"ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, രാജ്യത്തോട് കൂറ് പുലർത്താത്തവർക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു 'ധർമ്മശാല' ആകില്ലെന്ന് യോഗി ആദിത്യ നാഥ്
"ലവ് ജിഹാദ്", മതപരിവർത്തന ഗൂഢാലോചനകൾ എന്നിവയ്ക്ക് എതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യ നാഥ്.
By PTI
Published : June 9, 2026 at 4:15 PM IST
ലഖ്നൗ: രാജ്യത്തോട് കൂറ് പുലർത്താത്തവർക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു 'ധർമ്മശാല' ആകില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യ നാഥ്. രാജ്യത്തോടും അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളോടും ബഹുമാനവും കൂറും പുലർത്താത്ത ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു "ധർമ്മശാല" ആകില്ലെന്നും "ലവ് ജിഹാദ്", മതപരിവർത്തന ഗൂഢാലോചനകൾ, "ഭൂമി ജിഹാദ്" എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. ലഖ്നൗവിൽ ജഗദ്ഗുരു രാമാനന്ദാചാര്യ സ്വാമി രാംഭദ്രാചാര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ശ്രീരാമ കഥ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
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"രാജ്യത്തുള്ള മതജനസംഖ്യയെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് "ലവ് ജിഹാദ്" എന്നും 2009ലും 2011ലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "മതജനസംഖ്യയെ മാറ്റാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണിത്. 2020ൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നിയമവിരുദ്ധമായ മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരെ ഒരു നിയമം പാസാക്കി. കൂടുതൽ പൊതുജന അവബോധം ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. എല്ലാ യുഗത്തിലും നെഗറ്റീവ് ശക്തികൾ ഉയർന്നുവരുന്നു, പക്ഷേ സമൂഹം ഒന്നിച്ച് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്തവർക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു അഭയസ്ഥാനമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2019ലെ രാമജന്മഭൂമി കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, രാമലല്ലയെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണെന്ന് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സന്യാസിമാരുടെ ആത്മീയ ആചാരങ്ങൾ വ്യക്തിഗത രക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും പൊതുനന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാമായണം ഉദ്ധരിച്ച്, പഠന-ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ശക്തികൾക്കെതിരെ ശ്രീരാമൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. "താടക പോലുള്ള അസുരന്മാർ അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവരെ ചെറുക്കാൻ ശ്രീരാമൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജാതി, പ്രദേശം, ഭാഷ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട്, രാഷ്ട്രത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സന്യാസിമാരും സൃഷ്ടിപരമായ സാമൂഹിക ശക്തികളും ഒന്നിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. "ചിലർ ജാതിയുടെ പേരിലും ചിലർ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിലും മറ്റു ചിലർ ഭാഷയുടെ പേരിലും സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. രാമകഥയുടെ സാരാംശം നാം മനസിലാക്കുകയും ഐക്യത്തോടെ തുടരുകയും വേണം. മതപരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ; ആളുകൾ അവർ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങൾ പിന്തുടരണം" മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"നാം രാമനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം. ആ ആദർശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുകയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അത് പിന്തുടരാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരണകളാലോ മുൻവിധികളാലോ നയിക്കപ്പെടുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഒഴികെ, ഇന്ത്യയിൽ ശ്രീരാമൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെയും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും യോഗി ആദിത്യ നാഥ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രദേശം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീരാമൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് രാമജന്മഭൂമി പ്രസ്ഥാനം നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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