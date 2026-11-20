ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ മാതാവ് സാവിത്രി ദേവി അന്തരിച്ചു
മാസങ്ങളായി പലതവണ ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആശുപത്രിയിലെത്തി മാതാവിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു
Published : November 20, 2026 at 1:03 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ മാതാവ് സാവിത്രി ദേവി അന്തരിച്ചു. 91 വയസ്സായിരുന്നു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന അവർ, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പൗരി ഗഡ്വാൾ ജില്ലയിലുള്ള പഞ്ച്വർ ഗ്രാമത്തിലെ വസതിയിൽ വച്ചാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അന്തരിച്ചത്. സാവിത്രി ദേവിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ കുടുംബാംഗവും സഹോദരനുമായ മഹേന്ദ്ര ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തും
മാതാവിന് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് എത്തും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി പലതവണ ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആശുപത്രിയിലെത്തി മാതാവിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. 2024 മെയ് 14ന് ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് അവരെ എയിംസ് ഋഷികേശിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സാവിത്രി ദേവിയെ വയോജന വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അന്ന് അമ്മയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാൻ യോഗി ആദിത്യനാഥ് എയിംസ് ഋഷികേശിൽ എത്തിയിരുന്നു. കനത്ത പൊലീസ് സന്നാഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം മാതാവിനെ കാണാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതും അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചതും.
उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। माँ का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बाबा केदार से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा माननीय योगी जी सहित समस्त शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति! 🙏— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 20, 2026
സന്ന്യാസത്തിന് ശേഷവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ആത്മബന്ധം
യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലെ പേര് അജയ് സിങ് ബിഷ്ത് എന്നായിരുന്നു. 1972ൽ പഞ്ച്വർ ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. തൻ്റെ 22-ാം വയസ്സിൽ സന്ന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം വീടുവിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഗോരഖ്നാഥ് മഠത്തിലെ മഹന്ത് അവൈദ്യനാഥിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും മാതാവ് സാവിത്രി ദേവിയുമായി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആത്മബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷവും സമയം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം മാതാവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ പിതാവ് ആനന്ദ് സിങ് ബിഷ്ത് 2020 ഏപ്രിലിൽ തൻ്റെ 89-ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചിരുന്നു. സാവിത്രി ദേവിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ശനിയാഴ്ച ഹരിദ്വാറിൽ നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി നേതാക്കൾ
സാവിത്രി ദേവിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ മാതാവ് സാവിത്രി ദേവിയുടെ വിയോഗ വാർത്ത വളരെ ദുഃഖകരവും ഹൃദയഭേദകവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹങ്ങളും വാത്സല്യവുമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സ്വത്തെന്നും, അവരുടെ വിയോഗം കുടുംബത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യോഗി ആദിത്യനാഥിനും ദുഃഖിതരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഈ വലിയ ദുഃഖം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി നൽകണമേയെന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നതായും പുഷ്കർ സിങ് ധാമി എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാവിത്രി ദേവിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ, ബ്രജേഷ് പഥക് എന്നിവരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മാതാവിൻ്റെ വിയോഗം ഏതൊരാളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും, ഈ ദുഃഖവേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി നേതാവ് മായാവതി തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും സാവിത്രി ദേവിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ആദരം അർപ്പിച്ചു.
Also Read: മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ; യുറേംബാം മേഖലയിലെ തിരച്ചിലിൽ തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു