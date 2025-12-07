ETV Bharat / bharat

ഭഗവാൻ കൃഷ്‌ണൻ്റെ വിഗ്രഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്‌ത് യുവതി; സംഭവം യുപിയില്‍

കന്യാദാന ചടങ്ങ്, ഫെറാസ്, മറ്റ് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയോട് കൂടി ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ സാക്ഷി നിർത്തി ആഘോഷത്തോടെയാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്.

Uttar Pradesh Woman Marries Lord Krishna Idol in Elaborate Wedding Ceremony (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 7, 2025 at 8:18 PM IST

ലക്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്‌ണനെ വിവാഹം ചെയ്‌ത് യുവതി. ബദൗണിലെ ഇസ്‌ലാം നഗറിലാണ് വിചിത്ര വിവാഹം നടന്നത്. ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ശ്രീകൃഷ്‌ണൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ 28 കാരിയായ പിങ്കി ശർമ്മ വരണമാല്യം ചാർത്തി വിവാഹിതയായത്. കന്യാദാന ചടങ്ങ്, ഫെറാസ്, മറ്റ് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയോട് കൂടി ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ സാക്ഷി നിർത്തി ആഘോഷത്തോടെയാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്.

ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ് പിങ്കി. മകളുടെ തീരുമാനത്തിന് ആദ്യം എതിർത്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് അമ്മയും അച്ഛനും സമ്മതം മൂളുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്ന് പിതാവ് സുരേഷ് ചന്ദ്ര പറയുന്നു. മൂത്തയാൾ യോഗേന്ദ്ര (40), അന്നു ശർമ്മ (36), മുനേന്ദ്ര ശർമ്മ (32), നിഖിൽ ശർമ്മ (30), ഇളയവൻ പിങ്കി ശർമ്മ (28). മകളുടെ തീരുമാനം പൂർണമായും ശരിയാണെന്നാണ് പിതാവ് പറയുന്നത്.

യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെയായിരുന്നു വിവാഹം നടന്നത്. ശ്രീകൃഷ്‌ണ വിഗ്രഹം വരനെപ്പോലെ അലങ്കരിച്ച് തൻ്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് വീട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് യുവതി. ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി യുവതി വിഗ്രഹത്തിൽ മാല ചാർത്തി. തുടർന്ന് ശ്രീകൃഷ്‌ണന് മറ്റൊരു മാല സമർപ്പിച്ച് അത് സ്വയം ധരിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. പിങ്കിയുടെ മുറച്ചെറുക്കൻ ഇന്ദ്രേഷ് കുമാറാണ് വരൻ്റെ പക്ഷം ചടങ്ങുകള്‍ക്കായി നിന്നത്.

നാല് മാസം മുൻപ് ബങ്കെ ബിഹാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തിയ്‌ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മകള്‍ സുപ്രധാന തീരുമാനെ കൈക്കൊണ്ടതെന്നാണ് പിതാവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

''നാല് മാസം മുൻപ് ബങ്കെ ബിഹാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പിങ്കിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. അത് അവളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സ്വർണ മോതിരം അവളുടെ മടിയിൽ വീണു. പിങ്കി അത് കൃഷ്‌ണനിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കി. ആ ദിവസം കൃഷ്‌ണനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്നും, ഒരു മനുഷ്യനെയും വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്നും അവള്‍ തീരുമാനമെടുത്തു'' - സുരേഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

കുറച്ചു കാലം മുൻപ് യുവതിയ്‌ക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോള്‍ ടിയിൽ ഭാരമുള്ള വിഗ്രഹം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ വൃന്ദാവനവും തുടർന്ന് ഗോവർദ്ധനും പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു അതോടെ അസുഖ മാറിയെന്നും പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കവി മീര അഥവാ മീരാബായിയാണ് പിങ്കി എന്നാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍ യുവതിയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുല്യമായ വിവാഹമാണ് നടന്നതെന്നും ഗ്രാമവാസികള്‍ പറയുന്നു.

