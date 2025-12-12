ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ച് യുഎസ് കോൺസൽ ജനറൽ; റാമോജി ഗ്രൂപ്പുമായി ചർച്ച
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സന്ദർശിച്ച് ഹൈദരാബാദിലെ യുഎസ് കോൺസൽ ജനറൽ ലോറ വില്യംസ്. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി.
Published : December 12, 2025 at 11:44 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഹൈദരാബാദിലെ യുഎസ് കോൺസൽ ജനറൽ ലോറ വില്യംസ്. ഫിലിം സിറ്റിയിൽ എത്തിയ ഇവർ ഈനാടിൻ്റെയും ഇടിവി ഭാരതത്തിൻ്റെയും ഓഫിസുകളും സന്ദർശിച്ചു. ലോറയെ റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സിഎച്ച് കിരൺ, റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സിഎച്ച് വിജയേശ്വരി എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
റോമോജി മീഡിയ ഓഫിസുകളിലെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളുമായി ലോറ ചർച്ചയും നടത്തി. തെലുഗു സംസാരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായപ്രകടനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും ഊർജ്ജസ്വലമായ മാധ്യമ രംഗത്ത് സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുമാണ് ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
കോൺസൽ ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ ലോറ വില്യംസ് തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുഎസ് നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും യുഎസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് പ്രധാന്യം നൽകിപ്പോരുകയും ചെയ്യുന്നു. സീനിയർ ഫോറിൻ സർവീസിലെ കരിയർ അംഗമായ ലോറ, നയതന്ത്രം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ ടീമുകളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിനുമുമ്പ് എൻ്റർപ്രൈസസ് സർവീസസിനായുള്ള യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസറായി അവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജീവനക്കാർക്കായി സുരക്ഷിത സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും ജനറേറ്റീവ് എഐ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് അവർ നേതൃത്വം നൽകി. സുരക്ഷിതവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നയ സംഘങ്ങളിലും അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സൈപ്രസ്, അൾജീരിയ, ഇറ്റലി, മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് എംബസികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഷിങ്ടണിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ടെക്നോളജി ബ്യൂറോ, സെക്രട്ടറിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്റർ, നാഷണൽ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ, സൈബർസ്പേസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ പോളിസി ബ്യൂറോ, സെൻ്റർ ഫോർ അനലിറ്റിക്സ് എന്നിവയിലും അവർ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഫോറിൻ സർവീസിൽ നിയമിതയാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ലോറ യുഎസ് നേവി സബ്മറൈൻ കമാൻഡ്, സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ കോൺസുലാർ അഫയേഴ്സ്, യുഎസ് ഏജൻസി ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ സർട്ടിഫിക്കേഷനും അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൽ ബിഎയും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
കോളജ് പഠനകാലത്ത്, രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ ചെലവഴിച്ചു. ബയോ-എനർജി സൊല്യൂഷനുകളിലൂടെ ഗ്രാമവികസനം പഠിച്ചു. ജോലിക്ക് പുറത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുള്ള ജീവിതവും ലോറ ആസ്വദിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഭർത്താവിനും മകനുമൊപ്പം യാത്രകൾ, പക്ഷിനിരീക്ഷണം, പൂന്തോട്ടപരിപാലനം എന്നിവയും ലോറ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി - ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയം
ഹൈദരാബാദിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള അബ്ദുള്ളപൂർമെട്ടിൽ ഏകദേശം 2000 ഏക്കറിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു റോമജി ഫിലിം സിറ്റി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയമായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി 1996 ൽ തെലുഗു ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവും മാധ്യമ വ്യവസായിയുമായ റാമോജി റാവുവാണ് സ്ഥാപിച്ചത്.
വിമാനത്താവളം, ആശുപത്രി, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ലബോറട്ടറികൾ, തിഹാർ ജയിൽ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, മനുഷ്യനിർമിത പുരാതന ഗുഹകൾ, ബ്രിട്ടീഷ്, ഫ്രഞ്ച് റെസിഡൻഷ്യൽ സൊസൈറ്റികൾ, മുഗൾ-ജാപ്പനീസ് ഉദ്യാനങ്ങൾ തുടങ്ങി 50 ഓളം ഫിലിം സെറ്റുകൾ ഒരേസമയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളതിനാൽ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ബാഹുബലി ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രശസ്തമായ മഹിഷ്മതി എന്ന മഹാരാജ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനോഹരമായ ഫിലിം സെറ്റുകൾ സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയത്തിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷിസങ്കേതം, എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മെറി-ഗോ-റൗണ്ടുകൾ, ബമ്പർ കാറുകൾ, മിനി റോളർ കോസ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങി രസകരമായ റൈഡുകൾ, റിയോ കാർണിവൽ, ഐഫൽ ടവർ തുടങ്ങിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ തനിപ്പകർപ്പും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ എത്തിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും.
