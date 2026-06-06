സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഇന്ത്യയുടെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി, കടുത്ത നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളും അനിവാര്യം; ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
മലിനമായ ഭക്ഷണം മൂലം വയറിളക്കം പോലുള്ള അസുഖങ്ങളും പോഷണമില്ലായ്മയും വളര്ച്ചാമുരടിപ്പും മോശം ശിശുവികാസവും അടക്കമുള്ള വിവിധ പ്രശ്നങ്ങള് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യാക്കാരെ ബാധിക്കുന്നു. ഗൗതം ദിബ്രോയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്
Published : June 6, 2026 at 12:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യാന്തര ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാദിനത്തിന് കേവലം രണ്ട് ദിവസം മാത്രം അവശേഷിക്കെ, ഭക്ഷണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഗോള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. ജൂണ് ഏഴിനാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം മൂലം പ്രതിവര്ഷം 8660 ലക്ഷം പേര് രോഗബാധിതരാകുന്നുവെന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേര് മരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
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മറ്റൊരു അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ആഗോള ചിത്രം കൂടി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമാണ്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികള് പോഷകക്കുറവ്, ശുചിത്വമില്ലായ്മ, സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത കുടിവെള്ളം, ബൃഹത്തായ അനൗപചാരിക ഭക്ഷ്യ സമ്പദ്ഘടന തുടങ്ങിയവയുമായി കൂടിച്ചേര്ന്നിരിക്കുന്നു.
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ലോകോരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകള് പ്രകാരം അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളില് ഇതിന്റെ ആനുപാതികമല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങള് കാണപ്പെടുന്നു. ഇവര് ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ കേവലം ഒന്പത് ശതമാനം മാത്രമാണെങ്കിലും ഇവരിലാണ് ഭക്ഷ്യജന്യ അസുഖങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്നും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കുട്ടികളില് മുതിര്ന്നവരെക്കാള് മൂന്ന് മടങ്ങ് അപകടകാരിയാണ്.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണ്ടെത്തലുകള് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശാലമായ ആരോഗ്യ ആശങ്കകള് കേവലം ഒറ്റപ്പെട്ടതായി കാണാനാകില്ലെന്നാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷമുന്നറിയിപ്പിലെ കണ്ടെത്തലുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നു. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ രംഗത്ത് ശുചിത്വത്തിലും മികച്ച നേട്ടങ്ങള് നാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മായം കലര്ന്ന ഭക്ഷണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യാക്കാരില് വയറിളക്കം,പോഷകാഹാരക്കുറവ്, വരള്ച്ചാ മുരടിപ്പ്, കുട്ടികളിലെ വികാസമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
നിരവധി ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഭക്ഷ്യ ജന്യ അസുഖങ്ങള് വളരെ കൂടുതലായി കണ്ടെത്തുന്നുവെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാലാവസ്ഥ, ജനസംഖ്യാ സാന്ദ്രത, ശുചിത്വമില്ലായ്മ, ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉത്തര്പ്രദേശ്, ബിഹാര്, ഝാര്ഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേ്, ഒഡിഷ, പശ്ചിമബംഗാള് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള് ചരിത്രപരമായി തന്നെ മായം ചേര്ന്ന ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മൂലമുള്ള അസുഖങ്ങള്ക്ക് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യനയവിദഗ്ദ്ധന് ഡോ.സുനീല ഗാര്ഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അസം, ബിഹാര് തുടങ്ങിയ വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് മഴക്കാലത്ത് വലിയ തോതില് ജല-ഭക്ഷ്യജന്യ രോഗങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അഴുക്കുചാലിലെ മാലിന്യങ്ങള് കുടിവെള്ള ഉറവിടങ്ങളുമായും ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലയുമായും കലരുമ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നതെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നഗരമേഖലകളും ഇതില് നിന്ന് മുക്തമല്ല. പ്രമുഖ മെട്രോപൊളിറ്റന് നഗങ്ങളായ ഡല്ഹി, മുംബൈ, കൊല്ക്കത്ത,ചെന്നൈ, ബെംഗളുരു തുടങ്ങിയവയും ഭക്ഷണത്തിലെ മായവു അനാരോഗ്യകരമായ തെരുവ് ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും സങ്കീര്ണമായ വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടാകുന്ന മായം കലരും മൂലം പ്രശ്നങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നു. അതിവേഗത്തിലുള്ള നഗരവത്ക്കരണവും സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യക്കാര് കൂടിയതും പുത്തന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വെല്ലുവിളികള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രംഗത്ത് ശക്തമായ നിരീക്ഷ സംവിധാനങ്ങള് ആവശ്യമാ്.
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ ഒരു വികസന വിഷയമായി പരിഗണിക്കണം
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ കേലം നിയന്ത്രണ ആശങ്കയ്ക്ക് അപ്പുറം ഒരു വികസന വിഷയമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് വിരല് ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന് മെഡിക്കല് അസോസിയേഷന്റെ മുന് അധ്യക്ഷന് ഡോ.സഹജാനന്ദ് പി സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം നേരിട്ട് തന്നെ രോഗങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പോഷകക്കുറവിനു ഉത്പാദന നഷ്ടത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഇന്ത്യയെ പോലൊരു രാജ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാല് തന്നെ ക്രമാനുഗതമായി ആരോഗ്യ-സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളില് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജൈവദുരന്തങ്ങളായ ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, മറ്റ് പരാദങ്ങള് എന്നിവ ഏകദേശം 8600 ലക്ഷം രോഗങ്ങളാണ് 2021ല് സൃഷ്ടിച്ചത്. സല്മൊണല്ല, ഇ കോളി, കാമ്പ്ലിയോബാക്ടര്, നോറാ വൈറസ് തുടങ്ങിയവ തന്നെയാണ് ആഗോളതലത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഭക്ഷ്യ ജന്യ അസുഖങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുന്ന മറ്റൊരു ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും റിപ്പോര്ട്ടില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് രാസ മാലിന്യങ്ങളാണ്. ലെഡ്, അജൈവ ആഴ്സനിക്, മീഥൈല് മെര്ക്കുറി, എന്നിവയാണ് ആഗോളതലത്തില് ഭക്ഷ്യ ജന്യ മരണങ്ങളില് 73ശതമാനവും ഉണ്ടാക്കിയത്. ദീര്ഘകാലം ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഹൃദ്രോഗം, അര്ബുദം, നാഡീസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്കും കുട്ടികളിലെ വളര്ച്ചാ വൈകല്യങ്ങള്ക്കും കാരണമാകുന്നു.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയാകുന്ന ഉയര്ന്ന ലോഹമാലിന്യങ്ങള്
ഈ കണ്ടെത്തലുകള് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. വിവിധ മേഖലകളില് നിന്ന് വന്തോതില് ലോഹ മാലിന്യ ആശങ്കകള് ഉയരുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമബംഗാള്, ബിഹാര്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, അസം, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് ഭൂഗര്ഭ ജലത്തില് ആഴ്സനിക് കലര്ന്നതായുള്ള വാര്ത്തകള് പുറത്ത് വരാറുണ്ട്. വ്യവസായിക മാലിന്യങ്ങള് ലെഡ് പോലുള്ള മറ്റ് വിഷാംശങ്ങള് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയില് കലരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.
രാസമലിനീകരണം പലപ്പോഴും വര്ഷങ്ങളോളം തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നുവെന്ന് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞന് അനില് സൂദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇതിന്റെ പ്രഭാവം മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് ഉണ്ടാകുക. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയെ പോലെയല്ല ഇത്. ഇത്തരം ഘനലോഹങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറാം. കുട്ടികളാണ് ഇതിനേരെയും ഇരകളാകുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഇവയുമായി സംസര്ഗത്തില് വരുന്നത് മൂലം സ്ഥിരമായ ശാരീരിക വളര്ച്ചാ പ്രശ്നങ്ങള് ഇവര്ക്കുണ്ടാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സാമ്പത്തിക ആഘാതങ്ങളും ഗുരുതരം
സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. 2021ല് ആഗോളതലത്തില് 31000കോടി ഡോളറിന്റെ ഉത്പാദന ക്ഷമതയാണ് ഭക്ഷ്യജന്യ അസുഖങ്ങള് മൂലം നഷ്ടമാക്കിയത്. വാങ്ങല് ശേഷിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഇത് 64700 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിലേക്ക് എത്തുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം പേര് അസംഘടിത മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവര്ക്ക് വേതനത്തോട് കൂടിയ അസുഖ അവധിയോ ആരോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സോ ഇല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ത്തരം കുടുംബങ്ങളില് ഭക്ഷ്യജന്യരോഗങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കെടുതികള് ചെറുതല്ല. വൈദ്യച്ചെലവുകള്, കൂലിയില്ലായ്മ, ഉത്പാദന ക്ഷമത കുറവ് തുടങ്ങിയവ ദാരിദ്യം, മോശം ആരോഗ്യം എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും ഡോ.ഗാര്ഗ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികള് വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നല്ലത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യ,ഫുഡ് ഫോര്ട്ടിഫിക്കേന് ഡ്രൈവ്, ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ശുചിത്വ റേറ്റിങ്, പരിശോധനാ മാനദണ്ഡങ്ങള് തുടങ്ങി ഉപഭോഗ ബോധവത്ക്കരണം അടക്കം വിവിധ പദ്ധതികള് ഇതിനായി നടപ്പാക്കുന്നു.
അതേസമയം രോഗ നിരീക്ഷണം, ഭക്ഷ്യ പരിശോധന സൗകര്യം ലബോറട്ടറി തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി കൂടുതല് നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ പക്ഷം. പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ- അര്ദ്ധ നാഗരികമേഖലകളില്.
തെരുവിലെ ഭക്ഷണ കച്ചവടക്കാരെ ശക്തമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആരോഗ്യ-കാര്ഷിക, പരിസ്ഥിതി ഏജന്സികള് തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ഏകോപനവും വേണമെന്നും ഡോ.ഗാര്ഗ് പറഞ്ഞു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയ മറ്റൊരു ആശങ്ക. ഉയരുന്ന ചൂട്, കടുത്ത കാലാവസ്ഥകള്, മാറുന്ന മഴഘടനകള് തുടങ്ങിയവ ബാക്ടീരിയകള്ക്ക് വളരാനും വിളകളെ നശിപ്പിക്കാനും ഭക്ഷ്യ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനും ഉള്ള സാധ്യതകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സൂക്ഷ്മ ജീവാണുക്കളുടെ പ്രതിരോധം ഭക്ഷ്യ ജന്യ രോഗങ്ങള് ചികിത്സയുടെ ചെലവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങള്ക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഒരൊറ്റ ആരോഗ്യസംവിധാനമെന്നതിനാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈചട്ടക്കൂട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വിശാലമായ കാര്ഷികമേഖലയ്ക്കും വലിയ കന്നുകാലി സമ്പത്തിനും ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ വര്ദ്ധിക്കുന്ന സങ്കീര്ണതകള്ക്കും ഇത് സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
നമ്മുടെ പോഷകാഹാരങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തിപ്രതിരോധിക്കാവുന്ന അസുഖങ്ങള് കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള് ഇന്ത്യ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ മൗലികതയായ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകള്ക്ക് പ്രാധാന്യം വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധജലം, ശുചിത്വം, ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷ്യ നിരീക്ഷണം, ശക്തമായ നിയന്ത്രണം എന്നിവ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതില് ഏറെ നിര്ണായകമാണ്. വരും വര്ഷങ്ങളില് രാജ്യത്തെ രോഗബാധ്യത കുറച്ച് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമുണ്ടെന്ന് ഡോ.ഗാര്ഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.