ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസ്; ബിജെപി മുൻ എംഎല്എ കുൽദീപ് സെൻഗാറിൻ്റെ തടവ് ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹര്ജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി
അതിജീവിതയുടെ പിതാവിൻ്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കോടതി വിധിച്ച 10 വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഹര്ജി
Published : January 19, 2026 at 4:30 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസ് പ്രതിയും ബിജെപി മുൻ എംഎല്എയുമായ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗാറിൻ്റെ തടവ് ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹര്ജി തള്ളി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. അതിജീവിതയുടെ പിതാവിൻ്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കോടതി വിധിച്ച 10 വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹര്ജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.
"ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യാനാവശ്യമായ ഒരു കാരണവും നൽകിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നു," ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദർ ദുഡേജ പറഞ്ഞു. പ്രതി ദീർഘകാലമായി ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച് വരികയാണ്. ശിക്ഷ വിധിയ്ക്കെതിരെ നിരവധി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷാ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഫെബ്രുവരി 3 നായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി വാദം കേൾക്കുക.
2020 മാർച്ച് 13 നാണ് അതിജീവിതയുടെ പിതാവിൻ്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിചാരണ കോടതി സെൻഗാറിനും സഹോദരൻ അതുൽ സിങ് സെൻഗാറിനും മറ്റ് അഞ്ച് പേർക്കും 10 വർഷം കഠിനതടവും 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത്. സെൻഗാറിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പെണ്കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. തുടർന്ന് 2018 ഏപ്രിൽ 9 ന് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻഗാറിന് സെക്ഷൻ 304 പ്രകാരം മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയുടെ പേരിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു.
ബലാത്സംഗ കേസിൽ സെൻഗാറിൻ്റെ കുറ്റസമ്മതവും ശിക്ഷയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ ഹൈക്കോടതി പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. 2025 ഡിസംബർ 23-നാണ് കോടതി ശിക്ഷാ വിധി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. 2025 ഡിസംബർ 29-ന് സുപ്രീം കോടതി സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതിക്ക് ഇടക്കാല ജാമ്യവും അനുവദിച്ചിരുന്നു.
ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ഉന്നാവോയില് 2017ല് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇയാള്. ബിജെപി നേതാവായിരുന്ന ഇയാളെ സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. 2017ലാണ് സെനഗര് പെണ്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. ഇരയുടെ പിതാവിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020 മാര്ച്ച് പതിമൂന്നിന് സെനഗറിനെ പത്ത് വര്ഷം കഠിന തടവിന് വിധിച്ചു. പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ചുമത്തി. സെനഗറിന്റെ സഹോദരന് അതുല് സിങ് സെനഗറിനും മറ്റ് അഞ്ച് പേര്ക്കും പത്ത് വര്ഷത്തെ തടവ് കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.
