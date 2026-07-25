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അമേരിക്കയുടെ പുതിയ തീരുവ; ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ? ആശങ്കയോടെ വിപണി

ബംഗ്ലാദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നൽകിയ പ്രത്യേക ഇളവുകൾ ഇന്ത്യൻ വസ്ത്ര നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും ആശങ്ക.

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President Donald Trump speaks during an event to announce new tariffs in the Rose Garden at the White House on April 2, 2025, in Washington. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 1:08 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നിർബന്ധിത തൊഴിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 17 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് അമേരിക്ക 10 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വർധിക്കുമെങ്കിലും, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ തീരുവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കയറ്റുമതിക്കാരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ, ബംഗ്ലാദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നൽകിയ പ്രത്യേക ഇളവുകൾ ഇന്ത്യൻ വസ്ത്ര നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്.

സെക്ഷൻ 301 പ്രകാരം അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ തീരുവ ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, ഇതിനെ ആഗോള വിപണിയിലെ മത്സരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം വിലയിരുത്താനെന്ന് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് (ഫിയോ) വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയെ 10 ശതമാനം തീരുവയുള്ള കുറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫിയോ പ്രസിഡൻ്റ് എസ്.സി രൽഹാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ചൈന, വിയറ്റ്നാം, തായ്‌ലൻഡ്, തുർക്കി, യുഎഇ, ബ്രസീൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് 12.5 ശതമാനം തീരുവയാണ് അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇത് ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വസ്ത്രം, തുകൽ, പാദരക്ഷകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ബംഗ്ലാദേശ്, കംബോഡിയ, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കും 10 ശതമാനം തീരുവ തന്നെയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ തീരുവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തരുതെന്നും, ഉത്പന്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തണമെന്നും ഫിയോ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

വസ്ത്ര നിർമാണ മേഖലയിൽ ആശങ്ക
പുതിയ തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നൽകിയ ഇളവുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. അമേരിക്കൻ പരുത്തിയും നൂലും ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ബംഗ്ലാദേശ്, കംബോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക പ്രത്യേക ഇളവ് (ടിആർക്യു) അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഈ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രമുഖ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ജിടിആർഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വസ്ത്ര നിർമാണ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് വൻതോതിൽ പരുത്തിയും നൂലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഇളവ് ലഭിച്ചതോടെ ബംഗ്ലാദേശ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പരുത്തി ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യൻ പരുത്തിയുടെയും നൂലിൻ്റെയും ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് കയറ്റുമതിക്കാരുടെ ആശങ്ക.

തിരിച്ചടിയാകുന്നത് പ്രത്യേക ഇളവുകൾ
അമേരിക്കയുടെ നടപടിയിൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി (സിഐടിഐ) കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. നിർബന്ധിത തൊഴിലിൻ്റെ പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവയ്ക്ക് കാലാവധി നിശ്ചയിക്കാത്തത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് സിഐടിഐ ചെയർമാൻ അശ്വിൻ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക ഇളവുകൾ കാരണം അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള വസ്ത്ര കയറ്റുമതി ഓർഡറുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ഇടത്തരം വസ്ത്ര ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയെയും ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം. ഇന്ത്യയുടെ വസ്ത്ര കയറ്റുമതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയാണ് അമേരിക്ക. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 11 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കയറ്റുമതിയാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിലേക്ക് നടത്തുന്നത്. അമേരിക്കൻ പരുത്തി ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ബംഗ്ലാദേശിന് ലഭിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഇളവുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിയത് വസ്ത്ര നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

US TARIFF ON INDIAN GOODS
TEXTILE EXPORTS TO US
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INDIA US TRADE RELATIONS
US TARIFF ON INDIA

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