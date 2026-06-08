പള്ളി പൊളിക്കുന്നതിനിടെ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' പോസ്റ്ററുകൾ; യുപിയിൽ എട്ടുപേർക്കെതിരെ കേസ്
പള്ളി പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടെ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്നെഴുതിയ 49 പോസ്റ്ററുകളും പാകിസ്ഥാൻ പതാകയോട് സാമ്യമുള്ള പച്ച പതാകയും കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു
By PTI
Published : June 8, 2026 at 1:33 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സംഭൽ ജില്ലയിൽ പള്ളി പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിനിടെ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' (I Love Muhammad) എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്ററുകളും പാകിസ്ഥാൻ പതാകയോട് സാമ്യമുള്ള പച്ച പതാകയും കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ എട്ടുപേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മുസ്തഫ ഖാദ്രി പള്ളി പൊളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് 49 പോസ്റ്ററുകളും പതാകയും കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ശ്മശാനത്തിനായി മാറ്റിവച്ച ഭൂമിയിൽ അനധികൃതമായി നിർമിച്ച കെട്ടിടമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പള്ളി പൂർണമായും പൊളിച്ചുനീക്കിയതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സമാജ്വാദി പാർട്ടി എംപിയുടെ പ്രതിഷേധം
അതേസമയം, പള്ളി പൊളിച്ചുനീക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ പ്രാദേശിക സമാജ്വാദി പാർട്ടി (എസ്പി) എംപി സിയാവുർ റഹ്മാൻ ബർഖ് രംഗത്തെത്തി. കസെറാവു പള്ളിയിൽ നിന്ന് 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്ന് വായിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളും ഒരു പച്ച പതാകയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും, തൻ്റെ പക്കലും ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഒരു പച്ച പതാക സൂക്ഷിക്കാൻ തനിക്കും കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ തനിക്കെതിരെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കേസാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പള്ളി പൊളിച്ചുനീക്കിയ നടപടി തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച എംപി, ഇതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ശനിയാഴ്ച നഖാസ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള അനധികൃത പള്ളി പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്നെഴുതിയ 49 പോസ്റ്ററുകളും പാകിസ്ഥാൻ പതാകയോട് സാമ്യമുള്ള പച്ച പതാകയും കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (നോർത്ത്) കുൽദീപ് സിങ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പള്ളിയുടെ സംരക്ഷകനായ (മുതവല്ലി) സാക്കിർ ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേർക്കെതിരെ ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 353 (2) (പൊതുജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ) പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശ്മശാനത്തിനായി നിയോഗിച്ച ഭൂമിയിലാണ് പള്ളി അനധികൃതമായി നിർമിച്ചതെന്നാണ് ഭരണകൂടം അവകാശപ്പെടുന്നത്.
നിയമനടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എംപി
തൻ്റെ വസതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് സിയാവുർ റഹ്മാൻ ബർഖ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നടപടിയെ ശക്തമായി എതിർത്തത്. പള്ളിക്ക് ഏകദേശം 150 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നും 1995 മുതൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഗസറ്റിൽ 1951-ാം നമ്പറായി വഖഫ് സ്വത്തായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എട്ടുപേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച എംപി, പച്ച പതാക സൂക്ഷിച്ചതിനോ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്ന് പറഞ്ഞതിനോ ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുക്കുകയെന്നും ചോദിച്ചു.
ഏത് വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുക്കുകയെന്നും തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പാണ് അതിന് ബാധകമാകുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭയമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് പൊലീസ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും അല്ലാതെ ഭയം നിറഞ്ഞ ഒന്നല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റവന്യു കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവുകളെ തുടർന്നാണ് പൊളിച്ചുനീക്കൽ നടത്തിയതെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഏകദേശം 1,200 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ശ്മശാന ഭൂമിയിലാണ് പള്ളി നിർമിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഭൂമിക്ക് മേലുള്ള അവകാശവാദം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റി പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തഹസിൽദാർ കോടതിയുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ തള്ളിയതായി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അങ്കിത് ഖണ്ഡേൽവാൽ പറഞ്ഞു. നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തോടെ പൊളിച്ചുനീക്കൽ നടത്തിയതെന്ന് എസ്പി കൃഷ്ണ കുമാർ ബിഷ്ണോയ് വ്യക്തമാക്കി.
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