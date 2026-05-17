കുഞ്ഞ് പിറന്ന സന്തോഷം മണിറുക്കൂകള്‍ മാത്രം; എയർ കൂളറിൽ ഷോക്കേറ്റ് പിതാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

എയർ കൂളറിൽ വെള്ളം നിറയ്‌ക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു, സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Representational image (ETV Bharat)
By PTI

Published : May 17, 2026 at 5:38 PM IST

ലക്‌നൗ: ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ അച്ഛനായെന്ന സ്ന്തോഷം അടങ്ങും മുന്‍പ് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. കൗശാമ്പി സ്വദേശിയായ മുകേഷ് (24) ആണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിലെ എയർ കൂളറിൽ വെള്ളം നിറയ്‌ക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ മുകേഷിനെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് (മെയ്‌ 17) സംഭവം. പ്രാഥമിക വിവരമനുസരിച്ച് ലൈവ് വയറിൽ സ്‌പർശിച്ച് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും, മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.

മുകേഷും ഭാര്യ ജ്യോതിയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നൗവാപൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ ഇന്നലെയാണ് ഇരുവര്‍ക്കും ആണ്‍ കുഞ്ഞ് പിറന്നതെന്ന് കുടുംബാഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ മാതാപിതാക്കളായ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരും. അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് ചെറിയ പാര്‍ട്ടിയും അവര്‍ നല്‍കി. എന്നാല്‍ ആ ആഘോഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു.

ചെറുമകനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ മുത്തച്ഛന് ദാരുണാന്ത്യം

കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ ചെറുമകനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ മുത്തച്ഛന് ദാരുണാന്ത്യം. കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ കുഴൽക്കിണറിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദ് നാൽകൊണ്ട ജില്ലയിലെ മിര്യാലഗുഡയിൽ യാദ്‌ഗർപള്ളിയിലാണ് സംഭവം. ശ്രീനിവാസ് ദമ്പതികളുടെ മകനായ ഹേമാൻഷ് (5) ആണ് കുഴൽക്കിണറിൽ വീണത്. കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വെങ്കണ്ണ (53) ആണ് മരിച്ചത്.

കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ അഞ്ച് വയസുള്ള ആൺകുട്ടി കുഴൽക്കിണറിൽ വീണു. കൊച്ചുമകനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ മുത്തച്ഛനും കിണറിൽ വീഴുകയും കുടുങ്ങിപ്പോകുകയുമായിരുന്നു എന്ന് മിര്യാലഗുഡ ഡിഎസ്‌പി രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു.

ഹേമാൻഷ് കുഴിയിലേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ട് വെങ്കണ്ണ ഉടൻതന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഓടിയെത്തുകയും കുഴിയിലേയ്‌ക്ക് തലകടത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനിടയിൽ വെങ്കണ്ണയും കുഴിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം പത്ത് മണിയോടെ പ്രദേശത്തെ സൈദുലു എന്ന യുവാവ് അരയിൽ കയർ കെട്ടി കുഴിയിലേക്കിറങ്ങി കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ വെങ്കണ്ണയെ പുറത്തെടുത്ത് സിപിആർ നൽകി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. പിന്നാലെ പരിക്കുകളോടെ കുട്ടിയെ സമയോചിതമായി പുറത്തെടുത്തതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി. പിന്നീട് പൊലീസിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും പരിശ്രമത്തിൽ വയലിലെ കുഴി അടച്ച് അപകടം ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

