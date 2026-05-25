അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ജയ്പൂരിൽ; വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ

മെയ് 23 മുതൽ 26 വരെ കൊൽക്കത്ത, ആഗ്ര, ജയ്‌പൂർ, ന്യൂഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലായി നാല് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനായാണ് റൂബിയോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

US Secretary of State Marco Rubio during the dedication ceremony of the new Support Annex Building at the US Embassy, in New Delhi, Saturday, May 23, 2026. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 12:15 PM IST

ജയ്പൂർ: ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ന് ജയ്പൂരിലെത്തും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ജയ്പൂർ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളും കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മുന്നിശ്ചയിച്ച ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ പ്രകാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ജയ്പൂരിൽ വിമാനമിറങ്ങുക. തുടർന്ന് മേയ് 26 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 6.30ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങും. പ്രശസ്തമായ ആമേർ ഫോർട്ട് സന്ദർശനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയ്പൂർ പര്യടനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ ആമേർ ഫോർട്ടിലെത്തുന്ന മാർക്കോ റൂബിയോയെ രാജസ്ഥാൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദിയാ കുമാരി ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കും.

കോട്ടയ്ക്കകത്തെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ജലേബ് ചൗക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന ആചാരപരമായ സ്വീകരണ പരിപാടികൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും വിളിച്ചോതുന്നതിനായി നാടൻ കലാകാരന്മാരെയും സാംസ്കാരിക സംഘങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കലാപരിപാടികളാണ് സ്വാഗത ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കർശന സുരക്ഷയൊരുക്കി ഏജൻസികൾ
വിവിഐപി സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജയ്പൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടം, പൊലീസ്, മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ എന്നിവർ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ യാത്രാ റൂട്ടുകൾ, പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന വേദികൾ, താമസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശന പരിശോധനകൾ തുടങ്ങി. ഹോട്ടലുകൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, വിവിഐപികൾ കടന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന വഴികൾ എന്നിവ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പൂർണ്ണ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ സന്ദർശന സമയത്ത് നഗരത്തിൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും വാഹനഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനുമായി വിശദമായ ട്രാഫിക് ക്രമീകരണങ്ങളും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികളും തയാറാക്കിവരികയാണ്. സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ ആമേർ കൊട്ടാരത്തിലും മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അലങ്കാര വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള സൗന്ദര്യവത്കരണ ജോലികളും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യാ-യുഎസ് ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും
മേയ് 23 മുതൽ 26 വരെ നീളുന്ന നാല് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിലാണ് അദ്ദേഹമിപ്പോൾ. ജയ്പൂരിന് പുറമെ കൊൽക്കത്ത, ആഗ്ര, ന്യൂഡൽഹി എന്നീ നഗരങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പര്യടനം നടത്തുന്നുണ്ട്. വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, ഊർജം, മറ്റ് തന്ത്രപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലാണ് ഈ സന്ദർശനം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇതിന് പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ തൻ്റെ പര്യടന വേളയിൽ അദ്ദേഹം വിവിധ നയതന്ത്ര യോഗങ്ങളിലും ഉന്നതതല ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കും. ഏഷ്യൻ തീരത്തെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക, തന്ത്രപ്രധാന ചർച്ചകൾക്ക് പുറമെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന സുപ്രധാന ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലും മാർക്കോ റൂബിയോ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സുപ്രധാനമായ ജയ്പൂർ സന്ദർശന വേളയിൽ നഗരത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള തടസങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും തടസമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഭരണ വകുപ്പുകൾക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

മുൻ വർഷത്തെ സന്ദർശനം
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ 24 വരെ അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് തൻ്റെ കുടുംബസമേതം ജയ്പൂരിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സന്ദർശന വേളയിൽ അദ്ദേഹം ആമേർ ഫോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തമായ വിവിധ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും നഗരത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഇത്തരം ഉന്നതതല സന്ദർശനങ്ങൾ.

