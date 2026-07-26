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യുപിഐ വഴി 1.16 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു; രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് സൈബർ കുറ്റവാളി പിടിയിൽ

കൈലാഷ് സൈന(28) യെയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌പൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

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Representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 26, 2026 at 4:38 PM IST

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ജയ്‌പൂർ: യുപിഐ വഴി 1.16 ലക്ഷം രൂപയിലധികം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത പ്രതിയെ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌പൂരിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. കൈലാഷ് സൈന(28) എന്ന യുവാവ് ആണ് പിടിയിലായത്.

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. വ്യാജ യുപിഐ ഇടപാടിലൂടെ 1.16 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാരോപിച്ച് ഒരു യുവതി നൽകിയ പരാതിയിന്മേൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഇ-എഫ്‌ഐആറുമായി (e-FIR) ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അന്വേഷണത്തിനിടെ ബാങ്ക് രേഖകളും നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പോർട്ടലും (NCRP) ഉപയോഗിച്ച് പണത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത പരിശോധിച്ചു. തട്ടിയെടുത്ത തുക ആദ്യം സൈനി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് എത്തിയതെന്നും, പിന്നീട് കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം മറച്ചുവയ്‌ക്കാനായി പല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ അത് കൈമാറ്റം ചെയ്‌തതായും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

പ്രതിയുടെ ജന്മനാടായ ടോങ്കിലെത്തി പൊലീസ് സംഘം അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്‌ത് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള വിവരശേഖരണം, സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം, നേരിട്ടുള്ള അന്വേഷണം എന്നിവയിലൂടെ രാജസ്ഥാനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇയാളെ പിന്തുടർന്ന ശേഷമാണ് ജയ്‌പൂരിൽ നിന്ന് പ്രതിയായ കൈലാഷ് സൈനയെ പിടികൂടിയതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കുകളും ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ആറാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം പഠിച്ച സൈന ട്രാക്‌ടർ ഡ്രൈവറായും തൊഴിലാളിയായും ജോലി ചെയ്‌ത് വരികയായിരുന്നു. കേസിൽ തുടർ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം?

പണം സ്വീകരിക്കാനും കൈമാറാനുമായി ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി വരികയാണ്. ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ മുതൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ചായക്കടകളിലും പെട്ടികടകളിലുമുൾപ്പെടെ ഇന്ന് യുപിഐ യുടെ ഉപയോഗം സജീവമാകുന്നു. അതേസമയം യുപിഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകളും ഇന്ന് കൂടി വരികയാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

  • പണം സ്വീകരിക്കാനായി ആർക്കും യുപിഐ പിന്‍ നമ്പർ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. പണം അയക്കാന്‍ മാത്രമേ പിന്‍ നമ്പർ ആവശ്യമായി വരൂ.
  • അജ്ഞാത ലിങ്കുകളിലോ വ്യാജ ലിങ്കുകളിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക
  • യുപിഐ പിന്‍ നമ്പറോ ഒടിപിയോ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുക

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