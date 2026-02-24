ETV Bharat / bharat

പഠിക്കാൻ നിര്‍ബന്ധിച്ചു; പിതാവിനെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കൈകൾ വെട്ടി മാറ്റി മകൻ, ഒടുവിൽ കുറ്റസമ്മതം

ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും കൊലപാതകം വിശദീകരിച്ചതായും ഡിസിപി. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേയ്‌ക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പ്രതി.

YOUTH SHOOTS FATHER COMPETITIVE EXAM PRESSURE EXAM PRESSURE CRIME CASE YOUTH KILLED FATHER IN LUCKNOW
A combined File photo of Manvendra Singh and his son Akshat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലഖ്‌നൗ: പഠിക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് 19 വയസുകാരൻ സ്വന്തം പിതാവിനെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലുകയും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനായി മൃതദേഹം കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി ലഖ്‌നൗവിലാണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം. തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം മൃതദേഹാവശിഷ്‌ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് ക്രൂരമായ ഈ കൊലപാതക വിവരം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

അക്ഷത് പ്രതാപ് സിംങ് (19) ആണ് പാത്തോളജി ലാബ് ഓപ്പറേറ്ററും മദ്യ വ്യവസായിയുമായ പിതാവ് മാനവേന്ദ്ര സിംങ് (49) നെ അതിക്രൂരമായ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അയൽക്കാർ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസ് എത്തി വീടും പരിസരവും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വീടിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു ഡ്രമ്മിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. രണ്ട് കൈകളും വെട്ടി മാറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം ഡ്രംസിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും കൊലപാതകം വിശദീകരിച്ചതായും ഡിസിപി വിക്രം വീർ സിങ് പറഞ്ഞു. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേയ്‌ക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ പിതാവ് നിരന്തരം സമ്മർദം ചെലുത്താറുണ്ടെന്നും ശകാരിക്കാറുണ്ടെന്നും അക്ഷത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. ഇതേതുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 20 ന് രാവിലെ ഇരുവരും തർക്കമുണ്ടായി.

തുടർന്ന് അക്ഷത് സിങ് റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ച് മാനവേന്ദ്ര സിങിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു. സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മാനവേന്ദ്ര സിങ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 'കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മാനവേന്ദ്ര സിംങിൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും പ്രതി വാൾ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി മാറ്റി. മുറിച്ചുമാറ്റിയ കൈകൾ ബ്രെസ്സ കാറിനുള്ളിൽ വച്ചു. മൃതദേഹം വീടിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഡ്രമ്മിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം കൈകൾ, പാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള സദരുണയ്ക്ക് സമീപം എറിഞ്ഞു' പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മകൻ തന്നെ പരാതി നൽകി
കൊലപാതകം നടത്തിയ അതേ ദിവസം തന്നെ അക്ഷത് തൻ്റെ പിതാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് ആഷിയാന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നത് ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചു. അക്ഷത് ടിഎസ് മിശ്ര കോളജിൽ ബി.കോം ബിരുദ വിദ്യാർഥിയാണ്. സഹോദരി എൽപിഎസ് സ്‌കൂളിൽ 11-ാം വിദ്യാർഥിനിയും. സാലിഹ് നഗറിലും ആഷിയാനയിലെ ബുധേശ്വർ റോഡിലും മാനവേന്ദ്രയ്ക്ക് പാത്തോളജി ലാബ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ മദ്യ വ്യവസായിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ എസ് രജാവത് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിൽ കോൺസ്റ്റബിളാണ്. അദ്ദേഹം ഇതേ വീടിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നത്' നാട്ടുകാർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സംഭവ ദിവസം അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 20 ന് അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു. ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഭാര്യ മരിച്ച ശേഷം മാനവേന്ദ്ര സിംങ് മക്കൾക്കൊപ്പമാണ് താമസം. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു.

Also Read: പാലക്കാട് ഐഐടിയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നേരെ ആക്രമണം, പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

TAGGED:

YOUTH SHOOTS FATHER
COMPETITIVE EXAM PRESSURE
EXAM PRESSURE CRIME CASE
YOUTH KILLED FATHER IN LUCKNOW
YOUTH SHOOTS AND KILLED FATHER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.