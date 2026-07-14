'രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസ് പ്രതികളെ വെറുതെ വിടില്ല' മുന്നറിയിപ്പുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ്
രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കുറ്റക്കാരായവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരും ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് പങ്കജ് ചൗധരി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : July 14, 2026 at 8:31 PM IST
ലഖ്നൗ: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആരെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് പങ്കജ് ചൗധരി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരും ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ബിജെപി മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
"സംഭവം എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിച്ചു. കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയവരെ വെറുതെ വിടില്ല. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ സർക്കാരും ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റും ഏകോപിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും"അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിനെ വിമർശിച്ച പ്രതിപക്ഷത്തെ ചൗധരി എതിർത്തു, ഇപ്പോൾ രാമക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ മുമ്പ് രാമജന്മഭൂമി പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും "രാമക്ഷേത്രത്തോടും കർസേവകരോടുമുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ആളുകൾക്ക് നന്നായി അറിയാം" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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എഥനോൾ കലർന്ന ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകവേ, 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിനെ ബിജെപി നേതാവ് ന്യായീകരിച്ചു, ഈ നയം ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എഥനോൾ കലർന്നതോ എഥനോൾ അല്ലാത്തതോ ആയ പെട്രോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2027ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും ബിജെപി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ 12 വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റേയും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഒമ്പത് വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റേയും "വികസന റെക്കോർഡ്" ആണ് തൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എസ്ഐടി അന്വേഷണം
രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ പണം എണ്ണുന്ന മുറിയിൽ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായതായി എസ്ഐടിയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജീവനക്കാർ വസ്ത്രങ്ങൾ, പോക്കറ്റുകൾ, ഷൂസുകൾ, മറ്റ് വ്യക്തിഗത സാധനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പണം ഒളിപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ലെന്നും ആസൂത്രിതവും നിരന്തരവുമായ മോഷണമാണെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളിലേക്കാണ് എസ്ഐടിയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.
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