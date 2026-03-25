ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഇഫ്താർ വിരുന്ന്, പുണ്യനദിയിൽ മാംസമാലിന്യം; ഉത്തർപ്രദേശിൽ 6 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ
ആകെ അറസ്റ്റിലായവർ പത്തായി. ആശ്രമത്തിലെ പുരോഹിതൻ്റെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് നടപടി. സംരക്ഷിത വനപ്രദേശത്ത് തീയിട്ടതിന് വനംവകുപ്പും പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
By PTI
Published : March 25, 2026 at 10:51 AM IST
ലഖ്നൗ: ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഇഫ്താർ വിരുന്ന് നടത്തി മാംസാഹാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നദിയിൽ തള്ളിയെന്ന കേസിൽ ആറ് പേരെ കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം പത്തായി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വനപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സോൻപത്രി ആശ്രമ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ആശ്രമത്തിലെ പ്രധാന പുരോഹിതനായ ഹരി ശർണാനന്ദ് ജി മഹാരാജ് രേഖാമൂലം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് വേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 196 (2) വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 17നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ആശ്രമത്തിന് സമീപം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഏതാനും യുവാക്കൾ ചേർന്ന് ഇഫ്താർ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വിരുന്നിനായി ഇവർ മാംസാഹാരം പാകം ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള പുണ്യ നദിയിൽ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തതായി സിർസിയ പരിധിയിലെ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന നിരവധി ഭക്തർ കുടിക്കാനും പാചകം ചെയ്യാനും ദേവീ വിഗ്രഹങ്ങൾ കഴുകാനും പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ജലസ്രോതസിലാണ് പ്രതികൾ മാംസമാലിന്യം തള്ളിയത്.
ഈ നടപടി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പൂർണമായും അശുദ്ധമാക്കിയെന്നും ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നും പുരോഹിതൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന് പുറമെ യുവാക്കൾ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണമായിരുന്നു.
മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതിന് പുറമെ സംഭവത്തിൽ വനംവകുപ്പും കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംരക്ഷിത വനപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി തീ കത്തിച്ചത് കാട്ടുതീ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് കാണിച്ച് മാർച്ച് 19ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസിന് പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.
സംഭവസ്ഥലത്ത് നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. പ്രദേശത്ത് സ്വൈര്യമായി വസിക്കുന്ന വന്യജീവികൾക്കും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്കും പ്രതികളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.
വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1927ലെ ഇന്ത്യൻ വനനിയമം പ്രകാരം സംഭവത്തിൽ പങ്കാളികളായ യുവാക്കൾക്കെതിരെ മറ്റൊരു കേസ് കൂടി പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ശ്രാവസ്തി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ജമാൽ അഹമ്മദ്, ഇർഫാൻ അഹമ്മദ്, സുഫിയാൻ എന്നിവരും ബഹ്റൈച്ച് ജില്ലക്കാരായ ഷാക്കിർ, ഷെരു അഹമ്മദ്, ഷംസാദ് അലി എന്നിവരുമാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതുതായി അറസ്റ്റിലായത്. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഴുവൻ പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സമൂഹത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മതസ്പർധ വളർത്താൻ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കാരണമാകുമെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
Also Read: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുമോ? അതിജീവിതയുടെ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ