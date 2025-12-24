"ബലാത്സംഗക്കേസ് പ്രതി പുറത്തുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരായി കഴിയും?", ചോദ്യവുമായി ഉന്നാവോ അതിജീവിതയും കുടുംബവും
ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി എല്ലാവരെയും പിടിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു.
Published : December 24, 2025 at 8:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതിയും ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ബിജെപി മുൻ എംഎല്എയുമായ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗാറിൻ്റെ ജീവപര്യന്ത തടവുശിക്ഷ താത്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തതില് പ്രതിഷേധവുമായി അതിജീവിതയും കുടുംബവും. ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതോടെയാണ് അതിജീവിതം അമ്മയും ആക്ടിവിസ്റ്റ് യോഗിത ഭയാനയും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത്.
എന്നാൽ ഉടനെ പൊലീസ് എത്തുകയും അവരെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ അതിജീവിത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ ( ഡിസംബർ 23) ആണ് ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതിയായ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗാറിൻ്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് താൽക്കാലിക സ്റ്റേ അനുവദിക്കുന്നതും കോടതി ജാമ്യം നൽകിയതും. 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടും അതേ തുകയുടെ മൂന്ന് ആള് ജാമ്യവും അടങ്ങുന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് ജാമ്യം നല്കിയത്.
#WATCH | Delhi: On Delhi HC suspending the sentence of the 2017 Unnao rape case accused, Women activist Yogita Bhayana says, " they have faced a lot of difficulties from the beginning... what has happened today that the accused was given bail?... rapits are getting bail, and… pic.twitter.com/LcrUR9F9qq— ANI (@ANI) December 23, 2025
"വിധി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. ഞങ്ങളോട് അനീതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു ബലാത്സംഗക്കേസ് പ്രതി പുറത്തുവന്നാൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി കഴിയും? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുകയും തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും വേണം. ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും. കോടതിയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ട്" അതിജീവിത പറഞ്ഞു.
സാധാരണയായി, വാദം പൂർത്തിയായി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിധി പറയും. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് വിധി വന്നതെന്നും അതിന് മുമ്പുതന്നെ കുടുംബത്തിനും സാക്ഷികൾക്കും സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ബലാത്സംഗവും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം നിരപരാധികൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്നുവെന്നും ആരും അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ലെന്നും ആക്ടിവിസ്റ്റ് യോഗിത ഭയാന വ്യക്തമാക്കി. വിധിയിൽ തൃപ്തരല്ലെന്നും ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവം നടക്കുന്നത് 2017ൽ
2017ലാണ് സെനഗര് പെണ്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. ഇരയുടെ പിതാവിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020 മാര്ച്ച് പതിമൂന്നിന് സെനഗറിനെ പത്ത് വര്ഷം കഠിന തടവിന് വിധിച്ചു. പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ചുമത്തി. സെനഗറിന്റെ സഹോദരന് അതുല് സിങ് സെനഗറിനും മറ്റ് അഞ്ച് പേര്ക്കും പത്ത് വര്ഷത്തെ തടവ് കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. പെണ്കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ ആയുധ നിയമപ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നില് സെനഗറായിരുന്നു. 2018 ഏപ്രില് ഒന്പതിന് ഇദ്ദേഹം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വച്ച് മരിച്ചു. ബലാത്സംഗക്കേസും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കേസുകളും ഉത്തര്പ്രദേശിലെ വിചാരണ കോടതിയില് നിന്ന് ഡല്ഹിയിലേക്ക് മാറ്റാന് 2019 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
#WATCH | Delhi: Police remove 2017 Unnao rape case victim, her mother, and women activist Yogita Bhayana from the protest site near India Gate.— ANI (@ANI) December 23, 2025
They were holding a protest against the Delhi High Court's order suspending the sentence of 2017 Unnao rape case accused, Kuldeep… https://t.co/RTtewzObCz pic.twitter.com/Stuv4unBor
ആരാണ് സെൻഗാർ?
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബംഗർമാവു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായിരുന്നു സെൻഗാർ. ബിഎസ്പി, സമാജ്വാദി പാർട്ടി എന്നിവയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബിജെപിയിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. 2017-ൽ ഉന്നാവോയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയാണ് ഇയാൾ. ഈ കേസിൽ 2019-ൽ ഡൽഹിയിലെ വിചാരണ കോടതി സെൻഗാറിനെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായതിനെത്തുടർന്ന് 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ സെൻഗാറിനെ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിലും ഇയാൾക്ക് 10 വർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗ കേസ്: ബിജെപി മുൻ എംഎല്എ കുല്ദീപ് സിങ് സെൻഗാറിന് ജാമ്യം, ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് സ്റ്റേ