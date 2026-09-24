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എംഡിആർ സംവിധാനം; യുപിഐ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് ദിലീപ് അസ്ബെ

സൗണ്ട്‌ബോക്‌സുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ഈ മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

UPI UPR MDR ROLLOUT NPCI CHIEF AND CEO DILIP ASBE SBI BANKING ECONOMICS CONCLAVE 2026
Dilip Asbe (ANI)
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By ANI

Published : September 24, 2026 at 2:02 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്കായി പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച എംഡിആർ (മെർച്ചൻ്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ട് റേറ്റ്) സംവിധാനം ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് എൻപിസിഐ മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടറും സിഇഒയുമായ ദിലീപ് അസ്ബെ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഇടപാടുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെൻ്റ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 13-ാമത് എസ്ബിഐ ബാങ്കിംഗ് & ഇക്കണോമിക്‌സ് കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ദിലീപ് അസ്ബെ.

സൗണ്ട്‌ബോക്‌സുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ഈ മേഖലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏതൊരു മാറ്റവും ആദ്യം ചില പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണത്തിലോ മൂല്യത്തിലോ വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, ഈ മേഖലയുടെ വളർച്ചയോടെ ഇടപാടുകൾ പലമടങ്ങ് വർധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ സംവിധാനപ്രകാരം, രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 0.4 ശതമാനം എംഡിആർ ബാധകമാകും. 75,000 രൂപയും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഈ നിരക്ക് പരമാവധി 300 രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളും 2,000 രൂപ വരെയുള്ള വ്യാപാര ഇടപാടുകളും സൗജന്യമായി തുടരും. കൂടാതെ, 'സീറോ എംഡിആർ'പരിധിയിൽ വരുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ഇളവുണ്ടാകും.

റെയിൽവേ, ടെലികോം, ഇൻഷുറൻസ്, ഇന്ധനം, കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവന-കുറഞ്ഞ ലാഭവിഹിത മേഖലകളിൽ, 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പേയ്‌മെൻ്റുകൾക്ക് ഇടപാടിന് 5 രൂപ എന്ന സ്ഥിര നിരക്ക് ബാധകമാകും. മൂലധന വിപണി ഇടപാടുകൾക്ക് 0.02 ശതമാനം എംഡിആർ ബാധകമായിരിക്കും. ഇതിനും പരമാവധി 300 രൂപ എന്ന പരിധിയുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ നിരക്കുകൾ നൽകുന്ന വ്യാപാരികളിൽ നിന്നായിരിക്കും എംഡിആർ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ലഭിക്കുക. ഈ ചെലവ് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ വിലയിൽ ഇതിനകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദിലീപ് അസ്ബെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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പേയ്‌മെൻ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം വ്യാപാരികളുടെ പക്കൽ സൗണ്ട്‌ബോക്‌സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 40 ദശലക്ഷം വ്യാപാരികളുടെ പക്കൽ സൗണ്ട്‌ബോക്‌സുകളില്ലാതെ ക്യൂആർ കോഡുകൾ മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എംഡിആറിൻ്റെ ഭാരം വ്യാപാരികൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ചുമത്തിയേക്കാം എന്ന ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഈ അധിക നിരക്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എംഡിആറിൻ്റെ ബാധ്യത ഉപഭോക്താക്കളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബാങ്കുകളോട് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിലനിർണ്ണയ ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നയം അവലോകനം ചെയ്യാനും എൻപിസിഐ തയ്യാറാണെന്ന് ദിലീപ് അസ്ബെ പറഞ്ഞു. വോയ്‌സ് അധിഷ്‌ഠിത പേയ്‌മെൻ്റുകൾ, ഫീച്ചർ ഫോൺ വഴിയുള്ള പേയ്‌മെൻ്റുകൾ എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന അധിക വരുമാനം കൂടുതൽ നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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UPI
UPR MDR ROLLOUT
NPCI CHIEF AND CEO DILIP ASBE
SBI BANKING ECONOMICS CONCLAVE 2026
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