വങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം സമാധാനവും സുരക്ഷയും ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ചൊവ്വാഴ്ച യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ നടന്ന 'അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും: അതിവേഗ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഘർഷ പരിഹാരം' എന്ന ഉന്നതതല ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി അംബാസഡർ പർവ്വതനേനി ഹരീഷ് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. സൈനിക, ഇൻ്റലിജൻസ്, സിവിൽ മേഖലകളിലേക്കുള്ള എഐയുടെ അതിവേഗ കടന്നുകയറ്റം ആഗോള സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളെ അടിമുടി മാറ്റിയതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Delivered India's statement at the UN Security Council high-level open debate convened by Latvia. Speaking on the theme, “Conflict Resolution in an Era of Rapid Technological Change”, I highlighted four key considerations: 1️⃣ Technology must remain human-centric and an instrument of peace 2️⃣ The application of emerging technologies in conflict settings must be responsible, human-centric, respect sovereignty, and adhere to international law 3️⃣ We must address threats posed by misuse of emerging technologies such as AI 4️⃣ Technological transformation must not deepen existing inequalities. We must address technology denial and the instrumentalisation of technology for strategic one-upmanship through export control and licensing regimes. Countries of the Global South should not be tested as mere consumers without any agency or stake in how emerging technologies such as AI are developed, regulated and deployed.— Parvathaneni Harish (@AmbHarishP) November 24, 2026
സാങ്കേതികവിദ്യാ മാറ്റങ്ങളോടുള്ള ആഗോള സമീപനം നാല് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാകണമെന്ന് ഇന്ത്യ നിർദേശിച്ചു. സാങ്കേതികവിദ്യ എപ്പോഴും മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതവും സമാധാനത്തിനുള്ള ഉപകരണവുമായിരിക്കണമെന്നും, സംഘർഷ മേഖലകളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും മാനിക്കണമെന്നും അംബാസഡർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, എഐ പോലുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ദുരുപയോഗം ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികളെ ശക്തമായി നേരിടണമെന്നും സാങ്കേതിക വളർച്ച നിലവിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, പ്രതിസന്ധികൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിനും ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും സമാധാന ദൗത്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും കാര്യക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും എഐ അധിഷ്ഠിത വിശകലന സംവിധാനങ്ങളും ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, സ്വയംനിയന്ത്രിത മാരകായുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരവും ധാർമ്മികവുമായ ആശങ്കകൾ ഇന്ത്യ ഗൗരവമായി ഉന്നയിച്ചു. ഇത്തരം ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽനോട്ടവും വിവേചനബുദ്ധിയും അനിവാര്യമാണെന്നും ഇതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യർക്ക് തന്നെയായിരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചു.
ഭീകരവാദികളും തീവ്രവാദ സംഘടനകളും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അതീവ ഗൗരവകരമാണെന്ന് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എഐ വഴി കൃത്രിമമായി നിർമിക്കുന്നതോ തെറ്റായതോ ആയ വിവരങ്ങൾ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ഈ ഭീഷണികളെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നേരിടണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സൈബർ സുരക്ഷ, നിർണ്ണായക വിവര ശൃംഖലകളുടെ സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച ശക്തമായ മുന്നേറ്റങ്ങളും അംബാസഡർ യോഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും 'ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്' (വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ) രാജ്യങ്ങളെ വെറും ഉപഭോക്താക്കളായി മാത്രം കാണരുതെന്നും അവർക്ക് അർഹമായ പങ്കാളിത്തം നൽകണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും സാങ്കേതികവിദ്യ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണം. എഐ സംവിധാനങ്ങൾ ലിംഗപരവും ഭാഷാപരവും സാമൂഹികവുമായ വിവേചനങ്ങൾ വളർത്താൻ ഇടയാക്കരുതെന്നും മനുഷ്യരെ വെറും ഡാറ്റാ പോയിൻ്റുകളായി ചുരുക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സമകാലിക യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സ്ഥിരം, താൽക്കാലിക അംഗത്വങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് യുഎൻ രക്ഷാസമിതി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും, സാങ്കേതികവിദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് പകരമാകരുതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അംബാസഡർ പർവ്വതനേനി തന്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ചത്.
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