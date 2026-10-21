വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായി ചർച്ച നടത്തി മാർക്കോ റൂബിയോ; റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല സന്ദർശിക്കും
റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റത്താവള എണ്ണശുദ്ധീകരണ സമുച്ചയം സന്ദർശിക്കുന്നതിനൊപ്പം വന്താര വൈൽഡ് ലൈഫ് സെൻ്ററും റിലയൻസ് വികസിപ്പിക്കുന്ന ഗിഗാ ഫാക്ടറികളും സന്ദർശിക്കും.
By PTI
Published : October 21, 2026 at 5:20 PM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനി, ടാറ്റാ സൺസ് ചെയർമാൻ എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവരുമായി മുംബൈയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലേക്ക് തിരിച്ചു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റത്താവള എണ്ണശുദ്ധീകരണ സമുച്ചയം സന്ദർശിക്കുന്നതിനൊപ്പം വന്താര വൈൽഡ് ലൈഫ് സെൻ്ററും റിലയൻസ് വികസിപ്പിക്കുന്ന ഗിഗാ ഫാക്ടറികളും സന്ദർശിക്കും.
ചൊവ്വാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 20) ഉച്ചയ്ക്ക് മുംബൈയിലെത്തിയ റൂബിയോ ആദ്യം അദാനിയുമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ചന്ദ്രശേഖരനുമായും ചർച്ച നടത്തി എന്ന് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇരുപക്ഷവും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
നിർണായക സന്ദർശനം
തുറമുഖങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഊർജം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയിൽ താത്പ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നിന് അദാനിയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആഗോള നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നിർണായകമായ പുനരുപയോഗ ഊർജ, നിർമ്മാണ മേഖലകളിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹോൾഡിങ് കമ്പനിയായ ടാറ്റാ സൺസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചന്ദ്രശേഖരൻ വാഹനങ്ങൾ, സ്റ്റീൽ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, വ്യോമയാനം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നീ മേഖലകളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. ആഗോള സാങ്കേതികവിദ്യയിലും മാനുഫാക്ചറിങ് വിതരണ ശ്യംഖലകളിലും ഇന്ത്യക്ക് വലിയ പങ്ക് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് സെമികണ്ടക്ടറുകളിലും ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയിലും വൻ നിക്ഷേപമാണ് നടത്തുന്നത്.
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റൂബിയോയുടെ ജാംനഗർ സന്ദർശനം റിലയൻസിൻ്റെ വ്യവസായ സമുച്ചയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 1.4 ദശലക്ഷം ബാരൽ സംസ്കരണ ശേഷിയുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റത്താവള എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് ആനന്ത് അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച വന്യജീവി സംരക്ഷണ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമായ വന്താരയും ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 3,500 ഏക്കറിലധികം പരന്നുകിടക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രം പരിക്കേറ്റതും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ മൃഗങ്ങളുടെ പരിചരണത്തിലും പുനരധിവാസത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
ജാംനഗർ സമുച്ചയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം റിലയൻസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഊർജ ഉത്പ്പാദന ഹബ്ബായ ധീരുഭായ് അംബാനി ഗ്രീൻ എനർജി ഗിഗാ കോംപ്ലക്സാണ്. 5,000 ഏക്കറിലധികം വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ പദ്ധതിയിൽ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടായിക് മൊഡ്യൂളുകൾ, ബാറ്ററി ഊർജ സംഭരണം, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോലൈസറുകൾ, ഫ്യുവൽ സെല്ലുകൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
ഊർജ പരിവർത്തനവും ക്ലീൻ-എനർജി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യം
റിലയൻസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ എണ്ണശുദ്ധീകരണ- പെട്രോകെമിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു വലിയ സംയോജിത ക്ലീൻ- എനർജി ബിസിനസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ പരിവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ക്ലീൻ- എനർജി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരികെ പറക്കുന്നതിന് മുൻപ് റൂബിയോ ഈ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. ഊർജ സുരക്ഷ, ഉത്പ്പാദനം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കെ, ഇന്ത്യയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ-തന്ത്രപ്രധാന ബന്ധങ്ങൾ ആഴത്തിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സന്ദർശനം നടക്കുന്നത്.
റൂബിയോയുടെ ജാംനഗർ സന്ദർശനം ഊർജ, വ്യാവസായിക നിക്ഷേപങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി മാറ്റുന്നു. ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൽ യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സാധ്യമായ സഹകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി റിലയൻസ് സമുച്ചയം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. വെനസ്വേലൻ എണ്ണയുടെ വിപണി വിപുലീകരിക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ശ്രമിക്കുകയും ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഊർജ വിതരണം വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും നോക്കുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ തരം ക്രൂഡ് ഓയിലുകൾ സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഈ ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ ശേഷിക്ക് തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനസ്വേലയിൽ ഉത്പ്പാദനം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെനസ്വേലൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുഎസ് റിലയൻസുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണെന്ന് റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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