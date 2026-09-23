ഭാര്യയേയും പൂജാരിമാരെയും കൊന്ന് മക്കളെ ബന്ദിയാക്കി; യുപിയിൽ യുവാവ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു
കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതി ഒരു കുഞ്ഞിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു
Published : September 23, 2026 at 1:58 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ അസംഗഡിൽ ഭാര്യയേയും രണ്ട് പൂജാരിമാരെയും വെടിവച്ചുകൊന്ന ശേഷം മക്കളെ ബന്ദികളാക്കിയ യുവാവ് പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അഹ്റൗള പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ശംഭുപുർ ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വെടിവച്ചുകൊന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിയായ അരവിന്ദ് സിങ്ങിനെ പൊലീസ് വധിച്ചത്.
പൂജാരിമാരോട് ആധാർ കാർഡ് ചോദിച്ചു; തർക്കം
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കൊലപാതക പരമ്പരകളുടെ തുടക്കം. വിപണിയിൽനിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ അരവിന്ദ് സിങ്, അവിടെ പൂജയ്ക്കെത്തിയവരോട് ആധാർ കാർഡ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ഇയാൾ തൻ്റെ ലൈസൻസുള്ള തോക്കെടുത്ത് വെടിയുതിർത്തു.
ഭാര്യ ബബിത സിങ് (40), പട്ഖൗലി ഗ്രാമവാസിയായ മഹേന്ദ്ര പാഠക് (42), ഛിതൗന ഭടൗലി സ്വദേശിയായ അഖിലേഷ് മിശ്ര (55) എന്നിവരാണ് തൽക്ഷണം മരിച്ചത്. അഖിലേഷ് മിശ്രയുടെ മകൻ ഹിമാൻഷു മിശ്രയും മറ്റൊരു പൂജാരിയും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
മക്കളെ ബന്ദിയാക്കി; ഒടുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ
കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് വയസുകാരിയായ മകൾ പരി, ആറ് വയസുകാരനായ മകൻ ലഖ, ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ള മറ്റൊരു മകൾ എന്നിവരെയും കൂട്ടി അരവിന്ദ് മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി വാതിലടച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് അസംഗഡ് എസ്എസ്പി ഡോ. അനിൽ കുമാർ, റൂറൽ എസ്പി ചിരാഗ് ജെയിൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി വീട് വളഞ്ഞു.
കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതി ഒരു കുഞ്ഞിന് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പൊലീസ് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അരവിന്ദിനെയും കുഞ്ഞിനെയും ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇരുവരും മരിച്ചു. മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികളെയും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റി.
കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ 2019ലെ വൈരാഗ്യം
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന മറ്റൊരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. മുംബൈയിൽ ബാലാസാഹെബ് താക്കറെയുടെ പിആർഒ ആയിരുന്ന സുനിൽ സിങ് ആണ് അരവിന്ദിൻ്റെ സഹോദരൻ. അരവിന്ദിൻ്റെ ഭാര്യ ബബിതയ്ക്ക് ഭർതൃസഹോദരനായ മനീഷുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ സുനിൽ സിങ്, മനീഷിനെതിരെ മോഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ഈ കേസിൽ മനീഷിനും സഹോദരൻ അവനീഷിനും കോടതി 20 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. എന്നാൽ 2019ൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഇരുവരും ചേർന്ന് സുനിൽ സിങ്ങിനെ വെടിവച്ചുകൊന്നു. ഈ കേസിൽ ജയിലിലായിരുന്ന ഇവർ ഒന്നര മാസം മുൻപാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
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കൊല്ലപ്പെട്ട സുനിൽ സിങ്ങിൻ്റെ ആത്മാവ് ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അരവിന്ദിൻ്റെ അമ്മ സമലാ ദേവിയും (70) ഭാര്യ ബബിതയും ചേർന്നാണ് വീട്ടിൽ പൂജ സംഘടിപ്പിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച പൂജയ്ക്കായി വീണ്ടും വരരുതെന്ന് അരവിന്ദ് പൂജാരിമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വകവയ്ക്കാതെ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇവർ എത്തിയതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണം. നിൻ്റെ കാരണമാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും ഇപ്പോൾ നീ നാടകം കളിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് അരവിന്ദ് ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്.
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