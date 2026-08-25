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ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിന് പത്താണ്ട്; യു.പി.ഐയുടെ വളർച്ചയിൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

നാഷണൽ പേയ്‌മെൻ്റ്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (NPCI) കീഴിലാണ് യുപിയഐ വരുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പണമിടപാടുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറി കഴിഞ്ഞു.

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Narendra Modi (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2026 at 1:19 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് സംവിധാനമായ യു.പി.ഐ പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിൽ രാജ്യത്തിന് ആശംസകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എക്‌സിലൂടെയാണ് യു.പി.ഐയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത വളർച്ചയെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചത്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും നെഞ്ചേറ്റിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റം രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പത്ത് വർഷം മുമ്പ് യു.പി.ഐ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. "ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച യു.പി.ഐ, ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെൻ്റ്‌ യാത്രയിലെ നിർണായക ഘട്ടമായിരുന്നു. ഇന്ന് യു.പി.ഐ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന അസാധാരണമായ വളർച്ചയും അതിൻ്റെ ജനപ്രീതിയും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഏറെ അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്," പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു.

നാഷണൽ പേയ്‌മെൻ്റ്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലാണ് യുപിയഐ വരുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പണമിടപാടുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറി കഴിഞ്ഞു. നിലിവൽ 11 രാജ്യങ്ങളിലാണ് യുപിഐ അംഗീകരിച്ചത്. ഗ്രീസും മാലിദ്വീപുമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ. ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ, സിംഗപ്പൂർ, യുഎഇ, ഫ്രാൻസ്, ശ്രീലങ്ക, മൗറീഷ്യസ്, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി ഉപഭോക്തക്കൾ യുപിഐ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

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കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷത്തേ കണക്കുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ യുപിഐ പെയ്‌മെൻ്റുകളുടെ കുത്തനെയുള്ള വളർച്ച കാണാൻ സാധിക്കും. 2016-17ൽ രണ്ട് കോടിയിലധികം ഇടപാടുകൾ നടന്നു. 2025-26 ആയപ്പോഴേക്കും അത് 24,162 കോടിയിലധികമായി ഉയർന്നതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ദശാബ്‌ദക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ യുപിഐ അസാധാരണമായ വികസിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 314 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കുത്തനെ ഉയർന്നു. ഇത് ഇടപാട് മൂല്യത്തിൽ 4,000 മടങ്ങ് വർധനവിന് കാരണമായി. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കണക്ക് എടുത്താൽ യുപിഐ നെറ്റ്‌വർക്കിന് 741 ബാങ്കുകളാണ് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ മാസം, 29.87 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 2365.8 കോടി ഇടപാടുകൾ അവ പ്രോസസ് ചെയ്‌ത്. 2024-ൽ ആഗോളതലത്തിൽ നടന്ന തത്സമയ പേയ്‌മെൻ്റ് ഇടപാടുകളുടെ ഏകദേശം 49 ശതമാനവും യുപിഐ വഴിയായിരുന്നു.

റീട്ടെയിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെൻ്റുകളുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (ഐഎംഎഫ്) ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി പേയ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനത്തിൽ പുതിയ ഫീച്ചറുകളും സവിശേഷതളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ഓടെ വിരലയടാളം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് റെക്കോഗ്‌നിഷൻ അൺലോക്ക് തുടങ്ങിയ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ യുപിഐ പിൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു.

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