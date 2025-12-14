വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ ഡിജിറ്റൽ രജിസ്ട്രേഷൻ; സമയപരിധിക്ക് മുൻപ് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി യുപി
ഉമീദ് പോർട്ടലിൽ 92,832 വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പൂർത്തിയായതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
Published : December 14, 2025 at 3:52 PM IST
ലഖ്നൗ: വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ 'ഉമീദ്' പോർട്ടലിൽ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ രജിസ്ട്രേഷനിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നാമത് ഉത്തർപ്രദേശ്. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ 92,832 വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പൂർത്തിയായതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ 2025 ഡിസംബർ അഞ്ചിനകം സ്വത്തുക്കളുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ 'ഉമീദ്' പോർട്ടലിൽ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. 2025 ജൂൺ ആറിന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അതിനുശേഷം സമയപരിധി ആറ് മാസം കൂടി നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. ഈ സമയപരിധിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 92,832 വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 86,347 എണ്ണം സുന്നി വഖഫ് സ്വത്തുക്കളും 6,485 എണ്ണം ഷിയാ വഖഫ് സ്വത്തുക്കളും ആണ്.
'ഉമീദ്' പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായ രാജ്യവ്യാപകമായ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ഇതിൽ ഉത്തർപ്രദേശാണ് മുൻപന്തിയിൽ. യുപിയിലുടനീളമുള്ള വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ മാനേജർമാരുടെ സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ സഹായിച്ചതെന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ അവകാശവാദം.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 625 ഷിയാ വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എൻട്രികളുമായി ലഖ്നൗ ആണ് മുന്നിൽ. 539 എൻട്രികളുമായി അംറോഹയും 533 എൻട്രികളുമായി മീററ്റും തൊട്ടുപിന്നിൽ നിൽക്കുന്നു.
സുന്നി വഖഫ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 4,940 വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുമായി ബരാബങ്കി ഒന്നാമതും, സീതാപൂർ, അസംഗഡ് എന്നിവ തൊട്ടുപിന്നിലുമായും നിൽക്കുന്നു. ബിജ്നോർ, മൊറാദാബാദ്, സഹാറൻപൂർ, മീററ്റ്, ജൗൻപൂർ എന്നിവയും മുൻനിര ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ നടത്തിപ്പിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരാനും, ദുരുപയോഗം തടയാനും, അവയുടെ സംരക്ഷണവും വികസനവും സുഗമമാക്കാനും ഡിജിറ്റൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സംരംഭം സഹായിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വഖഫ് സ്വത്തുക്കള കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സംവിധാനമാണ് 'ഉമീദ്' പോർട്ടൽ (UMMEED- unified waqf management, empowerment, efficiency and development act). ഈ വർഷം ജൂൺ ആറിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്.
അതേസമയം പോർട്ടലിൻ്റെ സമയ പരിധി അവസാനിക്കാറായ ദിനങ്ങളിലാണ് വലിയ തോതില് രജിസ്ട്രേഷന് നടന്നത്. ഇത് അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ വിവരങ്ങള് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായെന്നും നേരത്തെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
