ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസ് : ബിജെപി മുൻ എം.എല്‍.എ കുൽദീപിൻ്റെ ശിക്ഷാ ഇളവിനെതിരെയുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ഇരയുടെ പിതാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ താൻ 10 വർഷത്തെ തടവ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും, അതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും സെംഗാറിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 6, 2026 at 5:16 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: 2017-ലെ ഉന്നാവോ പീഡനക്കേസിൽ മുൻ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ കുൽദീപ് സിങ് സെംഗാറിന് വിധിച്ച ജീവപര്യന്തം തടവ് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള സി.ബി.ഐയുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി മെയ് ആദ്യവാരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മാല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് തീരുമാനം. ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സെംഗാറിൻ്റെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തിരുന്നു. അതിനാൽ സെംഗാർ നിലവിൽ ജയിലിൽ തുടരുകയാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസാണിതെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനപ്രതിനിധികൾ 'പൊതുസേവകർ' അല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം നിയമപരമായി തെറ്റാണെന്നും സി.ബി.ഐ വാദിച്ചു.

ഇരയുടെ പിതാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ താൻ 10 വർഷത്തെ തടവ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും, അതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും സെംഗാറിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തഗി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എം.എൽ.എമാർ ഐ.പി.സി സെക്ഷൻ 21 പ്രകാരമുള്ള പൊതുസേവകരുടെ നിർവചനത്തിൽ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഹൈക്കോടതി സെംഗാറിൻ്റെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചത്. ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, എൽ.കെ. അദ്വാനി കേസിലെ വിധി പ്രകാരം എം.എൽ.എമാർ പൊതുസേവകരാണെന്ന് സി.ബി.ഐ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.

2017-ലെ ഉന്നാവ് പീഡനക്കേസിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ബി.ജെ.പി നേതാവ് സെംഗാറിൻ്റെ ജീവപര്യന്തം തടവ് മരവിപ്പിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 29-ന് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ തടവിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കരുതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ടുള്ള സി.ബി.ഐയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കവെ, ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. സി.ബി.ഐയുടെ ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സെംഗാറിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു വിചാരണ കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ ജാമ്യം അനുവദിച്ചാൽ, ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ അത്തരം ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാറില്ലെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സെംഗാർ മറ്റൊരു കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്നും നിലവിൽ ആ കേസിൽ തടവിൽ തുടരുകയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

"ഈ കേസിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച്, 2025 ഡിസംബർ 23-ലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ആ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല," ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഈ കേസിൽ നിരവധി നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ "ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച" കേസാണിതെന്ന് സി.ബി.ഐക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ബെഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പോക്സോ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 5 (C) പ്രകാരം സെംഗാർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും, ഐ.പി.സി സെക്ഷൻ 21 അനുസരിച്ച് ഒരു ജനപ്രതിനിധി 'പൊതുസേവകൻ' എന്ന നിർവ്വചനത്തിൽ വരില്ലെന്നായിരുന്നു 2025 ഡിസംബർ 23-ലെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. സെംഗാർ ഇതിനോടകം ഏഴ് വർഷവും അഞ്ച് മാസവും ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കുന്നതുവരെ ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചത്.

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇരയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിരുന്നു. 2019 ഡിസംബറിലെ വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് സെംഗാർ അപ്പീൽ നൽകിയത്. ഇരയുടെ പിതാവിൻ്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ 10 വർഷം തടവ് അനുഭവിക്കുന്നതിനാലും ആ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കാത്തതിനാലും അദ്ദേഹം ജയിലിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 2019 ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് ഈ കേസുകൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിലെ ശിക്ഷയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള സെംഗാറിൻ്റെ അപ്പീലും നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. പൊതുപദവികൾ വഹിക്കുന്ന എം.പിമാരോ എം.എൽ.എമാരോ 'പൊതുസേവകർ' ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന എൽ.കെ. അദ്വാനി കേസിലെ വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സി.ബി.ഐ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ എം.എൽ.എ ആയിരുന്ന സെംഗാർ പൊതുസേവകനല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തി ജാമ്യം നൽകിയ ഹൈക്കോടതി നടപടി തെറ്റാണെന്ന് സി.ബി.ഐ വാദിച്ചു.

