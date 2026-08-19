കശ്മീരിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി അമേരിക്ക; അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ ശ്രീനഗറിൽ
കഴിഞ്ഞ വർഷം തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഓൾ പാർട്ടീസ് ഹുറിയത്ത് കോൺഫറൻസ് ചെയർമാൻ എന്ന പദവി ഒഴിവാക്കിയ മിർവായിസ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിയുടെ സന്ദർശനത്തെ സുപ്രധാനമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്
Published : August 19, 2026 at 1:43 PM IST
ശ്രീനഗർ: ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ കശ്മീരിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു. വിഘടനവാദി നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കി ഔദ്യോഗിക ഭരണനേതൃത്വങ്ങളുമായി മാത്രം ചർച്ച നടത്തുന്ന അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്ര നിലപാടിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സന്ദർശനവും. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ശ്രീനഗറിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ല, ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
കഴിഞ്ഞ വർഷം തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഓൾ പാർട്ടീസ് ഹുറിയത്ത് കോൺഫറൻസ് ചെയർമാൻ എന്ന പദവി ഒഴിവാക്കിയ മിർവായിസ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിയുടെ സന്ദർശനത്തെ സുപ്രധാനമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ തനിക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആശങ്കകളും വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അംബാസഡർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കനത്ത സുരക്ഷയുള്ള കശ്മീരിൽ പൗരാവകാശങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ, മത-രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരുടെ ദുരവസ്ഥ എന്നിവ ഇപ്പോഴും ആശങ്കാജനകമാണെന്നും മേഖലയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ചർച്ചകൾ അനിവാര്യമാണെന്നും മിർവായിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം വരെ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്ക പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, വിഘടനവാദികൾ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ, വ്യാപാര സംഘടനകൾ എന്നിവരുമായി അവർ ചർച്ചകൾ നടത്തി. എന്നാൽ 1996ൽ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ ഫ്രാങ്ക് വിസ്നറുടെ കശ്മീർ സന്ദർശനം ഹുറിയത്തിനുള്ളിൽ വലിയ ഭിന്നതയ്ക്ക് കാരണമായി. വിദേശ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ മറികടന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് ഷബീർ ഷാ വിസ്നറുമായി ചർച്ച നടത്തിയതോടെ അദ്ദേഹത്തെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
അമേരിക്കയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരസംഘടനകളെ നേരിടുന്നതിലേക്ക് വാഷിങ്ടണിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറി. 2002ൽ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ റോബർട്ട് ബ്ലാക്ക്വിൽ കശ്മീർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വിഘടനവാദികളെ ഒഴിവാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. 2020 ജനുവരിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കി സംസ്ഥാന പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ കെന്നത്ത് ജസ്റ്റർ വിദേശ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം കശ്മീരിലെത്തിയിരുന്നു. 2024ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപും അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ കശ്മീരിലെത്തി നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളുമായി ചർച്ച നടത്തി.
2026 ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ 27-ാമത് അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം സെർജിയോ ഗോർ നടത്തുന്ന ആദ്യ കശ്മീർ സന്ദർശനമാണിത്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരക്യാമ്പുകളിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ആക്രമണവും തുടർന്നുണ്ടായ യുദ്ധസമാന സാഹചര്യവും കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സന്ദർശനം. ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബയുടെ നിഴൽ സംഘടനയായ ടിആർഎഫ് നടത്തിയ പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിൽ 25 വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശ്രീനഗറിലെത്തുന്ന ഗോർ രാത്രി അവിടെ തങ്ങിയ ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച ലഡാക്കിലേക്ക് പോകും. ജമ്മു കശ്മീരിന് സംസ്ഥാന പദവിയും പ്രത്യേക പദവിയും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നാഷണൽ കോൺഫറൻസും പിഡിപിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ലയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.
ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കില്ലെന്ന് ഉമർ അബ്ദുല്ല
അമേരിക്കൻ അംബാസഡറുമായി കശ്മീരിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുല്ല വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയോട് പരാതി പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്മീരിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെങ്കിലും പരാതിപ്പെടാൻ താനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിയെ കാണുന്നതെന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനാണ് താത്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഉമർ അബ്ദുല്ല വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികളുടെ ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചരിത്രമുള്ളതിനാൽ വലിയ അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. 15 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സർവീസിലുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ സഫർ ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിന് തന്ത്രപരമായ അർഥങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പാകിസ്ഥാൻ, സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട മക്ക പ്രതിരോധ കരാറിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗോറിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പിഡിപി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ നയീം അക്തർ പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണേഷ്യയുടെയും മധ്യേഷ്യയുടെയും ചുമതലയുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ഗോർ എന്നതിനാൽ മാറുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ സന്ദർശനം നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.
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