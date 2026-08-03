യുഎസ് പഠനത്തിന് സഹായകമായത് സ്കോളർഷിപ്പും വായ്പയുമെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ
വിരമിച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ പിതാവിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി അഭിജീത് എത്തിയത്.
Published : August 3, 2026 at 2:14 PM IST
മുംബൈ: വിദേശ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ. യുഎസിലെ പഠന ചെലവിനുള്ള തുക സ്കോളർഷിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ വഴിയുമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് അഭിജീത് പറഞ്ഞു.
മകനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് അയച്ച ദീപ്കെയുടെ വിരമിച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ പിതാവിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി അഭിജിത് എത്തിയത്. സൂറത്ത് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ആർടിഐ പ്രവർത്തകനാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
"എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. പഠനത്തിനായി ഞാൻ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്; ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തീർപ്പായിട്ടില്ല, അത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അന്വേഷിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്" അഭിജീത് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം താങ്ങാനാവാത്തതും അപ്രാപ്യവുമാണെന്ന് അഭിജീത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ എഫ്ഐആർ പിൻവലിക്കുമെന്നും നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കും എതിരെ അടുത്തിടെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ വിദ്യാർഥികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നും സിജെപി സ്ഥാപകൻ പറഞ്ഞു.
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ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തിൽ സിജെപി നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ജെൻസി യുവാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആവേശകരമായ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിന് 15 വയസുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരിയായ രുചിക സിങിനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ, ബിജെപി നേതാക്കൾക്കും അവരുടെ ഐടി സെൽ അംഗങ്ങൾക്കും എതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നും അഭിജീത് പറഞ്ഞു. സമീപകാല പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉത്തരവാദിത്തം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സിജെപി ടീം ഉടൻ വിപുലീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബംഗ്ലാദേശി എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമ നസ്രീൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, "ബംഗ്ലാദേശിലെയും നേപ്പാളിലെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്; ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ്" എന്ന് അഭിജീത് ദീപ്കെ പിടിഐക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. "പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരായ ഡൽഹിയിലെ സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവും ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗ് ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കിയ 2024ലെ പ്രക്ഷോഭവും ധാക്കയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനവും "നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചു" എന്ന നസ്രീൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് അഭിജീത് പ്രതികരിച്ചത്.
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