ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ; രാഹുൽ ഗാന്ധി കള്ളമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ. രാജ്യത്തെയും കര്‍ഷകരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തല്‍.

PIYUSH GOYAL SHIVRAJ SINGH CHOUHAN UNION MINISTERS ON US INDIA TRADE Rahul Gandhi
Union Minister Piyush Goyal (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കള്ളമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ പിയൂഷ് ഗോയലും ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനും. കരാറിൽ കർഷകരുടെ താത്‌പര്യങ്ങൾ പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രിമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിനെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി "കർഷക വിരുദ്ധൻ" ആണെന്നും രാജ്യത്തെ "വിൽക്കുന്നുവെന്നും" രാഹുൽ ഗാന്ധി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത വീഡിയോയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ മോദിയുടെ മേൽ ഒരു "കടിഞ്ഞാൺ" ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ "കടിഞ്ഞാൺ" യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ കൈകളിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിമാരുടെ പരാമർശം.

രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ വ്യാജ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ അന്നദാതാക്കളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തെ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ത്യയുടെ ശക്തവും സമൃദ്ധവുമായ ഭാവിക്കായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രിമാര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കരാർ പ്രകാരം ഗോതമ്പ്, അരി, തിന, സോയാബീൻ, ചോളം, ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിളകൾ പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പഴങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകരുടെ താത്‌പര്യം ഞങ്ങൾ പൂർണമായും സംരക്ഷിച്ചു. പാലുത്‌പന്നങ്ങൾക്കോ ​​കോഴിയിറച്ചിക്കോ ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ ഫലമായി ബസുമതി അരി, പഴങ്ങൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, തേയില, സമുദ്രോത്‌പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉത്‌പന്നങ്ങൾ പുതിയ വിപണികളിൽ എത്തുമെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയും കർഷകരുടെ വരുമാനവും വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ഗോയൽ പറഞ്ഞു."പരുത്തി തുണിത്തരങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കായി ഞങ്ങൾ വിപണികൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് പരുത്തിയുടെ ആവശ്യം പലമടങ്ങ് വർധിപ്പിക്കും, ഇത് നമ്മുടെ പരുത്തി കർഷകർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എപ്പോഴും കർഷകരോട് സഹാനുഭൂതിയോടെയാണ് പെരുമാറിയതെന്നും അവരുടെ അഭിവൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കാൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "യുഎസുമായുള്ള സമീപകാല വ്യാപാര കരാറിൽ കർഷകരുടെ താത്‌പര്യം പരമപ്രധാനമായി നിലനിർത്തുകയും പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും ഗോയൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാൻ ആരോപിച്ചു. "രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു നുണയനാണ്. രാജ്യവുമായും കർഷകരുമായും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കർഷകരുടെ ശാക്തീകരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്‌ടമല്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ദേശവിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായി കാണാം" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

"പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എപ്പോഴും കർഷകരുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്, അദ്ദേഹം അവരുടെ താത്‌പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതികൾ കർഷകരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു. അമേരിക്കയുമായി ഒപ്പുവച്ച കരാറിൽ കർഷകരുടെ താത്‌പര്യം പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് ഇനി പുതിയ മേല്‍വിലാസം;'സേവാ തീർത്ഥ്' , കർത്തവ്യഭവൻ 1, 2 എന്നിവ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നാളെ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും

TAGGED:

PIYUSH GOYAL
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
UNION MINISTERS ON US INDIA TRADE
RAHUL GANDHI
UNION MINISTERS ON US INDIA TRADE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.