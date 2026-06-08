യുപിയിൽ വീണ്ടും പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണം; പിതാവിനൊപ്പം കൃഷിയിടത്തിൽ പോയ ഏഴുവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
ഈ വർഷം ദുധ്വ ബഫർ സോണിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഏഴുപേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്
By PTI
Published : June 8, 2026 at 1:53 PM IST
ലഖിംപുർ ഖേരി: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖേരി ജില്ലയിൽ വീണ്ടും പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണം. ധൗരഹ്റ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഏഴുവയസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദുധ്വ ബഫർ സോണിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം. ഈ വർഷം മാത്രം ദുധ്വ ബഫർ സോണിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഏഴാമത്തെ ആളാണ് ഈ കുട്ടി.
ഇസാനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ലാൽജിപുർവ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം നടന്നത്. കൃഷിയിടം നനയ്ക്കുന്നതിനായി പിതാവിനൊപ്പം പോയ ശുഭം എന്ന കുട്ടിയെയാണ് പുള്ളിപ്പുലി ആക്രമിച്ചത്. സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തുവന്ന പുള്ളിപ്പുലി കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ പിതാവും മറ്റ് ഗ്രാമവാസികളും ബഹളം വയ്ക്കുകയും ഓടിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പുലി കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയത്.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശുഭത്തെ ഉടൻ തന്നെ ഖമാരിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ദുധ്വ ബഫർ സോൺ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കീർത്തി ചൗധരി സംഭവം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പുള്ളിപ്പുലിയെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടുന്നതിനായി കൂടുകളും കാമറകളും സജ്ജീകരിച്ച വനംവകുപ്പ് സംഘങ്ങളെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
തുടർക്കഥയായി വന്യമൃഗ ആക്രമണം
ഈ വർഷം ദുധ്വ ബഫർ സോണിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഏഴുപേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ആറുപേർ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലും ഒരാൾ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിലുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ കാലയളവിൽ അര ഡസനോളം പേർക്ക് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വനം, റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചതായും സന്ധ്യാസമയത്തും രാത്രിയിലും ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രദേശവാസികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും സബ് ഡിവിഷണൽ ഓഫിസർ (എസ്ഡിഒ) മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പുള്ളിപ്പുലിയെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രോഷാകുലരായ ഗ്രാമവാസികൾ ലാൽജിപുർവയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഖമാരിയ-ഇസാനഗർ റോഡിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി എസ്പി (ധൗരഹ്റ) ഷംഷേർ ബഹാദൂർ സിങ്, ധൗരഹ്റ, ഖമാരിയ, ഇസാനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിഷേധക്കാരെ ശാന്തരാക്കി. ധൗരഹ്റ ബിജെപി എംഎൽഎ വിനോദ് ശങ്കർ അവസ്തിയും ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചു. കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിച്ച അദ്ദേഹം വനംവകുപ്പ് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.
ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം പിൻവലിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പിന്നീട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രദേശവാസികൾ വലിയ ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.
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