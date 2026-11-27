ഇന്ത്യക്ക് 25% തീരുവ ചുമത്താൻ അമേരിക്ക പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?; വ്യാപാര കരാറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക?
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവയും ചൈനക്ക് 40 ശതമാനം വരെ തീരുവയുമുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാർ യാഥാർഥ്യമായാൽ തീരുവ 17 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.
Published : November 27, 2026 at 6:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ദ്വിമുഖ തീരുവ ഘടന ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും വീണ്ടും ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ചർച്ചകളിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിനായുള്ള ചട്ടക്കൂട് അന്തിമമാക്കിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.
ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 14 രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ പുതിയ തീരുവകൾ ചുമത്താൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം അടുത്തിടെ നിർദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവയും ചൈനക്ക് 40 ശതമാനം വരെ തീരുവയുമുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാർ യാഥാർഥ്യമായാൽ തീരുവ 17 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം.
വ്യാപാര കരാറിന്റെ നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമായി നേരത്തെ കരുതിയിരുന്ന പരസ്പര തീരുവകൾക്ക് പകരമായാണ് പുതിയ സെക്ഷൻ 301 തീരുവകൾ വരുന്നത്. ജപ്പാൻ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ 16 വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്കെതിരെ എട്ട് മാസത്തോളം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് യു.എസ്.ടി.ആർ പുതിയ തീരുവകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്കുമേൽ ഉയർന്ന തീരുവകൾ ചുമത്തിയ നടപടിയെ അമേരിക്ക ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ ഉയർന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുകയും, അതേസമയം അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞ തീരുവയിൽ പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപ് പലതവണ ഇന്ത്യയെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്കുകൾക്ക്, ആ രാജ്യം ചുമത്തുന്ന ഇറക്കുമതി ചെലവാണ് തീരുവ എന്നത്. ഇത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ചെലവ് വർധിക്കുമ്പോൾ ആഭ്യന്തരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്ക് വില കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അമേരിക്ക-ഇന്ത്യ വ്യാപാര വളർച്ച
2021-22 മുതൽ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ മികച്ച വളർച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2025-26 കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി 0.92 ശതമാനം വർധിച്ച് 87.3 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. അതേസമയം ഇറക്കുമതിയാകട്ടെ 15.95 ശതമാനം വർധിച്ച് 52.9 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലുമെത്തി. ഇതോടെ, 2021-22 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായി അമേരിക്ക മാറി. 2024-25-ൽ 40.89 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര മിച്ചം 2025-26-ൽ 34.4 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി കുറഞ്ഞു.
അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന തീരുവകൾ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇത് കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ വിപണി വിഹിതം നിലനിർത്തുന്നതിനോ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയേക്കാം. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും, 2025 ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ 25 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പുറമെ, അധികമായി 25 ശതമാനം തീരുവ കൂടി അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് മേൽ ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ അധിക തീരുവയെ അവർ ഒരു പിഴയായാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ആകെ തീരുവ 50 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
2026 ഫെബ്രുവരി 2-ന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഈ കരാർ പ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേലുള്ള പരസ്പര തീരുവ 18 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചു. ഈ കരാർ പ്രകാരം, 30.94 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള കയറ്റുമതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ 50 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറച്ചു. കൂടാതെ, 10.03 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ 50 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ അമേരിക്കൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വലിയൊരു ഭാഗത്തിന് ഇനി വളരെ കുറഞ്ഞ തീരുവയോ അല്ലെങ്കിൽ തീരുവയില്ലാത്ത പ്രവേശനമോ ലഭിക്കും എന്നതാണ്.
താരിഫ് നയങ്ങൾക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതി വിധി
അതേസമയം, വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ ട്രംപ് ചുമത്തിയ താരിഫുകൾ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. വ്യാപകമായ രീതിയിൽ താരിഫുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ട്രംപ് തന്റെ അധികാര പരിധി ലംഘിച്ചുവെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. 1977 ലെ ഇന്റർനാഷണൽ എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവേഴ്സ് ആക്ട് നിയമപ്രകാരം ലെവികൾ ചുമത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ലെന്നും കോടതി വിധിച്ചു.
തുടർന്ന് 1974-ലെ ട്രേഡ് ആക്റ്റിലെ (വ്യാപാര നിയമം) 301-ാം വകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചു. അന്യായമായ വ്യാപാര രീതികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം താരിഫുകൾ ചുമത്താൻ ഈ വകുപ്പ് അമേരിക്കയെ അനുവദിക്കുന്നു. നിർബന്ധിത തൊഴിൽ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, 2026 ജൂലൈ 24-ന്, 301-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 60 രാജ്യങ്ങൾക്കുമേൽ അമേരിക്ക 10 ശതമാനവും 12.5 ശതമാനവും വീതം താരിഫുകൾ ചുമത്തി.
ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 25% വരെ അധിക തീരുവ ചുമത്താൻ യുഎസ്
ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ആശങ്കയുമായി യുഎസ് ട്രേഡ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ് 2026 നവംബർ 25-ന് തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ 301 അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. അമിതമായ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന ശേഷി, വിപണി പ്രവേശനത്തിനുള്ള തുടർച്ചയായ തടസങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾക്ക് മതിയായ സംരക്ഷണമില്ലായ്മ എന്നിവ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു വ്യാപാര കരാർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്താൻ യുഎസ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ 25 ശതമാനം വരെ തീരുവയാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യാപാര കരാറിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിരക്ക് 17 ശതമാനമായി കുറച്ചേക്കാം എന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' പദ്ധതി, പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് പദ്ധതികൾ, ഉൽപ്പാദന മേഖല വിപുലീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ, തൊഴിൽ സംരക്ഷണ നയങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നടപടിക്രമങ്ങൾ, വിപണി പ്രവേശന തടസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഘടനാപരമായ അമിത ഉൽപ്പാദന ശേഷിക്ക് കാരണമാവുകയും, അത് യുഎസ് കമ്പനികൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഉരുക്ക്, സൗരോർജ്ജം, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ആശങ്കയുളവാക്കുന്നവയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
എന്നാൽ, ഇന്ത്യ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി. ഒരു മേഖലയിലും തങ്ങൾക്ക് ഘടനാപരമായ അമിത ഉൽപ്പാദന ശേഷിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പിന് മറുപടിയായും തുടർനടപടികളിലും, ഒരു മേഖലയിലും ഘടനാപരമായ അമിത ഉൽപ്പാദന ശേഷിയില്ലെന്ന് വാണിജ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമായാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 17 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്താനാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശ്, കംബോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, തായ്ലൻഡ് എന്നിവയ്ക്ക് 18 ശതമാനം നിരക്കും, വിയറ്റ്നാമിനും ചൈനയ്ക്കും 20 ശതമാനം നിരക്കുമാണ് കരാർ പ്രകാരം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ഈ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് യഥാക്രമം 1 ശതമാനത്തിന്റെയും 3 ശതമാനത്തിന്റെയും നേട്ടം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. കരാർ ഒപ്പുവെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ തീരുവ 25 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നേക്കാം.
"ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനായുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണ്. വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ആശങ്കകളും ഈ ചർച്ചകളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. 2026 ഫെബ്രുവരി 2-ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും, 2026 ഫെബ്രുവരി 7-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സംയുക്ത പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അനുസൃതവുമായ ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്," എന്ന് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
തീരുവകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള അന്തിമ നിയന്ത്രണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി തങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ വാദം കേൾക്കലുകൾ ജനുവരി 25ന് നടത്താൻ യു എസ് ട്രേഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് തീരുമാനിച്ചു. താത്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ജനുവരി 5നകം രേഖാമൂലമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും തേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
- 30 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള യുഎസ് വിപണിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു.
- തുണിത്തരങ്ങൾക്കും വസ്ത്രങ്ങൾക്കുമുള്ള തീരുവ 50 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറച്ചു. ഇതിൽ പട്ടുതുണിത്തരങ്ങൾക്ക് 113 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള യുഎസ് വിപണിയിൽ പൂർണ്ണമായും തീരുവ ഒഴിവാക്കി
- 1.36 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് യുഎസിൽ അധിക തീരുവകളൊന്നുമില്ലാതെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു.
- സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ചായ, കാപ്പി, പഴങ്ങൾ, പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷ്യ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് തീരുവ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി.
- ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങൾ, മാംസം, കോഴിയിറച്ചി, ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലകൾക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം തുടരും.
കരാറിലെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ
- യുഎസിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വിവിധതരം ഭക്ഷ്യ-കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ തീരുവ ഒഴിവാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും.
- ഇടക്കാല കരാർ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്, ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് യുഎസ് 18 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തും.
- ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയ തീരുവ നിരക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റേ രാജ്യത്തിനും തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താമെന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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