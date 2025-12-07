'പലസ്തീനൊപ്പം': അഭയാർഥികൾക്കായുള്ള യുഎൻ ഏജൻസി ഉത്തരവിന് വോട്ടിട്ട് ഇന്ത്യ, തള്ളി ഇസ്രയേല്, അമേരിക്കയും വിട്ടുനിന്നു
പലസ്തീൻ അഭയാർഥികൾക്കായുള്ള ദുരിതാശ്വാസ, പ്രവർത്തന ഏജൻസിയുടെ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് പുതുക്കിയ ഉത്തരവിന് വോട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ. 151 വോട്ടുകളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. പതിനാല് രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുനിന്നു.
Published : December 7, 2025 at 10:16 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പലസ്തീൻ അഭയാർഥികൾക്കായുള്ള ദുരിതാശ്വാസ, പ്രവർത്തന ഏജൻസിയുടെ (United Nations Relief and Works Agency Palestine Refugees-UNRWA) അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ ഉത്തരവിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിലാണ് അനുകൂല വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. "പലസ്തീൻ അഭയാർഥികൾക്കുള്ള സഹായം" എന്നതിന് കീഴിലുള്ള പ്രമേയത്തിന് 151 വോട്ടുകളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു.
എന്നാൽ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ പുതുക്കിയ ഉത്തരവിനെ എതിർക്കുകയും പതിനാല് രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഏജൻസിയുടെ കമ്മിഷണർ ജനറൽ ഫിലിപ്പ് ലസാരിനി ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. "വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. പലസ്തീൻ അഭയാർഥികളോടുള്ള വിശാലമായ ഐക്യദാർഢ്യമാണ് ഈ വോട്ടുകളിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്", എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുകയാണ് പലസ്തീൻ ജനതയുടെ ദുരവസ്ഥ. ഇതിൽ നിന്ന് ന്യായവും ശാശ്വതവുമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും, മാനുഷികമായ പരിഗണനയും പിന്തുണയും നൽകുക എന്നതും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
I salute the overwhelming vote by the @UN General Assembly to renew @UNRWA's mandate for three years.— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 5, 2025
It reflects the broad solidarity of people across the world with #Palestine Refugees.
It is also an acknowledgement of the international community’s responsibility to support… pic.twitter.com/idUdla6WHo
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ഏജൻസിയുടെ മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് പുതുക്കിയ ഉത്തരവിനെതിരെ അർജൻ്റീന, ഫിജി, ഹംഗറി, നോർത്ത് മാസിഡോണിയ, പലാവു, പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയ, പരാഗ്വേ, ടോംഗ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ 14 രാജ്യങ്ങളാണ് വിട്ട് നിന്നത്. ഇതിൽ ഇസ്രയേലും ഉൾപ്പെടുന്നു. പലസ്തീൻ അഭയാർഥികൾക്കായുള്ള ദുരിതാശ്വാസ, പ്രവർത്തന ഏജൻസിയിലൂടെ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ദുരിതാശ്വാസം, സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ, സംരക്ഷണം, ക്യാമ്പ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, മൈക്രോഫിനാൻസ്, അടിയന്തര സഹായം എന്നിവയിലൂടെ പലസ്തീന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു", എന്ന് ഏജൻസി പറയുന്നു.
Also Read: ഗോവ നിശാക്ലബ്ബിലെ തീപിടിത്തം; മരണം 25 ആയി, രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി