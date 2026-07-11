പഴയ വണ്ടി പൊളിച്ചാലും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്പർ കൂടെപ്പോരും! പുതിയ തീരുമാനവുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് ഗതാഗത വകുപ്പ്
വാഹന ഉടമകൾ അവരുടെ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ (ആർടിഒ) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നിലനിർത്തുന്നതിന് 5,000 രൂപയും 600 രൂപ അധിക ഫീസും നൽകണം.
Published : July 11, 2026 at 8:07 PM IST
ലഖ്നൗ: പഴയ വാഹനങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഒരു വർഷം വരെ വാഹന ഉടമകൾക്ക് ഇഷ്ട പ്പെട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന പുതിയ തീരുമാനവുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് ഗതാഗത വകുപ്പ്. നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെൻ്റർ (എൻഐസി) വഴി ഇതിനകം തന്നെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
നിലവിൽ, ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ നിയമപരമായ കാലാവധി അവസാനിക്കുകയും അത് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. സാധാരണയായി ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് 10 വർഷത്തിനും പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് 15 വർഷത്തിനും ശേഷം എന്നതാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ ഈ പുതിയ സംവിധാനം പ്രകാരം, ഉടമകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്പർ മാറ്റി വയ്ക്കാനും ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ വാങ്ങിയ പുതിയ വാഹനത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും കഴിയും.
ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വാഹന ഉടമകൾ അവരുടെ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ (ആർടിഒ) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നിലനിർത്തുന്നതിന് 5,000 രൂപയും 600 രൂപ അധിക ഫീസും നൽകണം. പുതിയ സംവിധാനത്തിൻ്റ പരീക്ഷണം എൻഐസി ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മുതിർന്ന അധികാരികൾ ഇത് പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കും.
പൗര സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ വിശാലമായ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്. ഇതുവരെ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകൾ, വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ, പെർമിറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 58 ഗതാഗത സംബന്ധിയായ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 16 സേവനങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടോ-അപ്രൂവൽ സംവിധാനം വഴിയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്.
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ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസുകളിലെ വിലാസം മാറ്റൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും ഒപ്പുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൽ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസുകൾ നൽകൽ, ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കൽ, ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റുകൾ, പബ്ലിക് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ (പിഎസ്വി) ബാഡ്ജുകളുടെ തനിപ്പകർപ്പ്, കണ്ടക്ടർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ് അടയ്ക്കൽ, വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖകളിലെ വിലാസ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ നിലവിൽ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓൺലൈന് ഗതാഗത സേവനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിലവിൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ് രാജ്യത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നും 58 സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണെന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ (46 വീതം), തമിഴ്നാട് (45), കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (42 വീതം) എന്നിവയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ.
പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹന ഉടമകൾക്ക് ആർടിഒയിൽ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവരുടെ പഴയ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ റിസർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ അവർ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിയാൽ റിസർവ് ചെയ്ത നമ്പർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ (ഐടി) വിജയ് കുമാർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
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