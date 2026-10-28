ഫോണിലൂടെ മുത്വലാഖ്; ഉത്തർപ്രദേശിൽ യുവാവിനും അഞ്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ കേസ്
നിലവിൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് ത്വലാഖും ചൊല്ലുന്ന രീതി പൂർണമായും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധവും പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധവുമാണ്
By PTI
Published : October 28, 2026 at 10:35 AM IST
ലഖ്നൗ: സ്ത്രീധനം നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഫോണിലൂടെ ഭാര്യയെ മുത്വലാഖ് ചൊല്ലിയ യുവാവിനും അഞ്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബല്ലിയയിലാണ് സംഭവം. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
2022 ജൂൺ 17നാണ് മുഹമ്മദ് ആരിഫും റുക്സറും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ കൂടുതൽ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർതൃവീട്ടുകാർ യുവതിയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുൻപ് ജോലി ആവശ്യത്തിനായി ഗൾഫിലേക്ക് പോയ ആരിഫ്, അവിടെ നിന്ന് ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം കൊണ്ടുവരാൻ റുക്സറിനുമേൽ നിരന്തരം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. എന്നാൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവതി ഈ ആവശ്യം നിരസിച്ചു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് ഇയാൾ ഫോണിലൂടെ മുത്വലാഖ് ചൊല്ലുകയും ഭാര്യയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും അവസാനിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് യുവതി പൊലീസിനെ സമീപിച്ച് പരാതി നൽകിയത്.
മുത്വലാഖ് ചൊല്ലിയതിന് പിന്നാലെ ഭർതൃവീട്ടുകാർ തന്നെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായും റുക്സർ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന് യുവതിയെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെയും ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടുകയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ബല്ലിയ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ഇരാജ് രാജ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2017ൽ സുപ്രീം കോടതി മുത്വലാഖ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതും ഏകപക്ഷീയവുമായ ഈ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.
മുത്വലാഖും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളും
നിലവിൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് ത്വലാഖും ചൊല്ലുന്ന രീതി (ത്വലാഖെ ബിദ്ദത്ത്) പൂർണമായും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധവും പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധവുമാണ്. ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് അത്ത്വലാഖ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിവാഹമോചനം എന്നത് വളരെ സമയമെടുത്ത്, അനുരഞ്ജനത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നാണ്. ഇരു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മധ്യസ്ഥർ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കണമെന്നും ഖുർആൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.
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ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് ത്വലാഖ് ചൊല്ലിയ ഒരാളോട് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി കടുത്ത ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി ഹദീസുകളിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദ എന്ന കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കി, ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രം നടപ്പിലാക്കേണ്ട വിവാഹമോചന പ്രക്രിയയെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മുത്വലാഖ് രീതി ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമായാണ് പണ്ഡിതർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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