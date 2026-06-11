ഒമാൻ തീരത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്കൻ ആക്രമണം; മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായി
ആക്രമണ സമയത്ത് കപ്പലിൽ ആകെ 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 21പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടയെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മൂന്ന് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ ശക്തം
Published : June 11, 2026 at 10:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ തീരത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലായ സെറ്റെബെല്ലോയ്ക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികരെ കാണാതായി. ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ കപ്പലിൽ ആകെ 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 21 പേരെ സുരക്ഷിതരായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ഈ ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി നാഗരാജ് നായിഡു, അമേരിക്കൻ അഫയേഴ്സ് ചുമതലയുള്ള ജേസൺ മീക്സിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഔദ്യോഗിക നയതന്ത്ര കുറിപ്പ് മീക്സിന് കൈമാറിയതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ഈ സംഭവം വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Our statement on the attack on a commercial vessel off the coast of Oman ⬇️https://t.co/w405oJsHmZ pic.twitter.com/m0U3U81hQn— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 10, 2026
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സംഘടനയുടെ പ്രതിഷേധം
സെറ്റെബെല്ലോയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന്, അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര സംഘടന (ഐഎംഒ) കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. നാവികരുടെ ജീവനും അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര നിയമങ്ങളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും മാനിക്കാത്തതിൻ്റെ ഫലമാണെന്നും സംഘടന കുറ്റപ്പെടുത്തി. സമുദ്രപാതകളിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ഐഎംഒ ഓർമിപ്പിച്ചു.
സുരക്ഷിതമായ നാവിഗേഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം
ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മേഖലയിലെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അടിയന്തര നടപടികൾ വേണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര ജലാശയങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായ നാവിഗേഷൻ എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മേഖലയിൽ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ വളരെയധികം ആശങ്കാജനകമാണെന്നും, ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണിതെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു.
സംഘർഷങ്ങൾ ഉടനടി കുറയ്ക്കണമെന്നും നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരത്തിനായി ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിലൂടെ മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണമെന്നും രാജ്യം നിർദേശിച്ചു. മേഖലയിലെ വാണിജ്യ ഷിപ്പിങ്ങും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണം. കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മേഖലയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിലൂടെ സ്വതന്ത്രവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ നാവിഗേഷനും വാണിജ്യവും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
യുകെഎംടിഒ റിപ്പോർട്ട്
ഒമാനിലെ സൊഹാറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 37 കിലോമീറ്റർ (20 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ) വടക്കുകിഴക്കായി ഒരു ടാങ്കറിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (യുകെഎംടിഒ) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കപ്പലിൻ്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ നിന്നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നും ഒരാൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും യുകെഎംടിഒ അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം
ഒമാൻ തീരത്തെ കപ്പൽ ആക്രമണം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒമാൻ തീരത്ത് അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തീപിടിച്ച പലാവു പതാകയുള്ള ടാങ്കറിൽ നിന്ന് 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒമാൻ സർക്കാർ നൽകിയ മികച്ച പിന്തുണയ്ക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നന്ദി അറിയിച്ചു.
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ഒമാൻ തീരത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലായ സെറ്റെബെല്ലോയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരിൽ 21 ഇന്ത്യക്കാരെ ഇതിനോടകം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. കാണാതായവർക്കായി ഊർജിതമായ തിരച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഒമാൻ അധികൃതരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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