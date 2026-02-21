തെരുവ് നായയ്ക്കും രക്ഷയില്ല; ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കി കൊന്നു, യുവാവ് അറസ്റ്റില്
തെരുവ് നായയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ ഒരാള് അറസ്റ്റിൽ. നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടര്ന്നാണ് അറസ്റ്റ്.
Published : February 21, 2026 at 10:39 AM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ തെരുവ് നായയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നയാൾ പിടിയിൽ. മഥുരയിലാണ് സംഭവം. ഗൗര നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന ബിഹാരിയാണ് (35) പ്രതിയെന്ന് സർക്കിൾ ഓഫിസർ (സദർ) പീതം പാൽ സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയുടെ വീടിന് പിന്നിൽ നായയുടെ ജഡം കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നായയെ ഇയാള് ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കിയെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. വീടിനുള്ളിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം കണ്ടെത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കുറ്റകൃത്യം തെളിഞ്ഞതോടെ ഉടൻ പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനെന്ന പേരിൽ തെരുവ് നായയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നായയുടെ ജഡം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചൂവെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമ പ്രകാരമാണ് ഇയാള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. സംഭവത്തില് വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്ന് വരികയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷ: രാജ്യത്ത് മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത വർധിച്ച് വരികയാണ്. തെരുവ് നായകളെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെയോ ആക്രമിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവോ, പിഴയോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ഉള്ള ശിക്ഷയായിരിക്കും. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമം പ്രകാരമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുന്നത്.
ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തെ അടിക്കുക, ചവിട്ടുക, അധിക ഭാരം കയറ്റുക, പീഡിപ്പിക്കുക, ദോഷകരമായ ഏതെങ്കിലും മരുന്നോ പദാർഥമോ നൽകുക എന്നിവയെല്ലാം ഈ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരും. തെരുവ് നായകള് ഉൾപ്പെടെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക, അംഗഭംഗം, പട്ടിണി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മോശം പെരുമാറ്റം എന്നിവ കാരണം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തെ വിൽക്കുകയോ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും കുറ്റകരമാണ്.
ആദ്യ തവണയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വരെ തടവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. എന്നാൽ കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ ശിക്ഷയും പിഴയും വർധിക്കും. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നതിനോ അംഗഭംഗം വരുത്തുന്നതിനോ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവോ, പിഴയോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ഉള്ള ശിക്ഷ നൽകുന്നു.
