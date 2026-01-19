ETV Bharat / bharat

ലക്ഷ്യം ഗാസയില്‍ സമാധാനം കൊണ്ടുവരിക; ബോർഡ് ഓഫ് പീസിലേക്ക് മോദിയെ ക്ഷണിച്ച് ട്രംപ്

ഇസ്രയേൽ- ഹമാസ് സംഘർഷത്തിനു ശേഷം ഗാസയെ സമാധാനത്തിലേയ്‌ക്കും വികസനത്തിലേയ്‌ക്കും നയിക്കുക, ഗാസ പുനഃരുജ്ജീവനം എന്നിവയാണ് സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

US President Donald Trump shakes hands with Indian Prime Minister Narendra Modi during a joint press conference in the East Room of the White House in Washington, DC, on February 13, 2025. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 9:31 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' എന്ന പുതിയ അന്താരാഷ്‌ട്ര സംഘടനയുടെ ഭഗമാകാൻ ഇന്ത്യക്ക് യുഎസിൻ്റെ ക്ഷണം. സംഘടനയുടെ ഭാഗമാകാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഞായറാഴ്‌ച (ജനുവരി 18) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ക്ഷണിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ ക്ഷണക്കത്ത് ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് കൈമാറി.

"ഗാസയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ രൂപീകരിച്ച പീസ് ബോർഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ട്രംപിൻ്റെ ക്ഷണം മോദിയെ അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു' എന്ന് എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ സെർജിയോ ഗോർ പറഞ്ഞു.

"മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സമാധാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായകവും ചരിത്രപരവുമായ ഈ ശ്രമത്തിൽ പങ്കുചേരാനും അതേ സമയം, ആഗോള സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ സമീപനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ക്ഷണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ബഹുമതിയാണ്" എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

ഗാസ മുനമ്പിൽ ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണിത്. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച 'ഗാസ ബോർഡ് ഓപ് പീസ് ' ഔദ്യോഗികമായി രുപീകരിച്ചു. ഇസ്രയേൽ- ഹമാസ് സംഘർഷത്തിനു ശേഷം ഗാസയെ സമാധാനത്തിലേയ്‌ക്കും വികസനത്തിലേയ്‌ക്കും നയിക്കുക, ഗാസ പുനഃരുജ്ജീവനം എന്നിവയാണ് സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഇസ്രയേലും ഹമാസും ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതിയെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. കരാറിനുശേഷം, ട്രംപ് ലോക നേതാക്കൾക്ക് സമാനമായ കത്തുകൾ അയച്ചു. ഗാസയിലും സമീപ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന സമിതിയെ അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നേടാനാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

രണ്ട് വർഷകാലത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സൈനിക ആക്രമണത്താൽ തകർന്ന ഗാസയുടെ ഭരണനിർവ്വഹണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും പുനർവികസനത്തിനുമുള്ള ധനസഹായം ഏകോപിപ്പിക്കാനുമാണ് ആദ്യം സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്ക അവകാശപ്പെടുന്നു.

സ്ഥിരതയും സമൃദ്ധിയും കൈവരിക്കുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ ഭരണം നടപ്പാക്കുന്നതിനും ബോർഡ് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ കത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഗാസ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും സെപ്റ്റംബർ 29 ലെ തൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചു ട്രംപ് മോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.

ഈ സംഘടനയെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ സമിതി ഈ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചുവെന്നും പൂർണമായും സ്വാഗതം ചെയ്‌തുവെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഈ സ്വപ്‌നങ്ങളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഇതുവരെ ഒത്തുചേർന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതിയാണ് 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്'. ഇത് ഒരു പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയും ഭരണകൂടവുമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടും" എന്ന് ട്രംപ് കത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശാശ്വത സമാധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കാൻ തയ്യാറായ വിശിഷ്‌ട രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "മാതൃകയായി നയിക്കാനും വരും തലമുറകൾക്ക് സുരക്ഷിതവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവി സമ്മാനിക്കുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം" എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പീസ് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയർ, മിഡിൽ-ഈസ്റ്റിലേക്കുള്ള യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ബിസിനസുകാരനും ട്രംപിൻ്റെ മരുമകനുമായ ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ, ലോകബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് അജയ് ബംഗ എന്നിവർ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമായ അപ്പോളോ ഗ്ലോബൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സിഇഒ മാർക്ക് റോവൻ, യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബർട്ട് ഗബ്രിയേൽ എന്നിവരാണ് കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ. നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഗാസ (എൻ‌സി‌എജി) എന്ന മറ്റൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിന് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ബോർഡ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും.

