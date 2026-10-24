യുപി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: 175 മുതൽ 200 വരെ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്; സഖ്യം ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്
2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയെന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യം
By PTI
Published : October 24, 2026 at 8:21 AM IST
ലഖ്നൗ: അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായി (എസ്പി) സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമിട്ട് കോൺഗ്രസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മത്സരിക്കാവുന്ന 175 മുതൽ 200 വരെ സീറ്റുകളുടെ പ്രാഥമിക പട്ടിക കോൺഗ്രസ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉത്തർപ്രദേശ് ചുമതലയുള്ള രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതമാണ് ഇക്കാര്യം പിടിഐയോട് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് പട്ടിക സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് കൈമാറിയതായും സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ ചർച്ചകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ അന്തിമ സംഖ്യ പറയാനാകില്ലെങ്കിലും 175 മുതൽ 200 വരെ സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടികയാണ് നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയെന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവച്ച സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തോട് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയസാധ്യതയ്ക്കായിരിക്കണം മുൻഗണനയെന്നും സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നും എസ്പി നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കോൺഗ്രസ് 175 മുതൽ 200 വരെ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിജയസാധ്യതയായിരിക്കും സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ നിർണായക മാനദണ്ഡമെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏത് പാർട്ടിക്കും എത്ര സീറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാം. എന്നാൽ, പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാവുന്നതും പ്രായോഗികവുമായ ധാരണയിലെത്താൻ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്കപ്പുറം ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എസ്പിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ദീർഘകാലമായി കുറഞ്ഞുവരുന്നതും സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന ഘടകമാണ്. 1989ലാണ് കോൺഗ്രസ് അവസാനമായി സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. 2017ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴ് സീറ്റുകൾ നേടിയ പാർട്ടിക്ക് 2022ൽ വെറും രണ്ട് സീറ്റുകളിലൊതുങ്ങേണ്ടിവന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 403 സീറ്റുകളിൽ പകുതിയോളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എത്രത്തോളം യുക്തിസഹമാണെന്ന ചോദ്യമാണ് എസ്പിയിലെ ചില നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നത്.
എന്നാൽ, 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് ആറു സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ സമാജ്വാദി പാർട്ടി 37 സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു. ബിജെപിക്ക് 33 സീറ്റുകളിലൊതുങ്ങേണ്ടിവന്നത് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമായി.
ഇരുപാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തെളിയിച്ചതായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തുന്നു. അതിനാൽ, സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ പരസ്പര വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് ഇടമുണ്ടാകണമെന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ ഉറപ്പ്; കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലെ മാറ്റവും നിർണായകം
സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾക്കിടെ, ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയെന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ ലക്ഷ്യമെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച ലഖ്നൗവിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് കോൺഗ്രസും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ഇന്ത്യാ സഖ്യവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
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ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞു. സഖ്യം ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഉത്തർപ്രദേശ് കോൺഗ്രസിലെ സമീപകാല നേതൃത്വമാറ്റവും സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനമാണെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിലയിരുത്തൽ. മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അജയ് റായിയെ മാറ്റി നിയമസഭാംഗമായ ആരാധന മിശ്ര മോനയെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായി സൗഹാർദപരമായ ധാരണയിലെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കരുതുന്നു.
സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി മോനയ്ക്കുള്ള നല്ല ബന്ധം ചർച്ചകൾക്ക് സഹായകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നേരത്തേ അജയ് റായിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള സഖ്യത്തോട് താൽപര്യം കുറവായിരുന്നുവെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷമുള്ള ധാരണയാണ് പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ കോൺഗ്രസ് സഖ്യചർച്ചകളിൽ കൂടുതൽ സജീവമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമോയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളിൽനിന്ന് പാഠമുൾക്കൊണ്ട് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും പാർട്ടിയുടെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തിയാണ് കോൺഗ്രസ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് വിവരം. ഈ വിലയിരുത്തലുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടുപോകുക.
2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവും (എൻഡിഎ) സമാജ്വാദി പാർട്ടി നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് പ്രധാനമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്നാ ദൾ (എസ്), നിഷാദ് പാർട്ടി തുടങ്ങിയ ചെറുകക്ഷികൾ എൻഡിഎയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകാനിടയുണ്ട്. അതേസമയം, ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി (ബിഎസ്പി) സ്വന്തം നിലയിൽ മത്സരരംഗത്ത് നിർണായക ഘടകമായി തുടരുന്നു.
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