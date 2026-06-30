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താന്‍ അയോധ്യയില്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ അജയ് റായ്

എംപിമാരായ കിശോരി ലാല്‍ ശര്‍മ്മ(അമേഠി)രാകേഷ് റാത്തോഡ്(സീതാപൂര്‍) ഉജ്വല്‍ രമണ്‍സിങ്(പ്രയാഗ് രാജ്),തനൂജ് പൂനിയ(ബാരാബങ്കി) എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

UP CONG CHIEF AYODHYA TEMPLE RAM TEMPLE EMBEZZLEMENT OF DONATIONS
Uttar Pradesh state President of Congress, Ajay Rai (File IANS)
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By PTI

Published : June 30, 2026 at 2:47 PM IST

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അയോധ്യ: താന്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്ത ഉത്തര്‍പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ അജയ് റായ്. രാമക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്താന്‍ അനുവദിക്കും വരെ തനിക്ക് ക്ഷേത്രനഗരി വിട്ടുപോകില്ലെന്നും അജയ് റായ് വെളിപ്പെടുത്തി.

ക്ഷേത്രഭണ്ഡാര തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ റായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘം ഇന്ന് അയോധ്യ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു. എംപിമാരായ കിശോരി ലാല്‍ ശര്‍മ്മ(അമേഠി)രാകേഷ് റാത്തോഡ്(സീതാപൂര്‍) ഉജ്വല്‍ രമണ്‍സിങ്(പ്രയാഗ് രാജ്),തനൂജ് പൂനിയ(ബാരാബങ്കി) എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

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തന്നെ അര്‍ദ്ധരാത്രിയോട് അടുപ്പിച്ച് ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ആചാര്യ നരേന്ദ്ര ദേവ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ അതിഥി മന്ദിരത്തിലാക്കുകയും പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

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ഇത് എന്തൊരു സര്‍ക്കാരാണ്? ഞങ്ങള്‍ രാമക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനെ ഇവരെന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത്അവര്‍ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ അവര്‍ തങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഈ അതിഥി മന്ദിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നതെന്നും റായ് പിടിഐയോട് ഫോണില്‍ ആരാഞ്ഞു. അതേസമയം റായിയെ ഔദ്യോഗികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തോ എന്ന കാര്യം അയോധ്യ പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റൊരു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ യാത്ര തടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും റായ് വ്യക്തമാക്കി.

താനും ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോകുന്നത് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് അമേഠി എംപി ശര്‍മ്മ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. അവര്‍ക്ക് സംഭാവനകള്‍ മോഷ്‌ടിക്കുന്നത് തടയാനാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളായ തങ്ങള്‍ ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തുന്നത് തടയാനാകും. ആളുകളുടെ ദര്‍ശനം തടയുന്നത് എന്ത് തരം സനാതന പാരമ്പര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

റായിയുടെ ഭാര്യ റീന റായിയും തന്‍റെ ഭര്‍ത്താവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന കാര്യം കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാല്‍ കുടുംബം ആകെ ദുഃഖത്തിലാണെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയിലും തങ്ങള്‍ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുമാര്‍ ഗഞ്ജ് മേഖലയില്‍ പ്രതിഷേധ ധര്‍ണ നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്ന ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ജൂണ്‍ പതിനെട്ടിന് റായ് രാമക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിരുന്നു. കാണിക്കത്തട്ടിപ്പ് വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ അന്വഷണം വേണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍ ഒരു മതവിഷയത്തെ രാഷ്‌ട്രീയവത്ക്കരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം.

TAGGED:

UP CONG CHIEF
AYODHYA TEMPLE
RAM TEMPLE
EMBEZZLEMENT OF DONATIONS
AJAY RAI UNDER HOUSE ARREST

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