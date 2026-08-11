2003ൽ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആഭരണം സൂക്ഷിക്കാൻ വച്ചു; 2026ൽ ലോക്കർ കാലി!
2003ൽ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 50 ലക്ഷത്തോളം വില വരുന്ന സ്വർണ്ണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
Published : August 11, 2026 at 4:56 PM IST
ലഖ്നൗ: ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 50 ലക്ഷത്തോളം വില വരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ കാണാതായി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാണ്പൂരിലാണ് സംഭവം. 2003 ഫെബ്രുവരി 26നാണ് രശ്മി അറോറയും ഭർത്താവും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൽ (എസ്ബിടി) ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. തുടർന്ന് ബാങ്ക് അനുവദിച്ച 23-ാം നമ്പർ ലോക്കറിൽ അവർ 50 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചു. വർഷങ്ങളായി, അറോറ കുടുംബം ഇടയ്ക്കിടെ ബാങ്ക് സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ പരിശോധിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നീട് ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ, രശ്മി കാൺപൂരിലെ സ്വരൂപ് നഗറിൽ നിന്ന് മകൾക്കും മരുമകനുമൊപ്പം താമസിക്കാൻ ലഖ്നൗവിലേക്ക് താമസം മാറി. ദൂരക്കൂടുതൽ കാരണം, തൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവർ ബാങ്ക് സന്ദർശിക്കുന്നത് നിർത്തി. നാല് മാസം മുമ്പ്, രശ്മി അറോറയും ഇളയ മകളും ബാങ്ക് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, എസ്ബിടി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാപനമായി നിലവിലില്ലെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (എസ്ബിഐ) ലയിപ്പിച്ചതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എസ്ബിഐയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലോക്കർ ഇല്ലെന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു.
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ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ രശ്മി അറോറ വീണ്ടും ബാങ്ക് ശാഖ സന്ദർശിച്ചു, ഇത്തവണ തൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റേയും ലോക്കർ അലോട്ട്മെൻ്റിൻ്റേയും തെളിവായി എല്ലാ പ്രസക്തമായ രേഖകളും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ലോക്കർ വാടക അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ സീറോ ബാലൻസാണുള്ളതെന്നും ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ അവരോട് പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 21 ന്, അറോറ തൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും സജീവമാക്കിയെങ്കിലും ലോക്കർ താക്കോൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ മറന്നിരുന്നു. ജൂലൈ 27 ന് വീണ്ടും ബാങ്ക് സന്ദർശിക്കുകയും ലോക്കറിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് ലോക്കർ നമ്പർ 23 തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസിലായത് ലോക്കറിലിരുന്ന ആഭരണങ്ങള് മുഴുൻ നഷ്ടമായെന്ന്. ബാങ്ക് മാനേജ്മെൻ്റും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് ആഭരണങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്ത്രീ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് മാനേജർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും എതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. "ഞങ്ങൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സിസിടിവി രേഖകളും ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്" കാൺപൂർ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (ഡിസിപി) അതുൽ ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. ലോക്കർ രേഖകൾ, ബാങ്ക് രേഖകൾ, ജീവനക്കാരുടെ പങ്ക് എന്നിവ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
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