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25 വിവാഹങ്ങൾ, കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; ബിജെപി എംഎൽഎയുടെ മകളെയും വഞ്ചിച്ച് വിരുതൻ

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷത്തോളമാകുമ്പോഴാണ് പ്രതികളുടെ യഥാർഥ മുഖം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എംഎൽഎയും കുടുംബവും തിരിച്ചറിയുന്നത്

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ബിജെപി എംഎൽഎ ഗ്യാൻ തിവാരി മകളോടൊപ്പം (ANI)
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By ANI

Published : August 10, 2026 at 10:50 AM IST

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ലഖ്നൗ: വ്യാജ മേൽവിലാസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം യുവതികളെ വിവാഹം കഴിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയ വിരുതൻ്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ബിജെപി എംഎൽഎയുടെ മകളും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ സേവത മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎൽഎയായ ഗ്യാൻ തിവാരിയുടെ മകൾ ഡോ. പ്രജ്ഞാ തിവാരിയാണ് മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ വ്യവസായികളെന്ന വ്യാജേന എത്തിയ തട്ടിപ്പുകാരുടെ ചതിയിൽപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ്, പ്രതിയായ യുവാവിനെയും തട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്ന പിതാവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വ്യാജ മേൽവിലാസവും വ്യവസായി ചമയലും
2024 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഗ്യാൻ തിവാരിയുടെ മകൾ പ്രജ്ഞയും മിശ്രിഖിലെ ചന്ദ്രവാൾ സ്വദേശിയായ അനുജ് ത്രിവേദിയുടെ മകൻ പ്രഖർ ത്രിവേദിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. മുംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻകിട റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായിയാണ് താനെന്നാണ് അനുജ് ത്രിവേദി എംഎൽഎയെയും കുടുംബത്തെയും വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹാലോചന വന്ന സമയത്ത് പ്രാദേശിക നേതാക്കളോടും മറ്റും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവർ മികച്ച വ്യവസായികളാണെന്ന വിവരമാണ് എംഎൽഎയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷത്തോളമാകുമ്പോഴാണ് പ്രതികളുടെ യഥാർഥ മുഖം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എംഎൽഎയും കുടുംബവും തിരിച്ചറിയുന്നത്. തങ്ങളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പൂർണമായും മറച്ചുവച്ചാണ് ഇവർ എംഎൽഎയുടെ കുടുംബവുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്.

ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വിവാഹങ്ങൾ, കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്
മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി യുവതികളെയാണ് പ്രഖർ ത്രിവേദി സമാനമായ രീതിയിൽ വഞ്ചിച്ചത്. വ്യാജ പേരുകളും മേൽവിലാസങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകളുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഇയാളുടെ രീതി. ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വിവാഹങ്ങൾ പ്രതി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പലരിൽ നിന്നായി തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്യാൻ തിവാരി ആരോപിച്ചു. തട്ടിപ്പ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ മകളെ എംഎൽഎ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും, ത്രിവേദി കുടുംബവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കാൻ ഈ സംഭവം കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പൊലീസ് നടപടിയും മാനസികാഘാതവും
ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് മകൾക്കൊപ്പം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് എംഎൽഎ തനിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം ആദ്യമായി പുറത്തുവിട്ടത്. തുടർന്ന് രേവൂസ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 318(4) പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ തൻ്റെ മകൾ ഡോ. പ്രജ്ഞാ തിവാരിയും കുടുംബവും കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലാണെന്ന് ഗ്യാൻ തിവാരി പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും, പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതികളായ അനുജ് ത്രിവേദിയെയും മകൻ പ്രഖർ ത്രിവേദിയെയും പൊലീസ് ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇവർ സമാനമായ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ നിർമിക്കാൻ ഇവർക്ക് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും ഈ സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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