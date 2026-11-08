ട്രംപിന് "പണികൊടുത്ത്" ഇന്ത്യൻ വംശജര്, ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിര്ണായക പഠനം പുറത്ത്
ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര നയങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായതെന്ന് വിദഗ്ധർ..
By PTI
Published : November 8, 2026 at 8:14 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ വോട്ടുകൾ ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പിന്തുണ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കായിരുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകളില് നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകയും അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലയിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറുമായ സുമിത്ര ബദ്രിനാഥൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കയിലെ വോട്ടിങ് രീതികളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. 'ഇന്ത്യയോടുള്ള അമേരിക്കയുടെ നിലപാടല്ല മറിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കിയ നയങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രധാന കാരണം,' അവർ വ്യക്തമാക്കി. വിദേശനയമോ ഇന്ത്യയോടുള്ള അമേരിക്കയുടെ സമീപനമോ ഇതിൽ വലിയ ഘടകമായിരുന്നില്ലെന്നും പിടിഐക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അവർ വിശദീകരിച്ചു.
ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര നയങ്ങളോടുള്ള അതൃപ്തിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായത്. പ്രത്യേകിച്ച് കർശനമായ കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ, എച്ച്-1ബി വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യൻ വംശജരും ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. വർധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതച്ചെലവ്, ഇന്ധന-പലചരക്ക് വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും വോട്ടിങ്ങിനെ സ്വാധീനിച്ചു.
നയങ്ങളോടുള്ള വിയോജിപ്പ്
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പഠനത്തിനും തൊഴിലിനും അമേരിക്ക തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാർ കരുതുന്നു. ഇന്ത്യൻ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാരോട്, തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് ഇന്ത്യയോടുള്ള നിലപാട് അവർക്ക് പ്രധാനമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 'അല്ല' എന്ന മറുപടിയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭിക്കാറുള്ളത്.
കാർണഗി എൻഡോവ്മെൻ്റ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ സൗത്ത് ഏഷ്യ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ മിലാൻ വൈഷ്ണവിനും മറ്റ് വിദഗ്ധർക്കുമൊപ്പം ചേർന്ന് സുമിത്ര ബദ്രിനാഥൻ 'ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സർവേ'പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കുടിയേറ്റം, തീരുവകൾ, എച്ച്-1ബി വിസകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രംപിൻ്റെ ചില നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കക്കാർക്ക് പൊതുവെ വളരെ മോശം അഭിപ്രായമാണുള്ളതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
ഡെമോക്രാറ്റിക് മുന്നേറ്റം
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ , ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ആറ് പേർ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, 30-ലധികം പേർ വിവിധ സംസ്ഥാന സഭകളിലേക്കും മറ്റ് പൊതു പദവികളിലേക്കും വിജയിച്ചു കയറി. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി. വാൻസിൻ്റെയും തൻ്റെയും സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ഒഹായോയിലെ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ വിവേക് രാമസ്വാമി പരാജയപ്പെട്ടു.
യുഎസ് കോൺഗ്രസിലെ നിയന്ത്രണം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ കൈകളിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ, ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകാലാവധിയുടെ അവസാന രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായ സ്വാധീനമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയായി. ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം ജനങ്ങളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കിയെന്നും, അതാണ് തൻ്റെ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമെന്നും ട്രംപ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പരാജയത്തിന് പണപ്പെരുപ്പത്തെയും ഉയർന്ന ഇന്ധനവിലയെയും മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കാര്യങ്ങളെ ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് സുമിത്ര ബദ്രിനാഥൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'പൊതുവെ അമേരിക്കക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, ജീവിതച്ചെലവ് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, ഇത്തവണ എച്ച്-1ബി വിസ, വിവേചനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് അൽപം കൂടി വലിയ പങ്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്,' അവർ പറഞ്ഞു.
എച്ച്-1ബി വിസ നിയന്ത്രണം
യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കിടയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക ഉയർത്തിയ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നയമായിരുന്നു എച്ച്-1ബി വിസ നിയന്ത്രണം. എച്ച്-1ബി വിസ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്ന ബിൽ ട്രംപ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എച്ച്-1ബി വിസക്ക് അപേക്ഷ നൽകുന്നതും, പുതുക്കുന്നതും ഇന്ത്യക്കാരായതിനാൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതും അവരെയാണ്.
എച്ച്-1ബി വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളെയും സാങ്കേതിക കമ്പനികളെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും വിസ ദുരുപയോഗം തടയാനും എന്ന പേരിലാണ് ഈ കർശന നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ അവകാശവാദം. കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധനയങ്ങളുടെ ഭാഗമായ വിസ നിയന്ത്രണം ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായിരുന്നു. പുതിയ എച്ച്-1ബി അപേക്ഷകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടിയും വിവാദമായിരുന്നു.
അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ വംശജരുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമായ ടെക്സാസിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ വികാരം പ്രകടമായിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാവായ ബോ ഫ്രഞ്ച്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സാസിലെ വിദ്യാർഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചു.
ബോ ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ ട്വീറ്റ് മാത്രമാണോ ആളുകളെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. കുടിയേറ്റ നയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ, ജനജീവിതം ദുഷ്കരമാക്കിയ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, തീർച്ചയായും, ആ ട്വീറ്റും ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് സുമിത്ര ബദ്രിനാഥൻ പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയോട് അവർ എന്ത് നയമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക എന്നത് നിർണായകമാണ്. ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും സെനറ്റിലും, കൂടാതെ പല സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം യഥാർത്ഥ നയരൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ, അതോ അത് ഭരണപരമായ സ്തംഭനത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
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രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ സ്വഭാവം മാറുമോ എന്ന് പറയാനാകില്ല. കാരണം, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇടം നൽകുന്നതിനായി, പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ അൽപം പിന്നോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 'ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധി സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു.
കടുപ്പമേറിയ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരായ വിവേചനവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യം ഇപ്പോഴും ഉയർന്ന നിലയിൽ തന്നെ തുടരുന്നുവെന്ന് സുമിത്ര ബദ്രിനാഥൻ പറഞ്ഞു. വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യക്കാര് അമേരിക്ക വിട്ടുപോകുന്ന പ്രവണത കാണുന്നില്ല. ജോലി ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമായി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നുണ്ടെന്നും സുമിത്ര ബദ്രിനാഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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